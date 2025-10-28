Lớp học Hạnh phúc của thầy giáo xe lăn

Thầy giáo chưa học hết lớp 1

Ghé thăm lớp học của anh Điển vào một sáng chủ nhật, tôi cảm thấy thật ấm áp và ngưỡng mộ nghị lực vươn lên của người thầy giáo ngồi xe lăn. Cho dù chẳng được đào tạo bài bản, song anh Điển đã cố gắng tự học để gieo chữ cho học trò. Với anh, phần thưởng cao quý nhất là khi được học trò gọi bằng thầy giáo và thấy học trò khá lên từng ngày.

Anh Điển (ngồi xe lăn) đã mở lớp học tiếng Anh Hạnh phúc miễn phí được gần 3 năm ẢNH: NVCC

Anh Điển sinh năm 1981 trong một gia đình nông dân nghèo, bố mất sớm. Số phận trớ trêu khi cơn sốt bại liệt từ nhỏ khiến đôi chân của anh không thể đứng lên được nữa. Cũng vì rào cản sức khỏe mà anh Điển chỉ học hết lớp 1, tiếng Việt còn chưa biết huống chi biết đến tiếng Anh.

Lớn lên anh Điển quyết tâm đi học nghề may vì thấy nghề này phù hợp với điều kiện sức khỏe bản thân. Cuộc sống tạm bớt sóng gió khi anh lập gia đình và có một công việc tại công ty may, mức lương 7 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, khi bắt đầu bước vào độ tuổi tứ tuần, sức khỏe của anh đi xuống rõ rệt buộc anh phải nghỉ việc ở công ty. 4 đứa con thơ dại ăn học phải trông cậy hết lên vai người vợ tảo tần.

Trong thời gian ở nhà anh Điển tham gia dự án học tập và khởi nghiệp online do Hội Người khuyết tật tỉnh Thái Bình (cũ) tổ chức. Dù không có vốn nhưng anh đã quyết định vay mượn để thành lập Câu lạc bộ tiếng Anh Hạnh phúc và lấy không gian nhà mình làm lớp học. "Lúc đó trong nhà tôi chỉ có 1 triệu đồng nhưng tôi đã vay thêm để mua phần mềm học tiếng Anh online với giá 2,6 triệu đồng. Ban đầu tự học tiếng Anh, sau đó tôi dạy cho con, cho cháu tôi, dần dần tôi thấy hiệu quả nên quyết định mở lớp học miễn phí cho bất kỳ em nào đến tham gia lớp", anh Điển cho biết.

Anh Điển hạnh phúc khi thấy các em nhỏ học tiếng Anh tốt hơn mỗi ngày ẢNH: NVCC

Lớp học Hạnh phúc giữa làng quê

Với sự chân thành và uy tín, anh Điển đã vận động cộng đồng hỗ trợ để trang bị bàn ghế, tivi, laptop cho lớp học. Bên cạnh đó để lớp học nâng dần chuyên môn, vợ chồng anh Điển đã đến ngỏ ý mời thầy giáo dạy tiếng Anh của con gái tham gia cùng lớp học. Đó là thầy Nguyễn Cao Cương, giáo viên tiếng Anh tại Trường THCS Phương Cường Xá, xã Bắc Đông Hưng.

Thầy giáo Nguyễn Cao Cương chia sẻ: "Mô hình lớp học Hạnh phúc do anh Điển và tôi tổ chức đã được 4 năm nhằm mục đích để hỗ trợ các cháu ở vùng nông thôn sử dụng tốt tiếng Anh trong học tập và cuộc sống sau này. Ở vùng quê tôi, các em không có đủ điều kiện tiếp xúc nhiều với tiếng Anh nên hai anh em tôi rất trăn trở. Tôi nhận lời đồng hành cùng anh Điển một phần vì ngưỡng mộ nghị lực vươn lên, đóng góp cho xã hội của anh ấy".

Và, từ tháng 5.2022 lớp học tiếng Anh Hạnh phúc bắt đầu vang lên những thanh âm đầu tiên giữa một vùng quê mà điều kiện học sinh tiếp cận tiếng Anh còn hạn chế. Lớp học ban đầu chỉ rộng 9 m2 đến ngày 2.9.2023 đã được mở rộng lên 40 m2. Mặc dù đời sống kinh tế hạn hẹp nhưng vợ chồng anh Điển đã quyết định miễn học phí cho các em. Trước đây các em còn ở lại ăn cơm trưa với vợ chồng anh, ai có nhu cầu gửi con vì bận đi làm, anh Điển đều nhận trông hộ. "Tôi nghĩ mình là người khuyết tật nhưng vẫn có thể đóng góp chút sức lực cho xã hội. Vì vậy, cho dù nhà tôi chẳng khá giả gì nhưng tôi không thu học phí của các cháu, chỉ mong sao các cháu tiến bộ từng ngày", anh Điển tâm sự.

