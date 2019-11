Goo Hara qua đời: Người trẻ bàng hoàng trước cái chết của nữ ca sĩ trẻ đẹp

Là một người thường xuyên nghe nhạc K-pop, chị Nguyễn Huỳnh Trang Đài, 23 tuổi làm việc tại số 1/5 Ngô Tất Tố, Q.Bình Thạnh, TP.HCM đã thật sự bàng hoàng và không dám tin vào sự thật nữa.

Cũng là tín đồ thích nghe nhạc tại xứ sở Kim Chi. Anh Lê Hoàng Tuấn, 22 tuổi, làm việc tại Head Honda trên đường Nguyễn Trãi, Q.1, TP.HCM cho biết đã “sốc” khi nghe tin nữ ca sĩ Goo Hara qua đời.

Nguyễn Thị Yến Thanh, học lớp 10 tại Trường THPT Nguyễn Khuyến, Q.10, TP.HCM cho biết thật sự rất tiếc nuối với sự ra đi của Goo Hara.

“Goo Hara là một người truyền hứng cho mình và cô ấy cũng từng nói sẽ thay thế nữ ca sĩ Sulli sống tốt, nhưng bây giờ cô ấy đã đi về cõi vĩnh hằng. Idol hay bị trầm cảm lắm, còn nhiều người nữa chứ không riêng chị này. Do ngành ngải trí quá khắc nghiệt, đào thải cao...”, Yến Thanh tâm sự.

Anh Lê Hoàng Tuấn cho biết cũng từng bị trầm cảm khi phải nghe ba mẹ mình so sánh bản thân với các anh chị hay người khác.

“Nhưng mình luôn có bạn thân biết lắng nghe và tâm sự giúp đỡ mình thoát khỏi vấn đề tâm lý mà mình mắc phải. Cần phải lạc quan và bình tĩnh mọi lúc đừng chỉ vì một câu nói khó chịu mà khiến mình phải mềm lòng và suy nghĩ dại dột”, Tuấn chia sẻ.

Chị Nguyễn Huỳnh Trang Đài kể lại 2 năm trước, bản thân mình đã từng là nạn nhân của nguy cơ trầm cảm, nhưng may mắn mình đã vượt qua. Mình vẫn nhớ như in những lần vụng trộm giấu những viên thuốc ngủ, cả những lần lên mạng tìm hiểu cách đốt than trong phòng kín. Lúc đó những lời nói, sự kỳ vọng của gia đình , sự bất lực về bản thân, chuyện tình cảm... thật kinh khủng với mình. Đã có hơn một lần mình nghĩ đến việc giải thoát bằng cái chết. Nhưng một ngày chợt gọi điện về cho mẹ, mẹ hỏi “sao lâu quá không về thăm nhà, mẹ nhớ...”, chợt mình bừng tỉnh.