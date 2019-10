'Nếu lỡ có thai ngoài ý muốn em sẽ chọn phá thai!'

Sáng cuối tuần, sinh viên ngồi chật kín cả hội trường của một trường đại học để nghe tư vấn về giáo dục giới tính. Nhiều người ngạc nhiên, trong số khoảng 1/3 người trẻ tại chương trình chọn cách giữ thai thì có rất nhiều cánh tay của bạn trẻ đưa lên để đồng ý với câu chuyện nếu có thai ngoài ý muốn sẽ chọn cách phá thai.

Và đi kèm theo đó là nhiều bàn luận sôi nổi cũng như những lời khuyên và giải đáp hữu ích của chuyên gia xoay quanh chủ đề giáo dục giới tính, được diễn ra trong chương trình “Bí mật sáng thứ 7” do Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên Trường ĐH Luật TP.HCM phối hợp cùng Trung tâm ICS - Tổ chức bảo vệ và thúc đẩy quyền con người LGBT tại Việt Nam và nhãn hàng Durex tổ chức.

“Bản thân còn chưa lo được thì sinh con ra lấy gì để lo”

Mở đầu chương trình, bác sĩ Nguyễn Tấn Thủ (công tác tại phòng khám Nhà mình) nêu ra thực trạng nạo phá thai ở Việt Nam. Bác sĩ Thủ thông tin Việt Nam đứng thứ nhất trong khu vực Châu Á và đứng thứ 5 trên thế giới về tỷ lệ nạo phá thai. Trung bình mỗi năm tại Việt Nam có 300.000 ca nạo phá thai (chưa tính những ca không chính quy), trong đó chiếm 75% là phụ nữ trẻ.

sinh viên ngồi kín cả hội trường để nghe về các câu chuyện giáo dục giới tính

Theo bác sĩ Thủ nếu để tình trạng giáo dục giới tính còn bỏ ngỏ thì con số này còn sẽ tăng lên rất nhiều. “Và khi một người phụ nữ trẻ mang thai ngoài ý muốn rồi quyết định phá thai là lỗi của chúng tôi những người làm trong ngành y tế, của truyền thông và của người lớn. Vì chúng ta không dạy, mà không dạy thì các bạn trẻ lại có quyền sai”, bác sĩ Thủ nhận định.

Hội trường thật sự sôi nổi khi được bác sĩ Thủ đặt câu hỏi: “Nếu như có thai ngoài ý muốn thì các bạn sẽ làm gì?”

Khoảng 1/3 trong tổng số hơn 1500 sinh viên tại hội trường đưa tay đồng ý sẽ giữ thai và sinh con để nuôi. Nhưng cũng có rất nhiều bạn trẻ đưa tay chọn cách phá thai.

Đầu tiên D.Đ.M.H (sinh viên Trường ĐH Luật TP.HCM) đưa ra quan điểm sẽ chọn cách giữ lại cái thai ngoài ý muốn đó. Nhưng H. cũng phân tích: “Nếu như có thai ngoài ý muốn thì đầu tiên gia đình sẽ bị ảnh hưởng vì mọi người xung quanh dị nghị, bản thân cũng bị dị nghị và sẽ stress rất nặng về vấn đề này. Vì chắc chắn lúc đó sẽ không biết phải xử lý nào? Rồi nếu trong trường hợp bạn trai và gia đình bạn trai không chấp nhận nữa thì thật sự đó là một áp lực rất lớn. Nhưng dù thế nào em cũng sẽ giữ thai. Vì đó là sinh mạng, chúng ta không thể nào bỏ được, hơn nữa đó cũng là con của mình”.

