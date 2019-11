Mạng xã hội không còn ảo nữa!

“Hội thi Báo cáo viên giỏi toàn quốc năm 2019” nằm trong khuôn khổ Liên hoan Báo cáo viên toàn quốc lần II năm 2019, do T.Ư Đoàn tổ chức, diễn ra từ ngày 21-23.11, tại TP.HCM, với chủ đề: “Sáng mãi niềm tin theo Đảng”. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi các hoạt động thi đua cao điểm hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 - 3.2.2020). Tham dự tại vòng chung kết và trao giải có: nguyên Phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa; Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN VN Lê Quốc Phong; Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư Nguyễn Ngọc Lương; Vụ trưởng, Trưởng cơ quan thường trực Ban Tuyên giáo T.Ư tại TP.HCM Đặng Mạnh Trung; Phó chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận văn học, nghệ thuật T.Ư Bùi Thế Đức...và gần 500 bạn trẻ đã đến dự, cổ vũ cho các thí sinh. Hội thi thu hút 90 thí sinh xuất sắc của 50 tỉnh, thành đoàn, Đoàn trực thuộc tham gia tranh tài qua nhiều phần thi và ban tổ chức đã chọn ra 12 thí sinh vào vòng chung kết. Tại vòng chung kết, các thí sinh phải trải qua 4 phần thi, bao gồm: Báo cáo thực tế tại cơ sở, Người truyền lửa, Thanh vận khéo, Thử tài tranh biện để xét chọn ra 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 6 giải khuyến khích. Ngoài giải nhất, ban tổ chức còn trao 2 giải nhì (10 triệu đồng/giải, kèm bằng khen của T.Ư Đoàn) cho thí sinh: Vũ Thị Thúy Hòa (Chi đoàn giáo viên Trường THPT Phan Châu Trinh, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) và Nguyễn Anh Tuấn (Bí thư Chi đoàn Trường Chính trị tỉnh Nghệ An). Ban tổ chức cũng trao 3 giải ba (5 triệu đồng/giải, kèm bằng khen của T.Ư Đoàn) cho các thí sinh: Hắc Ngọc Tài (Bình Dương, Chi đoàn PA07, Công an tỉnh Bình Dương), Phan Thị Trang (cán bộ chuyên trách Đoàn thanh niên Học viện Ngân hàng , Hà Nội), Nguyễn Thị Thanh Huyền (Bí thư Đoàn Trường Y dược Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ) và 6 giải khuyến khích.