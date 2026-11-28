Phát biểu khai mạc, Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh mục tiêu đưa "điện ảnh Việt Nam thực sự trở thành ngành công nghiệp văn hóa mũi nhọn". Bà đề nghị Bộ VH-TT-DL cùng các bộ, ngành, địa phương "tập trung hoàn thiện thể chế, khơi thông nguồn lực, đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, phát triển nhân lực chất lượng cao, mở rộng thị trường và hợp tác quốc tế; đưa Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà làm phim".

Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Lâm Thị Phương Thanh và Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Tạ Quang Đông tham dự lễ khai mạc HANIFF VIII ẢNH: THỦY LÊ

"Trong kỷ nguyên số, điện ảnh ngày càng khẳng định vai trò quan trọng đối với công nghiệp văn hóa, kinh tế sáng tạo và sức mạnh mềm quốc gia. Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp văn hóa đóng góp 7% GDP, trong đó điện ảnh cần giữ vai trò tiên phong...", Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại buổi lễ.

Hội đồng giám khảo phim dài HANIFF VIII ra mắt tại sự kiện ẢNH: THỦY LÊ

Lễ khai mạc dành khoảnh khắc đặc biệt để ghi nhận sự tận tụy, tài năng và sức sáng tạo của dàn nghệ sĩ, nhà làm phim, phát hành phim, giai đoạn 2025 - 2026. Trước hết là 2 phim Việt đã ghi đậm dấu ấn tại các liên hoan phim quốc tế, gồm: Mưa trên cánh bướm của đạo diễn Dương Diệu Linh (giải Phim hay nhất và Phim sáng tạo nhất tại Tuần lễ Phê bình phim quốc tế thuộc LHP Venice 2024), Giấc mơ là ốc sên của đạo diễn Nguyễn Thiên Ân (top 10 tranh giải Cành cọ vàng phim ngắn tại LHP Cannes 2026).

Lời chào từ Hà Nội của HANIFF VIII ẢNH: THỦY LÊ

Vinh danh các nhà làm phim Việt đạt doanh thu kỷ lục ẢNH: THỦY LÊ

Vinh danh các nhà làm phim Việt đạt doanh thu kỷ lục ẢNH: THỦY LÊ

HANIFF cũng lần đầu tiên vinh danh những bộ phim bom tấn Việt có doanh thu trên 200 tỉ đồng. Dẫn đầu là Mưa đỏ với doanh thu 714 tỉ đồng. Đạo diễn Trấn Thành và Huỳnh Lập, mỗi người có đến 2 phim được xướng tên, với Thỏ ơi (gần 450 tỉ đồng), Bộ tứ trấn thủ (gần 332 tỉ đồng), Nhà gia tiên (gần 243 tỉ đồng), Nghỉ hè sợ nghỉ hưu (gần 208 tỉ đồng). Còn lại là các phim Trại buôn người, Tử chiến trên không, Thám tử Kiên, Lật mặt 8, Truy tìm long thiên hương, Phí Phông, Trại giam hạnh phúc.

Công ty Cổ phần Phim Thiên Ngân (Galaxy Studio) được vinh danh nhờ những đóng góp nổi bật trong công tác phát hành phim và thúc đẩy sự phát triển của thị trường điện ảnh Việt Nam giai đoạn 2025 - 2026.

Diễn viên Hứa Vỹ Văn, giám khảo Chợ dự án phim HANIFF VIII, cho biết: “Tại HANIFF VII, tôi từng làm giám khảo hạng mục phim dài. Tôi ấn tượng với cơ hội được thưởng thức nhiều tác phẩm quốc tế và gặp gỡ các nhà làm phim đến từ nhiều quốc gia. Năm nay, tôi trở lại với vai trò giám khảo Chợ dự án.