Không ngại ngần trả lời và đặt câu hỏi về các vấn đề "nhạy cảm"

Đại diện cho rất nhiều bạn trẻ đưa tay chọn cách phá thai, H.T.Y.L (sinh viên Trường ĐH Luật TP.HCM) đứng dậy nêu quan điểm: “Khi đứng trước một trường hợp như vậy, với em cái lợi giữa việc mình giữ và bỏ thì em lựa chọn bỏ. Khi giữ lại đồng nghĩa với việc mình có một đứa con, và nó có thể sẽ là động lực để mình cố gắng. Nhưng có một rào cản rất lớn mà các bạn có nghĩ đến là công ăn việc làm không có, thu nhập không có, sinh con ra thì làm hại nó hay sao? Mình còn đang chưa lo được cho bản thân thì sinh con ra lấy gì để lo, lấy gì để đảm bảo mình có thể lo tốt được cho con. Con thì mình rất yêu thương nhưng nếu không lo được cho nó tốt thì em không muốn cho nó ra đời”.

Rồi L. nói thêm: “Cuộc sống còn rất dài, mình còn có những cơ hội khác để mang thai, nên mình phải chọn sự lựa chọn mang lại điều tốt đẹp nhất cho con và cho chính bản thân. Đừng để con ra đời phải chịu đựng những điều khổ sở vì tội lỗi, vì sai lầm của mình gây ra, đó là điều bất công đối với con của mình”.

Chọn bỏ hay giữ là quyết định rất khó khăn

Trước những chia sẻ của sinh viên, thạc sĩ Trịnh Anh Nguyên (giảng viên Khoa luật quốc tế Trường ĐH Luật TP.HCM) chia sẻ câu chuyện thật mà cô đã từng tư vấn.

Thạc sĩ Nguyên nói: “Cách đây 2 năm tôi cũng đã từng tư vấn cho một sinh viên và khi tư vấn cho những ca như thế này là những trường hợp khiến tôi day dứt nhất. Vì thật sự sau khi tư vấn tôi cũng chỉ nói là quyền quyết định sau cùng là thuộc về các em. Giữ hay là bỏ thì mỗi người đều có một lý do và chúng ta nên trân trọng điều đó, vì đó là quyết định riêng của mỗi người”.

Thạc sĩ Nguyên chia sẻ tại chương trình

Rồi thạc sĩ Nguyên kể: “Sau khi được tư vấn thì bạn sinh viên này chọn cách giữ lại đứa bé. Nhưng hệ quả là bạn phải bảo lưu một năm để sinh con và tiếp đến là những khó khăn mà bạn phải đối mặt. Lúc đầu gia đình bên người bạn trai không cho đăng ký kết hôn, rồi sau khi sinh con lại bảo sẽ nhận cháu về nuôi còn cô sinh viên này cứ về sống với cha mẹ đẻ của mình như bình thường. Đến lúc này, cô sinh viên lại khóc rất nhiều, đau khổ vì lúc này con là tất cả. Kế đến là câu chuyện cô sinh viên này phân vân giữa chuyện có nên đi học tiếp hay lại tiếp tục bảo lưu kết quả, nhưng tôi đã khuyên để bạn ấy đến lại trường, tiếp tục việc học vì một người phụ nữ mà không có con ăn việc làm ổn định là một trong những nguyên nhân dẫn đến tan vỡ hạnh phúc gia đình”.

Còn bác sĩ Thủ cho rằng có người sẽ chọn giữ, có người lại chọn bỏ. Rồi cũng có những người lúc đầu muốn giữ nhưng đến khi sinh ra lại thay đổi ý định, và dẫn đến những hệ quả là có những đứa trẻ mới vừa lọt lòng mẹ đã bị vứt nằm ở nhà vệ sinh của bệnh viện, hay gốc cây ven đường…

Bác sĩ Nguyễn Tấn Thủ và những câu chuyện thú vị về giáo dục giới tính

“Đúng như bạn sinh viên chia sẻ là công ăn việc làm chưa có thì lấy gì để nuôi? Vì sinh ra một đứa trẻ và nuôi, chăm sóc là cả một quá trình. Nhưng ngược lại bỏ thai, như bạn nói là giải quyết và chấm dứt được cái sai lầm đó ở thời điểm hiện tại. Nhưng bạn cũng nên lưu ý là sẽ để lại những di chứng cho người phụ nữ rất nghiêm trọng”, bác sĩ Thủ nhắn gửi.

