Greenland bật đèn xanh cho Mỹ mở rộng hiện diện quân sự

Thỏa thuận được thông qua với 16 phiếu thuận, không có phiếu chống và 7 phiếu trắng. Đây là bước tiến mới sau nhiều tháng căng thẳng liên quan những tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc muốn giành quyền kiểm soát Greenland, vùng lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch, theo Reuters.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) bắt tay với Thủ hiến Greenland Jens-Frederik Nielsen (phải) trong khi Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen (giữa) ngồi nhìn tại New York ngày 22.9.2026 ẢNH: AFP

Theo nội dung thỏa thuận, Mỹ có thể mở rộng hoạt động quân sự tại Greenland, xây dựng thêm 2 căn cứ và triển khai các hạng mục thuộc hệ thống phòng thủ tên lửa "Mái vòm vàng" do ông Trump đề xuất. Văn kiện cũng tái khẳng định chủ quyền của Đan Mạch và quyền tự quyết của người dân Greenland.

Phát biểu trước cuộc bỏ phiếu tại Nuuk ngày 3.11, quan chức phụ trách đối ngoại Greenland Mute Egede nhấn mạnh việc phê chuẩn thỏa thuận là bước đi quan trọng trong bối cảnh an ninh khu vực có nhiều biến động. "Chúng ta phải chấp nhận rằng hòa bình và ổn định không còn là điều có thể xem là hiển nhiên", ông nói.

Tuy nhiên, nhiều quan chức Greenland đã đặt câu hỏi về lợi ích kinh tế của thỏa thuận. Ông Pele Broberg, lãnh đạo đảng Naleraq đối lập ở Greenland, cho rằng văn kiện hiện tại chưa mang lại lợi ích kinh tế cụ thể cho Greenland, trong khi hòn đảo cần một thỏa thuận có lợi hơn nếu trở thành quốc gia độc lập.

Thỏa thuận vẫn cần được quốc hội Đan Mạch phê chuẩn, với các phiên xem xét dự kiến diễn ra ngày 11.11 và 19.11. Văn kiện sẽ có hiệu lực sau khi hoàn tất thủ tục tại Greenland và Đan Mạch, không cần Thượng viện Mỹ thông qua.

Trước đó, hồi tháng 1, Nhà Trắng từng đề cập khả năng Mỹ "mua lại Greenland", thậm chí xem xét phương án sử dụng quân đội. Những tuyên bố này đã làm gia tăng căng thẳng giữa Mỹ và các đồng minh châu Âu.

Ngoài vị trí chiến lược tại Bắc Cực, Greenland còn sở hữu nguồn tài nguyên khoáng sản quan trọng, đặc biệt là đất hiếm, cùng tiềm năng dầu khí ngoài khơi. Hồi tháng 10, ông Trump tuyên bố hoạt động thăm dò dầu khí và khoáng sản "quy mô lớn" sắp được triển khai tại Greenland.

Tuy nhiên, việc khai thác tại hòn đảo này cũng đối mặt nhiều trở ngại do khí hậu khắc nghiệt, thiếu cơ sở hạ tầng và điều kiện địa chất phức tạp. Các dự án đất hiếm và dầu khí trước đây chưa vượt qua giai đoạn thăm dò, theo AP.

Trong khi đó, ông Trump tiếp tục nhấn mạnh vị trí chiến lược của Greenland đối với hệ thống phòng thủ Mỹ và châu Âu, đặc biệt trong việc phát hiện và đánh chặn các mối đe dọa từ tên lửa và máy bay không người lái.