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Xe Xe xanh

Honda tung ra thêm 2 mẫu xe máy điện, giá trên 40 triệu đồng

Đình Tuyên
Đình Tuyên
06/06/2026 19:41 GMT+7

Hãng xe Nhật Bản vừa tung ra thị trường Việt Nam Honda CUV e: và công bố giá bán Honda UC3. Đáng chú ý, cả hai mẫu xe máy điện mới đều định vị ở nhóm trung cấp trở lên, với mức giá từ 45 triệu đồng.

Honda Việt Nam vừa mở rộng danh mục xe máy điện tại thị trường trong nước khi chính thức mở bán mẫu CUV e:, đồng thời công bố giá và chính sách bán hàng đối với mẫu UC3. Đây là hai cái tên mới nhất được hãng xe Nhật Bản đưa vào dải sản phẩm xe máy điện tại Việt Nam, bên cạnh mẫu ICON e: đã phân phối từ năm ngoái.

Mặc dù vậy, điểm đáng chú ý không chỉ nằm ở việc Honda bổ sung sản phẩm mới, mà còn ở định vị giá bán. Trong khi ICON e: được xem là lựa chọn hướng đến nhóm khách hàng phổ thông và học sinh, sinh viên với mức giá dễ tiếp cận hơn; bộ đôi CUV e: và UC3 sẽ cạnh tranh ở các phân khúc xe máy điện tầm trung hoặc cao cấp.

Honda tung ra thêm 2 mẫu xe máy điện, giá trên 40 triệu đồng- Ảnh 1.

Sau giai đoạn chỉ cho thuê, Honda CUV e: vừa chính thức được Honda mở bán tại Việt Nam

ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Đối với Honda CUV e:, mẫu xe được phân phối theo hai hình thức. Khách hàng có thể mua xe với giá 45 triệu đồng (đã bao gồm 10% VAT nhưng không bao gồm pin) hoặc lựa chọn gói 65 triệu đồng gồm xe, hai pin và hai bộ sạc. Bên cạnh đó, Honda cũng triển khai các gói thuê pin nhằm tạo thêm lựa chọn cho người dùng trong quá trình sử dụng.

Mức giá này đưa CUV e: vào nhóm xe máy điện tầm trung, có giá bán tương đương nhiều mẫu xe tay ga động cơ xăng đang được phân phối trên thị trường. So với ICON e: (hiện niêm yết khoảng 21 triệu đồng), khoảng cách về giá bán cũng cho thấy Honda đang từng bước mở rộng dải sản phẩm sang những phân khúc cao hơn.

Trong khi đó, Honda UC3 dù sang tháng 7.2026 mới mở bán chính thức, nhưng hãng cũng đã công bố giá bán lẻ đề xuất ở mức 80 triệu đồng cho phiên bản tiêu chuẩn và 81,4 triệu đồng đối với phiên bản đặc biệt. Tuy nhiên, trong giai đoạn đầu, khách hàng được áp dụng mức giá ưu đãi lần lượt 56,5 - 57,9 triệu đồng.

Honda tung ra thêm 2 mẫu xe máy điện, giá trên 40 triệu đồng- Ảnh 2.
Honda tung ra thêm 2 mẫu xe máy điện, giá trên 40 triệu đồng- Ảnh 3.

Hãng xe Nhật cũng công bố giá và xác nhận phân phối thêm mẫu UC3 tại Việt Nam từ tháng 7.2026

ẢNH: HONDA

Như vậy, ngay cả khi áp dụng chính sách ưu đãi, mẫu xe điện mới nhất của Honda tại Việt Nam vẫn có giá bán vượt mốc 50 triệu đồng. Điều này đồng nghĩa cả hai sản phẩm vừa được hãng giới thiệu đều nằm trong nhóm xe điện có giá từ trung cấp trở lên.

Bên cạnh giá bán, CUV e: và UC3 cũng được phát triển theo những định hướng khác nhau nhằm mở rộng phạm vi tiếp cận khách hàng. CUV e: hướng đến nhu cầu di chuyển hằng ngày trong đô thị. Mẫu xe sử dụng hai pin có thể tháo rời, đồng thời được trang bị nhiều tiện ích quen thuộc trên các dòng xe tay ga hiện đại như hệ thống chìa khóa thông minh hay màn hình hiển thị kỹ thuật số.

Trong khi đó, UC3 được xem là sản phẩm cao cấp hơn trong danh mục xe điện của Honda tại Việt Nam. Xe sử dụng pin LFP cố định, cho phạm vi hoạt động khoảng 120 km sau mỗi lần sạc đầy. Một trong những điểm đáng chú ý của UC3 là khả năng hỗ trợ sạc nhanh, bên cạnh tùy chọn sạc thông thường tại nhà.

Honda tung ra thêm 2 mẫu xe máy điện, giá trên 40 triệu đồng- Ảnh 4.

Honda Việt Nam đang từng bước mở rộng dải sản phẩm xe máy điện, trong bối cảnh sức cạnh tranh trên thị trường đang ngày càng lớn

ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Không chỉ mở rộng danh mục sản phẩm, Honda cũng đồng thời bắt đầu triển khai hệ sinh thái hạ tầng dành cho xe máy điện. Đây được xem là bước đi đáng chú ý trong bối cảnh một trong những rào cản lớn của người dùng xe điện hiện nay vẫn là vấn đề sạc pin và tính thuận tiện trong quá trình sử dụng.

Đối với CUV e:, hãng triển khai hệ thống trạm đổi pin Honda e:Swap Battery Station. Người dùng có thể đổi pin đã hết năng lượng lấy pin được sạc đầy thay vì phải chờ sạc tại nhà. Trong khi đó, UC3 được hỗ trợ bởi mạng lưới trạm sạc Honda Motor Charger Hub, dự kiến được đưa vào vận hành từ tháng 7 tại một số địa phương.

Việc triển khai đồng thời xe mới cùng hạ tầng hỗ trợ cho thấy Honda đang từng bước hoàn thiện hệ sinh thái xe máy điện tại Việt Nam, thay vì chỉ dừng lại ở việc giới thiệu sản phẩm đơn lẻ như giai đoạn đầu.

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