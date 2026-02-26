Không còn 'phép màu' cho đội tuyển Malaysia?

F AM NGẦM NHẬN SAI

Theo truyền thông Malaysia, phiên điều trần giữa FAM và CAS tại Lausanne (Thụy Sĩ) đã bắt đầu vào ngày 23.2 và dự kiến kết thúc vào 4 giờ sáng 27.2 (giờ VN). CAS cũng sẽ công bố quyết định ngay sau khi phiên điều trần này kết thúc. Tốc độ xử lý nhanh cho thấy mức độ rõ ràng của hồ sơ vụ việc, cũng như CAS không muốn kéo dài thêm những tranh cãi không cần thiết. Trước đó, trong quá trình điều tra, Ủy ban Kỷ luật của FIFA (FDC) đã đưa ra những bằng chứng rõ ràng, chi tiết về sai phạm của FAM. Thực tế, FAM không chống lại hoàn toàn quyết định đã được FIFA đưa ra, mà chỉ tập trung vào việc giảm nhẹ án phạt cho 7 cầu thủ liên quan. Mục tiêu lớn nhất của họ là nỗ lực giúp nhóm cầu thủ này có thể sớm trở lại thi đấu, qua đó cải thiện sức mạnh cho đội tuyển Malaysia trong tương lai. Một chi tiết đáng chú ý khác là sẽ không có quan chức cấp cao nào của FAM có mặt tại Thụy Sĩ để trực tiếp tham gia phiên điều trần.

Điều dư luận quan tâm lúc này là bóng đá Malaysia có bị “cấm vận” dài hạn hay không ẢNH: NGỌC LINH

Những yếu tố này cho thấy FAM chỉ đang "phòng thủ" trước một vụ việc mà họ hiểu rõ là rất khó xoay chuyển cục diện. Vì thế, khả năng trắng án gần như bằng 0. Khi FAM không đặt trọng tâm vào việc phủ nhận hoàn toàn cáo buộc, điều đó đồng nghĩa họ đã phần nào chấp nhận tính hợp lệ của phán quyết ban đầu.

Nếu CAS giữ nguyên án phạt mà FIFA đưa ra, FAM còn có thể đối diện với nguy cơ bị phạt thêm do bị đánh giá là cố tình kéo dài, dây dưa vụ việc. Nếu mức độ vi phạm được xác định là nghiêm trọng hơn, kịch bản xấu nhất thậm chí có thể xảy ra: đội tuyển Malaysia bị cấm tham dự các giải đấu tiếp theo, bao gồm cả vòng loại Asian Cup 2031. Đó sẽ là cú giáng mạnh không chỉ về chuyên môn mà còn về uy tín đối với nền bóng đá Malaysia.

Đ ỘI TUYỂN VN CẦN KHẲNG ĐỊNH MÌNH

Sau khi CAS ra phán quyết cuối cùng, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) gần như chắc chắn sẽ ra quyết định xử đội tuyển Malaysia thua 0-3 ở 2 trận gặp đội tuyển VN (Malaysia thắng 4-0 ngày 10.6.2025) và Nepal (Malaysia thắng 2-0 ngày 25.3.2025), thuộc vòng loại Asian Cup 2027. Đây là một kịch bản đã được nhiều chuyên gia dự đoán từ trước. Ngoài ra, FIFA cũng đã xử đội tuyển Malaysia thua 0-3 trong các trận gặp Cape Verde, Singapore và Palestine. Đây là 3 trận giao hữu quốc tế thuộc FIFA Days, nằm trong thẩm quyền phán quyết của FIFA.

Sau khi AFC ra quyết định, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ lên ngôi đầu bảng với 15 điểm (được cộng thêm 3 điểm), trong khi Malaysia chỉ còn 9 điểm (bị trừ 6 điểm). Điều đó có nghĩa là ngay cả khi thất bại ở trận đấu sắp tới, đội tuyển VN vẫn giành vé đến VCK Asian Cup 2027 tại Ả Rập Xê Út. Tuy nhiên, một chiến thắng thuyết phục trước Malaysia vẫn mang ý nghĩa lớn về mặt tinh thần, danh dự và khẳng định vị thế. Đó cũng là cách tốt nhất để đội tuyển VN chứng minh rằng tấm vé đi tiếp đến từ thực lực, chứ không chỉ từ những biến động ngoài sân cỏ.

Thời điểm này, ban huấn luyện đội tuyển VN vẫn duy trì sự chuẩn bị nghiêm túc và bài bản cho trận tái đấu. HLV Kim Sang-sik cùng các cộng sự đang miệt mài làm việc, liên tục theo dõi V-League nhằm tìm kiếm thêm các nhân tố mới có thể gia tăng sức cạnh tranh cho đội hình. Việc mở rộng nguồn lực cầu thủ không chỉ phục vụ riêng một trận đấu, mà còn hướng đến mục tiêu dài hạn của đội tuyển trong giai đoạn chuyển giao lực lượng. Bên cạnh đó, kế hoạch thi đấu giao hữu với Bangladesh cũng được xem là bước "làm nóng" cần thiết. Một trận đấu cọ xát đúng thời điểm sẽ giúp các cầu thủ duy trì cảm giác thi đấu, đồng thời tạo điều kiện để ban huấn luyện thử nghiệm chiến thuật và nhân sự.

Bóng đá đỉnh cao luôn đòi hỏi sự chuyên nghiệp và tinh thần cạnh tranh đến phút cuối, đặc biệt khi đối thủ như Malaysia sẽ bước vào trận tái đấu với tâm thế "không còn gì để mất". Đó có thể là trận đấu khó khăn, nhiều áp lực, và cũng là phép thử bản lĩnh cho tập thể dưới thời HLV KimSang-sik. Nếu giữ được sự tập trung, thi đấu đúng đấu pháp và thể hiện bản lĩnh của một đội bóng đang hướng đến sân chơi châu lục, đội tuyển VN không chỉ củng cố ngôi đầu bảng mà còn tạo nền tảng tâm lý vững chắc cho hành trình Asian Cup 2027 hay trước mắt là AFF Cup 2026.