Điều thú vị ở Chợ dự án là được lắng nghe các nhà làm phim chia sẻ về câu chuyện họ muốn kể khi bộ phim còn trong quá trình hình thành. Tôi cũng muốn tìm hiểu những đề tài đồng nghiệp quốc tế quan tâm và thông điệp họ gửi gắm qua tác phẩm. Qua các cuộc trao đổi, tôi hy vọng có thể chia sẻ góc nhìn của một diễn viên, đồng thời góp phần giúp những dự án tiềm năng kết nối với đối tác phù hợp.

Mỗi lần trở lại LHP quốc tế Hà Nội, tôi đều cảm thấy vinh dự. Tôi trân trọng cơ hội học hỏi từ bạn bè quốc tế và góp phần kết nối các dự án điện ảnh trong nước. Cảm ơn ban tổ chức và Cục Điện ảnh đã tạo cơ hội cho những cuộc gặp gỡ này, tôi mong liên hoan ngày càng khẳng định vị thế trên bản đồ điện ảnh quốc tế”.

Diễn viên Hứa Vỹ Văn - giám khảo Chợ dự án phim HANIFF VIII ẢNH: THỦY LÊ

Đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình (giữa, hàng đầu) tham gia Chợ dự án ẢNH: THỦY LÊ

Vợ chồng NSND Lan Hương và NSƯT Đỗ Kỷ sải bước trên thảm đỏ ẢNH: THỦY LÊ

Diễn viên Kaity Nguyễn - giám khảo phim dài HANIFF VIII ẢNH: THỦY LÊ

Vợ chồng diễn viên Lâm Thị Vỹ Dạ - Hứa Minh Đạt và diễn viên Lan Phương tại thảm đỏ sự kiện ẢNH: THỦY LÊ

Hình ảnh NSND Như Quỳnh trong gần 200 bức ảnh tại Triển lãm Dấu ấn các nghệ sĩ nhân dân qua những tác phẩm điện ảnh về thủ đô ẢNH: THỦY LÊ

Liên hoan năm nay tuyển chọn 124 tác phẩm từ 870 phim đăng ký, đến từ 41 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đáng chú ý, lần đầu tiên Triển lãm Phim, truyền hình và nội dung số được tổ chức với 62 gian hàng, quy tụ hơn 160 đối tác quốc tế từ 18 quốc gia và vùng lãnh thổ, cùng các hoạt động kết nối dự án, ươm mầm tài năng. Đây là nỗ lực đưa hoạt động sáng tạo điện ảnh gần hơn với thị trường, mở rộng cơ hội đầu tư, hợp tác sản xuất và chuyển giao công nghệ.

Trước đó, sáng 28.11, Triển lãm Phim, truyền hình và nội dung số (VFM 2026) lần đầu được tổ chức trong khuôn khổ HANIFF VIII. Ngay năm đầu tiên, sự kiện quy tụ hơn 150 gian hàng của 120 đơn vị đến từ 14 quốc gia, thu hút nhiều đài truyền hình, nhà sản xuất, đơn vị phân phối nội dung và khoảng 250 nhà mua phim quốc tế. VFM 2026 được triển khai hoàn toàn bằng nguồn lực xã hội hóa. Cũng trong sáng 28.11, Chợ dự án phim HANIFF VIII giới thiệu 10 dự án đến từ 6 quốc gia và vùng lãnh thổ, được tuyển chọn từ hơn 60 hồ sơ đăng ký trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Theo ban tổ chức, đây là số lượng hồ sơ đăng ký kỷ lục. Triển lãm Dấu ấn nghệ sĩ nhân dân qua những tác phẩm điện ảnh về thủ đô trưng bày gần 200 bức ảnh, giới thiệu dấu ấn của 8 kỳ LHP, chân dung, sự nghiệp và các tác phẩm điện ảnh tiêu biểu gắn với tên tuổi những NSND. Triển lãm đồng thời tái hiện một phần hành trình phát triển của điện ảnh Việt Nam và hình ảnh Hà Nội qua các giai đoạn lịch sử.



