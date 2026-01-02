Mối lương duyên đặc biệt với Thanh Niên

"T ÌNH ĐẦU" KHÓ QUÊN

Thời điểm những năm 1995 - 1996, bóng đá VN có những thành công đầu tiên ở đấu trường khu vực, với tấm HCB SEA Games 18 năm 1995 và HCĐ Tiger Cup 1996. Nền bóng đá nước nhà bắt đầu được chăm lo, đầu tư nhiều hơn và từng bước phát triển. Thế nhưng ở thời điểm đó, ngoài giải vô địch quốc gia và Cúp quốc gia, chưa có bất kỳ giải đấu nào dành cho lứa cầu thủ trẻ được tổ chức bài bản với quy mô toàn quốc.

Giải bóng đá U.22 Báo Thanh Niên ra đời năm 1997 như ngọn cờ đầu, tạo ra cú bứt phá ngoạn mục, khi lần đầu tiên một tờ báo dành cho giới trẻ đứng ra tổ chức giải đấu dành cho người trẻ. Giải đầu tiên có 8 đội tham dự và đội U.22 Quân Đội của chúng tôi đoạt chức vô địch sau khi đánh bại U.22 TP.HCM 2-1 trong trận chung kết trên sân Hàng Đẫy (Hà Nội).

Đặng Phương Nam khi còn khoác áo CLB Thể Công, cũng hai lần tham dự giải U.21 ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Giải U.22 Báo Thanh Niên năm ấy thực sự quá đáng nhớ, một kỷ niệm tuyệt vời với cá nhân tôi và đồng đội như Hữu Thảo, Vũ Dũng, Nguyễn Mạnh Dũng, Đức Thắng, Việt Hoàng, Minh Tiến, Bảo Khanh. Một thế hệ trẻ tài năng của "lò" Thể Công cùng nhau lên ngôi vô địch một cách xứng đáng khi vượt qua đại kình địch U.22 TP.HCM với những ngôi sao như Giang Thành Thông, Ngọc Thọ, Phùng Thanh Phương... Cá nhân tôi cũng vinh dự nhận danh hiệu Vua phá lưới với 4 bàn thắng.

Cho đến tận bây giờ, khoảnh khắc giơ cao chiếc cúp danh giá hay bảng danh vị Vua phá lưới vẫn là những ký ức đẹp đẽ mà tôi vô cùng trân trọng trong suốt cuộc đời, sự nghiệp của mình. Chúng tôi thật xúc động và tự hào vì được cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt trao cúp vô địch năm 1997.

Và một năm sau, khi giải đấu chuyển tên thành giải U.21 Báo Thanh Niên, đội Quân Đội của chúng tôi dưới sự dẫn dắt của HLV Quản Trọng Hùng đã bảo vệ thành công chức vô địch. Tất cả được lưu giữ mãi mãi trong trái tim tôi. Hai mùa giải liên tiếp, đội Quân Đội vô địch và cá nhân tôi cũng 2 lần liên tiếp giành danh hiệu Vua phá lưới, cũng với 4 bàn thắng.

Đặc biệt ở mùa giải thứ 2 năm 1998, tôi được đeo băng đội trưởng, ghi bàn quyết định ở phút 60 và vinh dự được thay mặt toàn đội nhận cúp. Đáng nhớ hơn nữa đó cũng là giai đoạn rực rỡ của bóng đá Thể Công với chức vô địch giải U.21 Báo Thanh Niên, giải vô địch quốc gia và Siêu cúp quốc gia.

N HỮNG ĐÓNG GÓP TO LỚN CHO BÓNG ĐÁ VN

Giải bóng đá U.21 quốc gia được T.Ư Đoàn, T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên VN giao cho Báo Thanh Niên phối hợp với Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) tổ chức, đã trở thành bước đệm không thể thiếu cho những cầu thủ trẻ trước khi bước vào sân chơi bóng đá chuyên nghiệp. Hay nói một cách khác, đó là bài kiểm tra tốt nghiệp giai đoạn đào tạo của các cầu thủ trẻ. Giải U.21 cũng là bệ phóng cho nhiều tài năng trẻ, là sân chơi bổ ích cho nhiều CLB đưa các viên ngọc thô ra ánh sáng.

Nhiều cái tên nổi bật ở giải đấu này, sau những năm tháng tiếp tục rèn luyện đã trở thành tuyển thủ quốc gia. Giải U.21 góp phần quan trọng phát hiện những tên tuổi lớn cho bóng đá nước nhà như Đặng Phương Nam, Lê Công Vinh, Nguyễn Minh Phương, Phan Văn Tài Em, Phan Thanh Bình, Phạm Thành Lương, Nguyễn Trọng Hoàng, Nguyễn Văn Quyết, Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Quang Hải, Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Tiến Linh, Nguyễn Hoàng Đức. Hay gần đây là các cầu thủ trẻ vừa giành ngôi vô địch U.23 Đông Nam Á 2025 như Nguyễn Đình Bắc, Khuất Văn Khang, Nguyễn Văn Trường, Nguyễn Quốc Việt, Phạm Lý Đức, Trần Trung Kiên, Nguyễn Công Phương.

