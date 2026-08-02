Khởi tố 5 người cướp tài sản của du khách Đan Mạch từ 3 năm trước

Ngày 2.8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng cho biết thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố về rà soát, giải quyết các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ, đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt để tạm giam đối với 5 bị can.

Năm bị can Trương Văn Ngọc Toàn (33 tuổi, ở phường Hội An Đông), Hồ Tấn Cầu (42 tuổi, ở phường Hội An), Nguyễn Quốc Quảng (39 tuổi, ở phường Hội An Tây), Huỳnh Tấn Tài (34 tuổi, ở phường Hội An) và Trần Văn Đức (37 tuổi, ở phường Điện Bàn Đông, cùng thành phố Đà Nẵng) bị khởi tố, bắt giam để điều tra về hành vi cướp tài sản của 2 du khách Đan Mạch tại khu vực Hội An vào năm 2023.

5 bị can bị bắt tạm giam sau gần 3 năm cướp tài sản của 2 du khách Đan Mạch ẢNH: CÔNG AN ĐÀ NẴNG

Kết quả điều tra xác định, khoảng 3 giờ ngày 23.8.2023, anh Andreas Myrup (21 tuổi) và người bạn William Trollund (20 tuổi, cùng quốc tịch Đan Mạch) được 2 tài xế xe ôm Trương Văn Ngọc Toàn, Hồ Tấn Cầu mời chở về khách sạn.

Sau khi thống nhất giá cước, Toàn và Cầu chở 2 du khách đến khu vực khách sạn tại thôn Trà Quế (xã Cẩm Hà, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam cũ; nay thuộc phường Hội An Tây, thành phố Đà Nẵng).

Cùng thời điểm này, nhóm Quảng, Tài, Đức phát hiện Toàn, Cầu đang chở khách nên điều khiển xe máy bám theo với mục đích lợi dụng sơ hở của du khách để chiếm đoạt tài sản.

Khi đến gần khách sạn, anh Andreas Myrup lấy ví để trả tiền thì Toàn dùng đèn pin chiếu vào ví tiền và vào mắt nạn nhân. Khi nạn nhân bị chói mắt, Toàn lấy toàn bộ số tiền 540.000 đồng có trong ví (trong khi tiền dịch vụ xe ôm theo thỏa thuận ban đầu là 40.000 đồng).

Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng đọc quyết định khởi tố 5 bị can ẢNH: CÔNG AN ĐÀ NẴNG

Lúc anh William Trollund nhờ bạn đổi tiền để thanh toán, anh Andreas Myrup kiểm tra ví phát hiện bị mất tiền nên yêu cầu Toàn trả lại. Toàn định trả lại 500.000 đồng (sau khi trừ đi 40.000 đồng tiền xe ôm) trong khi nam du khách cho rằng mình bị mất 5 triệu đồng nên 2 bên xảy ra tranh cãi.

Lúc này, Tài và Đức cầm các đoạn gỗ dài khoảng 60 cm tiến đến đe dọa, liên tục hô lớn "go, go" khiến 2 du khách hoảng sợ chạy vào bên trong khách sạn và chưa kịp nhận lại 500.000 đồng.

Nhóm 5 người cũng nhanh chóng rời khỏi hiện trường, sau đó tập trung tại khu vực cầu An Hội để chia nhau số tiền đã chiếm đoạt.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra, làm rõ vụ án theo quy định.

Theo Công an thành phố Đà Nẵng, việc làm rõ vụ án sau gần 3 năm thể hiện quyết tâm rà soát, giải quyết các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ; khẳng định tinh thần kiên trì, quyết liệt trong đấu tranh với tội phạm.