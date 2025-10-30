Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh

Không phải đứa trẻ nào cũng được lớn lên trong vòng tay trọn vẹn của cha mẹ hay được nghe những lời răn dạy, vỗ về thân thương từ ông bà. Có những em chỉ biết mơ về một mái ấm bình yên - nơi tiếng cười và hơi ấm tình thân không còn xa xỉ giữa cuộc sống bộn bề.
Sáng sớm ở Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội, một bé trai ngồi nép bên hiên, tay nâng niu chiếc bánh Chocopie vừa được tặng. Em cẩn thận bóc từng lớp giấy bạc, cắn một miếng nhỏ, đôi mắt khép lại như muốn giữ trọn vị ngọt tan nơi đầu lưỡi. Chiếc bánh giản dị, nhưng với em, đó là món quà quý, niềm vui hiếm hoi giữa những ngày phẳng lặng.
Với các em, một chiếc bánh nhỏ, một lần được lắng nghe cũng đủ trở thành niềm hạnh phúc giản dị mà đáng quý. Bởi thế, những sẻ chia từ cộng đồng sẽ sưởi ấm, đánh thức niềm tin đã ngủ yên trong những trái tim non nớt. Từ ấy, trở thành động lực để các em dám mơ, dám tin vào ngày mai.
Sẽ không còn ánh mắt đượm buồn, mà là ánh mắt lấp lánh niềm vui khi các em cảm nhận hơi ấm yêu thương từ tấm lòng sẻ chia. Quan trọng hơn cả, để các em tự hào khi được sinh ra trên mảnh đất Việt Nam - nơi yêu thương luôn được ươm mầm và lan tỏa.
"Framed by Kindness" - dự án của hai câu lạc bộ HoV và PaD, Trường đại học Việt Đức - là cách người trẻ gửi gắm yêu thương qua trái tim và ống kính chan chứa tình người.
