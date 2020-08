Người trẻ áp dụng chế độ dinh dưỡng như thế nào trong mùa dịch Covid-19?

Công thức dinh dưỡng 4 - 5 - 1 của Bộ Y tế 4 yếu tố cân đối Trong chế độ ăn hằng ngày, cần ăn cân đối 4 yếu tố: - Cân đối giữa 3 nhóm chất sinh năng lượng trong chế độ ăn là: carbohydrate, protein, lipid. - Cân đối về protein: giữa đạm động vật và thực vật. - Cân đối về lipid: giữa lipid động vật và lipid thực vật. - Cân đối về vitamin và khoáng chất. 5/8 nhóm thực phẩm cần có - Nhóm lương thực: gạo, bột mì. - Nhóm hạt các loại. - Nhóm sữa và các chế phẩm từ sữa. - Nhóm thịt các loại, cá và hải sản. - Nhóm trứng và các sản phẩm từ trứng. - Nhóm củ quả màu vàng, da cam, rau xanh thẫm. - Nhóm rau củ quả khác. - Nhóm dầu ăn, mỡ các loại 1 ngày cân đối, an toàn dinh dưỡng Một bữa ăn hoặc dinh dưỡng trong một ngày cần sự hài hòa giữa các nhóm chất và thực phẩm. Bên cạnh đó cần lựa chọn thực phẩm an toàn, kể cả thực phẩm tươi sống và thực phẩm công nghiệp, chế biến sẵn. Đặc biệt, khi lựa chọn thực phẩm công nghiệp, người dân cần lưu ý: - Chọn thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. - Chọn thực phẩm có công bố chất lượng đầy đủ. - Đọc kỹ thông tin về giá trị dinh dưỡng của thực phẩm trên bao bì. - Chọn sản phẩm có bao bì rõ thông tin thành phần nguyên liệu và hạn sử dụng. - Nên chọn sản phẩm từ các nhà sản xuất uy tín, có quy trình sản xuất minh bạch đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm. - Không nên tích trữ nhiều thực phẩm để luôn sử dụng được sản phẩm tươi mới.