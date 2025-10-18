Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Hơi ấm trao tay - nơi yêu thương nảy mầm

Bài và ảnh: Nguyễn Văn Tuấn
TP.HCM
18/10/2025 15:00 GMT+7

Hoạt động thiện nguyện không chỉ là sự trao tặng vật chất mà còn là sự sẻ chia tinh thần, lan tỏa hơi ấm đến những mảnh đời thiếu may mắn.

Bộ ảnh này là thước phim trọn vẹn về một hành trình thiện nguyện đầy ý nghĩa, nơi những trái tim nhân ái tìm đến và kết nối. Qua ống kính, ta thấy rõ hình ảnh các bạn trẻ tình nguyện viên trong màu áo xanh đã mang hơi ấm đến cho những mảnh đời thiếu may mắn.

Hơi ấm trao tay - nơi yêu thương nảy mầm - Ảnh 1.

Tình nguyện viên nhí phát kẹo, bánh và đồ chơi cho các em nhỏ mồ côi

Đó là niềm vui sướng rạng ngời của các em nhỏ mồ côi khi nhận được chiếc bánh, viên kẹo hay món đồ chơi xinh xắn.

Hơi ấm trao tay - nơi yêu thương nảy mầm - Ảnh 2.

Bẽn lẽn khi được tình nguyện viên tặng quà và ân cần đeo tay

Đó là sự cảm động không lời của cụ già neo đơn và người dân tộc nghèo khi đôi tay run rẩy đón nhận phần quà san sẻ.

Hơi ấm trao tay - nơi yêu thương nảy mầm - Ảnh 3.

Cụ già neo đơn đón nhận phần quà

Hơi ấm trao tay - nơi yêu thương nảy mầm - Ảnh 4.

Niềm vui của cụ bà khi nhận quà

Những phần quà không chỉ chứa đựng gạo, bánh mà còn đong đầy lòng nhân ái và sự quan tâm chân thành. 

Hơi ấm trao tay - nơi yêu thương nảy mầm - Ảnh 5.

Mỗi nụ cười đáp lại, mỗi ánh mắt biết ơn chính là "món quà" vô giá dành cho những người đã dốc sức sẻ chia

Những món quà tuy nhỏ bé nhưng chứa đựng tình cảm to lớn, được trao tận tay cho những người khuyết tật đang mưu sinh bằng nghề bán vé số, những người di chuyển bằng xe 3 bánh chuyên dụng, hay những người già neo đơn và đồng bào dân tộc thiểu số nghèo. 

Hơi ấm trao tay - nơi yêu thương nảy mầm - Ảnh 6.

Mỗi hộp quà, mỗi túi nhu yếu phẩm không chỉ là sự giúp đỡ kịp thời về vật chất mà còn là nguồn động lực lớn lao, giúp họ cảm thấy được yêu thương, không bị bỏ lại phía sau

Hình ảnh một nhà hảo tâm cúi người trao tặng, một phật tử mặc áo lam dịu dàng trao túi quà hay một thanh niên tình nguyện ân cần đỡ người nhận, tất cả đều minh chứng cho sự tử tế và trách nhiệm cộng đồng. 

Hơi ấm trao tay - nơi yêu thương nảy mầm - Ảnh 7.

Trao tặng phần quà yêu thương cho người khuyết tật...

Hơi ấm trao tay - nơi yêu thương nảy mầm - Ảnh 8.

... và những người bán vé số

Hơi ấm trao tay - nơi yêu thương nảy mầm - Ảnh 9.

Tình người ấm áp ấy chính là món quà vô giá, là minh chứng đẹp nhất cho truyền thống tương thân tương ái của dân tộc

Bộ ảnh này không chỉ là kỷ niệm, mà còn là lời nhắc nhở sâu sắc về tinh thần "lá lành đùm lá rách" của dân tộc. Điều đó khẳng định rằng, chỉ cần ta sẵn lòng trao đi, yêu thương sẽ nảy mầm và lan tỏa, làm rạng ngời thêm những góc khuất trong cuộc sống.

Hơi ấm trao tay - nơi yêu thương nảy mầm - Ảnh 10.

 

Xem thêm bình luận