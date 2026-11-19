Nhiều cơ sở căn tin, bếp ăn vi phạm bị phạt hành chính

Chiều nay (19.11), Sở An toàn thực phẩm TP.HCM cung cấp tới báo chí thông tin một số nội dung triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn TP.HCM.

Sở này cho biết thời gian qua đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm đối với các cơ sở cung cấp suất ăn sẵn, cung cấp thực phẩm và các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trong trường học.

Cụ thể, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM cho biết, Sở đã tiến hành kiểm tra 117 cơ sở cung cấp suất ăn sẵn, phát hiện 6 cơ sở vi phạm và đã xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 65 triệu đồng.

Sở An toàn thực phẩm TP.HCM kiểm tra nhiều căn tin, bếp ăn trường học, cơ sở cung cấp suất ăn ẢNH: HÀ PHƯƠNG

Đồng thời, sở này cho hay triển khai kế hoạch kiểm tra việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm trong trường học trên địa bàn TP.HCM, tiến hành kiểm tra các bếp ăn tập thể, căn tin và cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tại 913 trường học; qua đó phát hiện 4 cơ sở vi phạm, xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 45 triệu đồng.

Sở An toàn thực phẩm TP.HCM cũng cho hay, bên cạnh kiểm tra theo kế hoạch, sở chú trọng tổ chức kiểm tra đột xuất khi phát hiện dấu hiệu vi phạm, có thông tin phản ánh hoặc đối với các cơ sở tiềm ẩn nguy cơ cao về mất an toàn thực phẩm. Đồng thời, đơn vị phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời xác minh, xử lý các thông tin phản ánh và sự cố về an toàn thực phẩm trong trường học theo thẩm quyền.

"Đối với vai trò giám sát của phụ huynh, sở khuyến khích nhà trường xây dựng cơ chế phối hợp, tạo điều kiện để ban đại diện cha mẹ học sinh tham gia giám sát; qua đó tăng tính công khai, minh bạch và trách nhiệm của các bên trong quá trình tổ chức bữa ăn học đường theo đúng tinh thần của Chỉ thị số 33/CT-TTgngày 14.8.2026 và Công điện số 64/CĐ-TTg ngày 13.9.2026 của Thủ tướng Chính phủ", văn bản nêu rõ.

Khó khăn nào khi xử lý những vụ tiếp nhận thông tin về thực phẩm không an toàn?

Sở An toàn thực phẩm TP.HCM cho biết khi tiếp nhận thông tin về thực phẩm không bảo đảm an toàn, đã tiến hành rà soát, xác minh nhằm xác định cơ sở và sản phẩm có liên quan và tiến hành kiểm tra theo thẩm quyền. Quá trình kiểm tra tập trung xác minh hồ sơ pháp lý, nguồn gốc nguyên liệu, hóa đơn, chứng từ, thông tin nhà cung cấp, điều kiện bảo quản, chế biến và các tài liệu liên quan. Trường hợp cần thiết, đoàn kiểm tra tiến hành lấy mẫu kiểm nghiệm để đánh giá chất lượng, an toàn thực phẩm.

Cũng theo quy trình trên, sở ban hành văn bản đề nghị UBND phường, xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp xác minh, truy xuất nguồn gốc, rà soát địa điểm, số lượng và phạm vi phân phối; phối hợp triển khai việc thu hồi thực phẩm không bảo đảm an toàn theo quy định.

Công tác lưu mẫu thực phẩm tại một trường học tại TP.HCM ẢNH: THÚY HẰNG

Các thông tin cảnh báo, thu hồi và cơ sở vi phạm sẽ được công khai theo quy định. Trường hợp nội dung vượt thẩm quyền, sở chuyển thông tin, hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý hoặc chuyển hồ sơ, tài liệu đến cơ quan điều tra trong trường hợp có dấu hiệu tội phạm.

Song, sở này cũng thừa nhận có những khó khăn trong thực tiễn, như thông tin về người bán đôi khi không đầy đủ hoặc khó xác thực. Điều này gây khó khăn cho việc xác định chủ thể kinh doanh, địa điểm hoạt động, truy xuất nguồn gốc thực phẩm và xác định trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan.

"Vì vậy, trong quá trình quản lý và kiểm tra, khi phát hiện hoặc tiếp nhận thông tin dấu hiệu vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm, các cơ quan chức năng kịp thời trao đổi, cung cấp và chuyển thông tin, tài liệu có liên quan đến Sở An toàn thực phẩm để phối hợp xác minh, tổ chức kiểm tra và xử lý theo thẩm quyền", sở này kiến nghị.