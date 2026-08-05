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Xe Xe - Giao thông

Lái ô tô chạy ẩu ‘cướp làn’, còn đá đèn đòi xe khác nhường đường

Nguyễn Duy
Nguyễn Duy

Bất chấp nguy hiểm, cố tình lái xe vượt ẩu ngay khu vực đường cong khuất tầm nhìn, khi phát hiện xe ngược hướng, tài xế không giảm tốc mà còn liên tục nháy đèn pha đòi xe đi đúng luật phải nhường đường.

Tình huống giao thông gây bức xúc được xác định xảy ra vào khoảng 17 giờ 42 phút ngày 28.7.2026 trên đường tỉnh 691 (DT 691), đoạn qua địa bàn xã Ea Knốp, tỉnh Đắk Lắk.

Theo hình ảnh được camera hành trình gắn trên một ô tô con cùng lưu thông ghi lại, thời điểm nói trên, xe này đang di chuyển trên DT 691, hướng từ quốc lộ 26 về quốc lộ 29. Khi đến khu vực gần trạm cân, tài xế một phen "hú vía" khi phát hiện ở chiều ngược lại xuất hiện một ô tô khác màu trắng, hiệu Mitsubishi Xpander đang lấn hẳn sang làn đường ngược chiều để vượt cùng lúc nhiều xe.

Lái xe chạy ẩu "cướp làn", còn đá đèn đòi xe khác nhường đường - Video: Cục CSGT

Đáng nói, dù lái xe chạy sai luật, nhưng khi phát hiện xe ở hướng ngược lại, tài xế xe Xpander nói trên vẫn không hề có động thái giảm tốc, mà liên tục nháy đèn pha đòi xe đi đúng luật nhường đường. Tình huống suýt dẫn đến tai nạn kiểu đối đầu nếu ô tô con gắn camera hành trình không sớm phát hiện và đánh lái sang phải, nép sát lề đường để tránh.

Theo thông tin từ Cục CSGT, sau khi tiếp nhận phản ánh từ người dân, Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk đã nhanh chóng xác minh. Qua đó xác định tài xế điều khiển ô tô Mitsubishi Xpander màu trắng trong đoạn video là ông N.D.K (sinh năm 1978, trú phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk). Đồng thời mời người này lên trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, tài xế này đã thừa nhận hành vi vi phạm và chấp nhận bị lập biên bản xử lý theo quy định.

Cơ quan chức năng khuyến cáo, người điều khiển phương tiện tuyệt đối không thực hiện hành vi vượt xe khi không bảo đảm điều kiện an toàn hoặc tại các vị trí cấm vượt. Chỉ một khoảnh khắc chủ quan, nóng vội cũng có thể dẫn đến những vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.

Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định:

- Phạt tiền 4 - 6 triệu đồng đối với người điều khiển xe thực hiện hành vi vượt xe trong những trường hợp không được vượt, vượt xe tại đoạn đường có biển báo hiệu có nội dung cấm vượt (đối với loại phương tiện đang điều khiển); không có tín hiệu trước khi vượt hoặc có tín hiệu vượt xe nhưng không sử dụng trong suốt quá trình vượt xe; vượt bên phải xe khác trong trường hợp không được phép (điểm a, khoản 5, điều 6). Ngoài ra, người vi phạm còn bị trừ 2 điểm Giấy phép lái xe.

- Trường hợp thực hiện các hành vi vi phạm nói trên dẫn đến tai nạn giao thông, tài xế bị phạt tiền 20 - 22 triệu đồng, trừ 10 điểm Giấy phép lái xe (điểm b, khoản 10, điều 6).


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