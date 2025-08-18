Khởi đầu vô vàn khó khăn của HAGL, V-League nóng từ vòng mở màn

HAGL thua đậm, khó KHĂN ĐẾN SỚM VỚI SÂN P LEIKU

Trên mặt cỏ lá kim mới của sân Pleiku, HAGL xuất phát với 8 nội binh từ 25 tuổi trở xuống. Họ đều được ăn tập và lớn lên ở Hàm Rồng - tại Học viện HAGL hoặc NutiFood JMG. Người "già" nhất là cựu tuyển thủ U.23 VN Thanh Nhân (25 tuổi), còn trẻ nhất là tuyển thủ U.23 VN Quang Kiệt mới 18 tuổi. CLB Becamex TP.HCM lần đầu xuất hiện với cái tên mới, là 1 trong 2 đại diện của bóng đá TP.HCM tại V-League. HLV Nguyễn Anh Đức đã tung ra một loạt tân binh gồm Thanh Hậu, Minh Bình, Tuấn Tài, Adriano Schmidt… trong khi tuyển thủ Minh Khoa ngồi dự bị. Thông điệp của người hùng AFF Cup 2018 rất rõ ràng, với các yêu cầu mới về tập thể mới cùng cách chơi bóng và dùng người hoàn toàn mới.

CLB Becamex TP.HCM thắng HAGL (giữa) bằng tỷ số đậm nhất vòng 1 V-League 2025 - 2026 Ảnh: Minh Trần

Cơn mưa nặng hạt khiến sân Pleiku bị sũng nước, ảnh hưởng đến chất lượng các đường chuyền. Khá tiếc cho HAGL khi tiền vệ chủ chốt Marciel không đá chính, thủ lĩnh Thanh Sơn cũng vắng mặt. HLV Quang Trãi phải chuyển sang sơ đồ 4-2-3-1 với Vĩnh Nguyên đá sau lưng tân binh Conceicao Gabriel, còn Fraga Rodrigo cùng Hoàng Minh trấn giữa khu trung tuyến.

Trong cả hiệp 1, khi sân bãi khiến trận đấu trở thành màn đua sức hơn là chơi bóng thì cả 2 đội chơi khá ngang bằng. Điểm nhấn là pha kéo áo không cần thiết của Du Học với Tuấn Tài trong vòng cấm đã giúp CLB Becamex TP.HCM được hưởng phạt đền và Minh Trọng thực hiện thành công ở phút 42. Sang hiệp 2, sự non kém về kinh nghiệm của HAGL hiện rõ hơn khi thể lực suy giảm. Họ nhận thêm 2 bàn thua nữa được ghi bởi người cũ Văn Anh và Ismaila, chấp nhận trắng tay với tỷ số 0-3. Thất bại này báo hiệu mùa giải mới sẽ không dễ dàng cho HAGL. Hy vọng rằng ở các trận tới kinh nghiệm của Marciel, Thanh Sơn… sẽ có thể giúp HAGL vững vàng hơn.

M Ở MÀN CHO NHỮNG HY VỌNG

Ở trận mở màn mùa giải mới, CLB Thanh Hóa chào đón sự trở lại của Rimario - chân sút chủ lực rất được CĐV yêu thích bởi phong cách thi đấu dũng mãnh. Ở phía CLB Đà Nẵng, HLV Lê Đức Tuấn trở lại sân bóng anh từng cống hiến khi còn là cầu thủ với khát vọng lột xác cả về con người lẫn lối chơi. Pha "nhảy vào lửa" cứu đội bóng sông Hàn trụ hạng thành công mùa giải trước đã giúp anh nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ Chủ tịch CLB Vũ Nam Thắng. Chiến lược "săn đầu người" được kiểm tra bằng hợp đồng với hệ thống kiểm tra chỉ số cầu thủ đã giúp CLB Đà Nẵng có những bổ sung chọn lọc như cựu trung vệ HAGL Kim Dong-su, Henen Boris, Duy Dương. Kết quả hòa 1-1 sau hơn 90 phút thi đấu cường độ cao với quyết tâm chiến thắng khiến 2 HLV có chút tiếc nuối. Nhưng dù sao có điểm trong ngày xuất quân cũng là kết quả chấp nhận được khi phía trước vẫn còn 2 trận và bước vào kỳ nghỉ FIFA Days.

Tân binh PVF-CAND, hay "người dũng cảm" như các CĐV gọi khi dám lên V-League sớm thay chỗ CLB Quảng Nam bị giải thể, đã chào V-League bằng chiến thắng 2-1 trước SLNA. Bộ đôi Amarildo và Mpande (mùa trước ghi tổng cộng 10 bàn cho CLB Thể Công Viettel và Nam Định) đã cùng lập công, giúp thầy trò HLV Thạch Bảo Khanh có 3 điểm quý như vàng trong trận đầu tiên ở V-League. Một tân binh khác là Ninh Bình FC còn ấn tượng hơn khi quật ngã hiện tượng của mùa trước là CLB Hà Tĩnh với tỷ số 3-1. Tân binh tuyển thủ Đức Chiến, Quang Nho và Gia Hưng cùng ghi bàn, giúp đội bóng được mệnh danh là "thiếu gia" V-League tự tin hơn trong mục tiêu tranh vô địch V-League 2025-2026. Kết quả này khiến bảng xếp hạng V-League 2025-2026 sau vòng 1 trở nên hết sức thú vị, với 3 cái tên mới là Công an TP.HCM, PVF-CAND và Ninh Bình FC góp mặt trong nhóm 5 đội đầu bảng với trọn 3 điểm. Rõ ràng, V-League mùa này ẩn chứa rất nhiều bất ngờ và cả những hy vọng lớn lao, từ các CLB giàu tham vọng đến những đội bóng có cá tính riêng theo cách của mình.