Văn hóa Sống đẹp

Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh

Trần Nguyễn Nguyên Khang
TP.HCM
30/10/2025 21:00 GMT+7

Không phải đứa trẻ nào cũng được lớn lên trong vòng tay trọn vẹn của cha mẹ hay được nghe những lời răn dạy, vỗ về thân thương từ ông bà. Có những em chỉ biết mơ về một mái ấm bình yên - nơi tiếng cười và hơi ấm tình thân không còn xa xỉ giữa cuộc sống bộn bề.

Sáng sớm ở Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội, một bé trai ngồi nép bên hiên, tay nâng niu chiếc bánh Chocopie vừa được tặng. Em cẩn thận bóc từng lớp giấy bạc, cắn một miếng nhỏ, đôi mắt khép lại như muốn giữ trọn vị ngọt tan nơi đầu lưỡi. Chiếc bánh giản dị, nhưng với em, đó là món quà quý, niềm vui hiếm hoi giữa những ngày phẳng lặng.

Với các em, một chiếc bánh nhỏ, một lần được lắng nghe cũng đủ trở thành niềm hạnh phúc giản dị mà đáng quý. Bởi thế, những sẻ chia từ cộng đồng sẽ sưởi ấm, đánh thức niềm tin đã ngủ yên trong những trái tim non nớt. Từ ấy, trở thành động lực để các em dám mơ, dám tin vào ngày mai.

Ánh mắt chất chứa những suy tư quá sớm so với tuổi, như thể đã hiểu nhiều điều của một đứa trẻ

ẢNH: HoV và PaD

Ước mong giản dị về một cái ôm, nơi em được cảm nhận hơi ấm của tình người

ẢNH: HoV và PaD

Giữa những tiếng cười ngây ngô, vẫn thấp thoáng trong ánh mắt em là khát khao về một mái ấm thật sự - nơi có vòng tay chở che và tình yêu thương trọn vẹn

ẢNH: HoV và PaD

Mỗi bịch bánh, viên kẹo nhỏ được trao tay, các em nâng niu như giữ lấy cả tấm lòng ấm áp của những người đã nhớ đến mình

ẢNH: HoV và PaD

Sẽ không còn ánh mắt đượm buồn, mà là ánh mắt lấp lánh niềm vui khi các em cảm nhận hơi ấm yêu thương từ tấm lòng sẻ chia. Quan trọng hơn cả, để các em tự hào khi được sinh ra trên mảnh đất Việt Nam - nơi yêu thương luôn được ươm mầm và lan tỏa.

Những bạn trẻ đến từ Trường đại học Việt Đức lan tỏa yêu thương tới các em qua từng khung hình

Em ngẩng mặt, mang theo niềm tin vào một tương lai tươi đẹp hơn

ẢNH: HoV và PaD

"Framed by Kindness" - dự án của hai câu lạc bộ HoV và PaD, Trường đại học Việt Đức - là cách người trẻ gửi gắm yêu thương qua trái tim và ống kính chan chứa tình người.

Một lần bấm máy, em không chỉ lưu giữ khoảnh khắc trước mặt thông qua lăng kính mà còn cả những điều tuyệt vời xung quanh mình

Những nụ cười chân thành xuất phát từ trái tim, chạm đến những tháng ngày hồn nhiên - nơi nắng chưa kịp phai và lòng người chưa vướng bụi

ẢNH: HoV và PaD

Em kiên định bước đi trên đôi chân của mình, mang theo sự hồn nhiên và những hy vọng đang ươm mầm cho ngày mai

ẢNH: HoV và PaD

Trong nụ cười ấy là hình ảnh một mầm non đang lớn lên - người sẽ viết tiếp câu chuyện của đất nước

ẢNH: HoV và PaD