Những di chứng nghiêm trọng theo bác sĩ Thủ đầu tiên là giảm khả năng sinh sản của người phụ nữ, một lần nạo phá thai trung bình giảm 25% khả năng sinh sản. Chưa kể những tai biến sản khoa do thủ thuật, hay chưa kể những người phá thai chui, phá ở những cơ sở không uy tín….

Thứ 2 là ảnh hưởng lên tâm lý. Rối loạn sau phá thai sẽ kéo dài mãi đến lúc người phụ nữ đó già và chết. Đến một thời điểm nào đó, người phụ nữ đấy sẽ nghe những tiếng vọng của quá khứ, nghe tiếng khóc của những đứa con mình đã không đẻ ra….Nó sẽ ảnh hưởng đến tâm lý và đi theo bạn suốt đời.

“Giữ hay bỏ là một quyết định khó. Tất cả quyết định tại thời điểm đó đều rất khó khăn và tương lai các bạn sẽ bị xáo trộn hoàn toàn. Vì thế hãy suy nghĩ đến chuyện ngừa, hãy suy nghĩ ngay từ đầu thì có phải mình chẳng bao giờ đối diện với câu chuyện bỏ hay giữ. Hãy ngừa thai cho đến khi bản thân sẵn sàng để có thai”, bác sĩ Thủ nhấn mạnh.

Để tránh thai an toàn

Một bạn trẻ hỏi: “Nếu quan hệ qua đường miệng thì có khả năng dẫn đến có thai hay không?”

Về vấn đề này, bác sĩ Thủ lý giải hai quá trình dẫn đến có thai là sự thụ tinh và thụ thai. Thụ tinh đòi hỏi phải có tinh trùng gặp trứng để tạo thành hợp tử, sau đó hợp tử sẽ duy chuyển vào trong tử cung và làm tổ, sau khi làm tổ được rồi thì mới gọi là hiện tượng thụ thai.

Sinh viên hào hứng khi nghe về những chủ đề này

“Chính vì thế, khả năng có thai là phải tạo được cơ hội cho tinh trùng gặp trứng, bằng cách tự nhiên là quan hệ bằng đường âm đạo và xuất tinh trong. Còn bình thường nếu quan hệ bằng đường miệng thì đó là đường tiêu hóa, không có thông với đường âm đạo và thông vào tử cung nên không thể dẫn đến có thai”., bác sĩ Thủ chỉ ra.

Khi nhắc về các biện pháp để tránh thai an toàn, bác sĩ thủ cho rằng đối với những cặp vợ chồng thì thường có thể chọn các cách như canh ngày rụng trứng và xuất tinh ngoài âm đạo. Vì đây là 2 biện pháp tương đối, dành cho những cặp vợ chồng chưa muốn có con nhưng nếu chẳng may có thai thì cũng không sao.

“Còn đối với những bạn trẻ chưa lập gia đình, việc có thai là vấn đề không được phép xảy ra ở thời điểm hiện tại thì các bạn nên chọn những biện pháp tránh thai an toàn, hiệu quả cao như là uống thuốc ngừa thai, sử dụng bao cao su. Uống thuốc tránh thai thì nên uống loại tránh thai hằng ngày vì nó có tác dụng rất cao và độ an toàn cũng cao hơn so với thuốc tránh thai khẩn cấp”, bác sĩ Thủ khuyên.

Cũng theo bác sĩ Thủ đối với biện pháp đặt vòng tránh thai chỉ được dành cho người phụ nữ đã lập gia đình, đã có con, còn y tế không cho phép đặt vòng trên những người phụ nữ chưa sinh. Đối với những người chắc chắn là không muốn có con nữa thì cũng có thể sử dụng biệt pháp triệt sản hay đoạn sản.