Em Phạm Khánh Long, học sinh Trường THCS Đông Phương cho biết: "Con rất thích tham gia lớp học tiếng Anh Hạnh phúc của thầy Điển và thầy Cương. Ngày trước con rất sợ học tiếng Anh nhưng bây giờ con rất yêu thích tiếng Anh. Đến lớp học con không những được học tiếng Anh miễn phí mà còn được gặp gỡ các bạn bè mới, được đọc sách và nghe những câu chuyện hay trong cuộc sống mà thầy Điển kể. Con mong muốn có thể đạt được nhiều kết quả cao trong học tập và sau này có thể giao tiếp tốt với người nước ngoài".

Chị Lê Thị Thúy, phụ huynh học sinh ở xã Đông Phương chia sẻ: "Từ khi tôi cho con theo học lớp anh Điển tôi thấy cháu tiến bộ rõ rệt nên tôi không cho cháu học thêm tại trung tâm nữa. Ngoài được học tiếng Anh miễn phí, con tôi còn được thấy tấm gương nghị lực vươn lên trong cuộc sống của anh Điển, chắc chắn sẽ giúp cháu cố gắng hơn trong tương lai".

Các em nhỏ tranh thủ đọc sách lúc giải lao ẢNH: NVCC

Đặc biệt, được sự hỗ trợ của anh Đỗ Hà Cừ - Chủ nhiệm Câu lạc bộ Hy vọng (TP.Thái Bình cũ), anh Điển đã mở Không gian đọc Hạnh phúc vào tháng 3.2024, gieo mầm tình yêu đọc sách cho trẻ em nông thôn. "Sách là kết tinh của tri thức vì vậy tôi muốn mang sách đến với các em, tranh thủ giờ giải lao các em có thể đọc sách, đọc truyện, hiện nay tủ sách Hạnh phúc của tôi có gần 800 đầu sách", anh Điển cho biết.

Tuy nhiên, trong quá trình giảng dạy anh Điển cũng gặp một số khó khăn như các bạn nhỏ chưa quen với học trực tuyến nên còn mất tập trung, buộc anh phải kiên trì và có kỹ năng sư phạm phù hợp để dạy dỗ các em. Do lớp học ngày càng đông nên gần đây anh Điển cũng được 3 bạn trẻ đến hỗ trợ làm trợ giảng.

Bạn Đặng Thị Huế, trợ giảng lớp học, chia sẻ: "Mới đầu em tham gia trợ giảng cho lớp học em cũng rất hồi hộp và tự ti vì lần đầu tiên em được đứng lớp với số học sinh lớn như vậy. Tuy nhiên, sau một vài buổi em đã quen và hòa nhập với công việc mới, các bạn nhỏ vui học và tiến bộ chính là động lực cho em gắn bó lâu dài với lớp học".

Hiện nay, lớp học đang duy trì cả 2 hình thức là học tại lớp và học trực tuyến. Đối với học trực tuyến học sinh từ 4 - 13 tuổi, anh Điển cho học 2 - 3 buổi/tuần vào buổi tối. Vào mùa hè, anh Điển tổ chức dạy hè tuần 3 buổi; khi vào năm học mới, anh Điển kiểm tra bài tập tuần một buổi vào chủ nhật. Lớp học của anh Điển giờ có thể đáp ứng được khoảng 40 học sinh học cùng lúc. "Tôi cũng mới mời được cô Nguyễn Thị Duyên, giáo viên dạy tiếng Anh ở TP.HCM tham gia dạy online cho lớp", anh Điển cho biết.

"Tôi rất mong muốn chung tay với cộng đồng người khuyết tật để cùng phát triển mở rộng lớp học, không chỉ tiếng Anh mà những ngôn ngữ khác nữa. Tuy tôi là người khuyết tật nhưng luôn luôn khát khao cống hiến, đóng góp cho xã hội. Được thấy các em nở nụ cười hạnh phúc chính là đã trả phí cho tôi rồi", anh Điển bày tỏ.