Và từ năm 2023, Báo Thanh Niên lại là đơn vị báo chí đầu tiên đặt ra cột mốc mới trong lịch sử phát triển bóng đá VN, khi cùng VFF tổ chức giải bóng đá Thanh Niên sinh viên VN (từ năm 2025, Báo Thanh Niên tổ chức thêm giải bóng đá Thanh Niên sinh viên quốc tế). Một sân chơi vô cùng hấp dẫn và kịch tính, tạo hiệu ứng lớn trong xã hội, được người hâm mộ và giới chuyên môn, trong đó có tôi đánh giá rất cao về tính chuyên nghiệp và quy mô tổ chức.

V Ì YÊU MÀ ĐẾN

Trải qua 40 năm hình thành và phát triển, Báo Thanh Niên đã đóng góp những giá trị to lớn trong sự phát triển không ngừng của nền báo chí nước nhà, trở thành tờ báo quen thuộc với độc giả qua những thông tin thời sự, những góc nhìn đa chiều, khách quan, chính xác và trung thực về đời sống xã hội. Báo Thanh Niên là đơn vị báo chí có uy tín.

Tôi yêu mến và trở thành độc giả thường xuyên của Báo Thanh Niên là điều trở nên quá đỗi bình thường. Báo Thanh Niên như người bạn thật sự của tôi trong suốt những năm tháng tôi còn khoác áo CLB Thể Công hay đội tuyển VN và đến tận bây giờ hay sau này cũng vẫn thế.

Báo Thanh Niên luôn đồng hành cùng mọi chuyển động của thể thao VN nói chung và bóng đá VN. Và đó cũng là lý do các độc giả của báo luôn được cung cấp những hình ảnh nóng hổi, những bài viết với thông tin cập nhật hay những đoạn phỏng vấn rất chất từ hiện trường. Vì sự tử tế trong mỗi bài viết của mình mà Báo Thanh Niên nhận được rất nhiều sự tin tưởng và yêu quý của các cầu thủ. Chính những bài báo chân thật, đậm chất thời sự đã tạo niềm tin rất lớn cho những nhân vật được phỏng vấn, trong đó có tôi.

Giải U.21 Báo Thanh Niên trở thành một phần kỷ niệm rất đẹp trong sự nghiệp của nhiều cầu thủ trẻ ẢNH: QUANG MINH

N HỜ CÓ T HANH N IÊN MÀ VIẾT BÁO

Một trong những đặc điểm nổi bật của Báo Thanh Niên là tính sáng tạo. Đơn cử ở lĩnh vực thể thao, báo luôn dành cho độc giả thêm nhiều góc nhìn từ các câu chuyện, phân tích chuyên sâu của những người trong nghề, chuyên gia. Tôi may mắn được tham gia cộng tác với Báo Thanh Niên ở những sự kiện lớn như World Cup hay EURO; ở cấp độ khu vực là AFF Cup, SEA Games cùng nhiều giải đấu quan trọng khác nữa. Tôi đã đóng góp những bài viết phân tích chuyên môn và thật vui khi được độc giả Báo Thanh Niên đón nhận. Rất hạnh phúc khi tác giả Đặng Phương Nam đã trở thành cộng tác viên thân quen của báo.

Ở những bài báo của mình, tôi được chia sẻ câu chuyện, cảm xúc và góc nhìn chuyên môn. Tôi thực sự hạnh phúc khi có cơ hội được bình luận, phân tích, đánh giá sự kiện dưới lăng kính của một cựu cầu thủ, một HLV gửi tới độc giả. Và bản thân tôi cũng coi đó là cơ hội để học hỏi, trải nghiệm những thứ mới mẻ ngoài chuyên ngành sâu về bóng đá. Đứng trước mỗi bài báo, mỗi chủ đề, khả năng tư duy, cách diễn đạt và kỹ năng diễn đạt cũng sẽ được thể hiện một cách tối đa. Điều này giúp đầu óc, suy nghĩ, tư duy của mỗi người luôn được vận động một cách linh hoạt nhất.

Nhân kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Báo Thanh Niên, tôi kính chúc Báo Thanh Niên luôn giữ được chất "Thanh Niên" của mình. Sẽ luôn là một trong những cơ quan báo chí hàng đầu tại VN, không chỉ phát huy thế mạnh của tờ báo in mà trở thành cơ quan truyền thông đa nền tảng vững mạnh.