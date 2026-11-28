Cummings đánh đầu ghi bàn mở tỷ số cho CLB CA TP.HCM ảnh: CLB CA TP.HCM

Trận cầu hấp dẫn trên sân Bình Dương

Ngày 28.11, sân Bình Dương gặp cơn mưa khiến mặt cỏ trở nên mềm nhưng cũng trơn trượt hơn. Nhưng CLB CA TP.HCM và HAGL vẫn cống hiến trận tranh tài hấp dẫn, gay cấn với nhiều bàn thắng.

Đây là trận đấu CLB CA TP.HCM đón chào sự trở lại của tiền đạo Cummings sau giai đoạn về nước xử lý việc nhà và HLV Arthur đã xếp anh đá chính, với sự hỗ trợ của Olaha Mạnh Đức, Caputa và Quốc Cường phía sau lưng.

Không cần mất nhiều thời gian, Cummings đã lên tiếng ở phút thứ 9 với cú đánh đầu cận thành sau tình huống dàn xếp đá phạt góc. Đến phút 38, chân sút quốc tịch Anh đã có cú đúp từ tình huống đệm lòng sau pha đánh gót rất hay của Olaha.

Trận đấu giữa CLB CA TP.HCM và HAGL đã diễn ra quyết liệt và hấp dẫn ảnh: CLB CA TP.HCM

Những tưởng 2 bàn thắng này sẽ giúp CLB CA TP.HCM dễ dàng khép lại hiệp 1 với lợi thế tỷ số để chủ động tính toán cho hiệp 2. Tuy nhiên chỉ một thoáng mất tập trung đã khiến họ trả giá đắt khi để Basilo Da Silva và Jacinto ghi liền 2 bàn trong các phút 45+1 và 45+2.

Màn quân bình tỷ số kịch tính đã giúp tinh thần của HAGL lên cao, giúp họ thêm quyết tâm để chống đỡ những đường lên bóng dồn dập của CLB CA TP.HCM ở hiệp 2, trong ngày Olaha và Cummings có phong độ cao.

HLV Arthur sau đó đã tung Ngô Đăng Khoa vào sân để tăng cường hỏa lực cho tuyến đầu, giúp CLB CA TP.HCM tạo ra áp lực rất lớn về phía khung thành thủ môn Trung Kiên. Phút 68, Phi Hoàng đưa bóng vào lưới nhưng VAR đã xác định anh mắc lỗi việt vị.

Olaha rất nỗ lực trong màu áo CLB CA TP.HCM ảnh: CLB CA TP.HCM

Để rồi đến phút 79, HAGL đã tạo ra cuộc lội ngược dòng không tưởng khi từ một tình huống phản công nhanh, Thanh Long đã băng lên như một mũi tên và sút chéo góc hiểm hóc đánh bại Lê Giang Patrik, giúp HAGL dẫn ngược 3-2.

Phút 90+6, Minh Tâm đã tận dụng sai lầm của hàng thủ CLB CA TP.HCM để ấn định chiến thắng 4-2 kịch tính như phim. Đây cũng là chiến thắng đầu tiên của HAGL trên sân khách mùa này, trong sự thất vọng tột cùng của CLB CA TP.HCM.