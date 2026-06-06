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Sức khỏe

Khoai lang trắng và tím: Loại nào có lợi hơn cho sức khỏe?

Ngọc Quý
Ngọc Quý
06/06/2026 09:45 GMT+7

Khoai lang trắng và khoai lang tím đều giàu dinh dưỡng nhưng không hoàn toàn giống nhau về lợi ích sức khỏe. Sự khác biệt về màu sắc phản ánh sự khác biệt trong thành phần dinh dưỡng và các hoạt chất sinh học có lợi cho cơ thể.

Điểm mạnh nhất của khoai lang tím là hàm lượng chất chống ô xy hóa anthocyanin cao. Anthocyanin đã tạo ra màu tím đặc trưng của loại củ này. Các loại thực vật có màu tím khác như việt quất, nho tím hay bắp cải tím cũng rất giàu anthocyanin, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Khoai lang trắng và tím: Loại nào có lợi hơn cho sức khỏe? - Ảnh 1.

Khoai lang trắng và tím đều có lợi cho sức khỏe nhờ giàu chất xơ và nhiều dưỡng chất có lợi khác

Ảnh: N.Quý tạo từ AI

Khoai lang tím có chất chống ô xy hóa vượt trội 

Tế bào có thể bị tổn thương khi cơ thể tích tụ quá nhiều gốc tự do. Tình trạng này được gọi là căng thẳng ô xy hóa, có thể đẩy nhanh quá trình lão hóa cũng như tăng nguy cơ mắc nhiều bệnh mạn tính. Nhờ chứa nhiều anthocyanin, khoai lang tím có hoạt tính chống ô xy hóa cao hơn đáng kể so với các giống khoai lang màu trắng hoặc vàng.

Nghiên cứu được công bố trên chuyên san Food and Nutrition Research cho thấy khoai lang tím sở hữu hàm lượng hợp chất chống ô xy hóa vượt trội so với nhiều giống khoai lang khác. Điều này giúp khoai lang tím trở thành một trong những nguồn bổ sung chất chống ô xy hóa tự nhiên tốt nhất trong chế độ ăn hằng ngày.

Khoai lang trắng chứa tinh bột phức hợp, chất xơ, vitamin C

Mặc dù không giàu anthocyanin như khoai lang tím nhưng khoai lang trắng vẫn là một thực phẩm bổ dưỡng. Loại củ này chứa tinh bột phức hợp, chất xơ, vitamin C, kali, mangan và nhiều vi chất cần thiết khác.

Tinh bột phức tạp trong khoai lang là nguồn cung cấp năng lượng quan trọng cho cơ thể. Trong khi đó, chất xơ giúp làm chậm quá trình tiêu hóa, kéo dài cảm giác no và giúp kiểm soát đường huyết sau bữa ăn. Kali là khoáng chất cần thiết cho hoạt động của tim, cơ bắp và hệ thần kinh.

Do đó, khoai lang trắng vẫn là lựa chọn phù hợp cho những người muốn thay thế một phần cơm hoặc các loại tinh bột tinh chế trong chế độ ăn hằng ngày.

Nếu xét riêng về hàm lượng chất chống ô xy hóa và các hợp chất thực vật có lợi, khoai lang tím có phần nhỉnh hơn nhờ chứa nhiều anthocyanin và polyphenol. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa khoai lang trắng kém bổ dưỡng. Đối với đa số người khỏe mạnh, cả hai loại khoai đều là lựa chọn tốt khi được sử dụng trong chế độ ăn cân bằng. Chúng ta hoàn toàn có thể luân phiên dùng cả khoai lang trắng và khoai lang tím tùy theo sở thích mà mục tiêu dinh dưỡng.

Lưu ý cách chế biến

Dù lựa chọn khoai lang trắng hay khoai lang tím, cách chế biến vẫn ảnh hưởng đáng kể đến giá trị dinh dưỡng của thực phẩm. Đối với khoai lang tím, anthocyanin tương đối nhạy cảm với nhiệt nên hấp hoặc luộc thường là những phương pháp giúp giữ lại nhiều dưỡng chất hơn.

Trong khi đó, chiên ngập dầu có thể làm tăng đáng kể lượng calo và chất béo trong món ăn. Vì vậy, hấp, luộc hoặc nướng vừa phải thường là những cách chế biến tốt hơn, theo Healthline.

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