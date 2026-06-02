Lâu đài Israel vừa chiếm giữ lưu dấu lịch sử đẫm máu từ thời Thập tự chinh

Khi những người lính Israel chiếm được lâu đài Beaufort ở miền nam Lebanon vào ngày 30.5, họ đã bước vào một lịch sử đẫm máu cả cổ xưa lẫn hiện đại.

Địa điểm này được xây dựng cách đây 900 năm bởi quân Thập tự chinh, sau đó đã bị Saladin chiếm giữ, rồi lại được quân Thập tự chinh giành lại, và là một pháo đài thời trung cổ hiếm hoi với lịch sử xung đột kéo dài đến tận ngày nay.

Lực lượng Israel đã nắm giữ lâu đài trong 18 năm cho đến khi rút đi vào năm 2000.

Một lý do cho lịch sử lâu dài này chính là vì dù chiến tranh đã thay đổi rất nhiều trong 9 thế kỷ, vị trí chiến lược của pháo đài vẫn không thay đổi.

Ông Mohanad Hage Ali từ Trung tâm Carnegie Trung Đông cho biết “Về mặt quân sự, lâu đài Beaufort cung cấp một điểm quan sát trên cao cho lực lượng Israel. Họ có thể quan sát và điều đó mang lại cho họ lợi thế trong bất kỳ cuộc xung đột nào vì về cơ bản nó thấy rõ khu vực bên dưới và giúp họ duy trì quyền kiểm soát”.

Trong thế kỷ 20, Beaufort là một tàn tích đẹp như tranh vẽ. Nhưng khi Lebanon chìm vào nội chiến sau năm 1975, các thành viên Tổ chức Giải phóng Palestine đã chiếm giữ pháo đài làm căn cứ trong chiến dịch du kích chống lại Israel.

Hình ảnh cho thấy cờ Israel và cờ Lữ đoàn Golani tung bay tại lâu đài Beaufort ở miền nam Lebanon, ngày 31.5.2026 ẢNH: REUTERS

Lực lượng Israel tấn công Lebanon năm 1982 và biến Beaufort thành trung tâm các hoạt động quân sự của Israel ở miền nam Lebanon trong gần 20 năm.

Đối với nhiều người Lebanon, Beaufort trở thành biểu tượng cho sự chiếm đóng đó, khi lá cờ Israel có thể được nhìn thấy từ cách xa hàng cây số.

Pháo đài Beaufort trở thành mục tiêu của các tay súng Hezbollah ở Lebanon, lực lượng đã tiến hành chiến tranh du kích chống lại quân chiếm đóng cho đến khi Israel rút quân vào năm 2000.

Khi Israel rút quân, Hezbollah cùng nhóm tay súng Amal đã leo lên đỉnh núi, kiểm tra những vị trí từng là công sự của Israel, và giương cao cờ chiến thắng của riêng họ.

Lịch sử đẫm máu kéo dài 18 năm đó khiến Beaufort gợi lên những cảm xúc lẫn lộn trong lòng nhiều người Israel.

Nhà sử học quân sự Danny Orbach nhận định “Nó là biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng, nhưng trong mắt nhiều người, nó cũng là biểu tượng cho sự vô nghĩa của chiến tranh. Quan điểm cho rằng Israel không có liên quan gì đến Lebanon, rằng sẽ bị sa lầy ở Lebanon, rằng bạn nên rút quân và chung sống hòa bình với Hezbollah, Beaufort cũng trở thành biểu tượng của cả những điều đó”.

Sau khi rút quân, Beaufort về cơ bản không còn được xem là một địa điểm quân sự, mà được phục dựng cẩn thận để trở thành một điểm thu hút khách du lịch.

Cơ quan văn hóa UNESCO của Liên Hiệp Quốc gọi đây là một trong những lâu đài thời trung cổ được bảo tồn tốt nhất ở Trung Đông và năm nay đã đưa kiến trúc này vào danh sách đặc biệt để tăng cường bảo vệ trong cuộc xung đột.

Nhưng giờ đây, lá cờ Israel lại một lần nữa tung bay trên khu vực này. Và pháo đài được xây dựng vào thế kỷ 13 lại đóng một vai trò trong cuộc chiến tranh thế kỷ 21.

“Ngày nay, tầm quan trọng của Beaufort, tôi cho rằng, chủ yếu là một điểm thu thập thông tin tình báo và quan sát. Đó không phải là một giải pháp hoàn hảo nhưng nó là một phần của một chiến dịch lớn hơn”, ông Orbach nhận xét.