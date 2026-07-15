Muốn giảm cân, có nên ăn rau luộc thay cơm?

Cơm trắng là món giàu tinh bột trắng. Do đó, giảm ăn cơm trắng sẽ giúp giảm lượng calo hấp thu trong bữa ăn. 100 gram cơm trắng chứa khoảng 130 calo. Trong khi đó, phần lớn các loại rau xanh, 100 gram chỉ chứa khoảng 20 - 40 calo, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Giảm cơm trắng, tăng ăn rau xanh có thể giúp hỗ trợ giảm cân tốt ẢNH MINH HỌA: N.Quý tạo từ ChatGPT

Tăng lượng rau và trái cây trong khẩu phần giúp kiểm soát cân nặng

Điều này có nghĩa là nếu thay một phần cơm bằng rau luộc, người giảm cân vẫn có thể ăn một lượng tương tự nhưng lượng calo nạp vào lại thấp hơn. Ngoài ra, rau còn chứa nhiều nước và chất xơ, có tác dụng giúp no lâu và giảm cảm giác thèm ăn.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ, tăng lượng rau và trái cây trong khẩu phần là một trong những cách hiệu quả giúp kiểm soát cân nặng. Nguyên nhân là do các món này có mật độ calo thấp.

Trong một nghiên cứu đăng trên chuyên san Obesity Research, các chuyên gia tại Đại học Penn State (Mỹ) đã tiến hành nghiên cứu trên 200 người thừa cân và béo phì. Kết quả cho thấy những người thường xuyên ăn các món có mật độ năng lượng thấp sẽ giảm cân nhiều hơn. Những món có mật độ năng lượng thấp là món chứa ít calo trên mỗi gram thực phẩm.

Bỏ hoàn toàn cơm trắng chưa chắc là lựa chọn phù hợp

Một điều cần lưu ý là giảm lượng cơm có thể giúp giảm cân. Tuy nhiên, bỏ hoàn toàn cơm trắng khỏi bữa ăn chưa chắc là lựa chọn phù hợp. Tinh bột trong cơm là nguồn cung cấp đường glucose chính cho não bộ và cơ bắp. Nếu lượng tinh bột này giảm quá nhiều, một số người có thể cảm thấy mệt mỏi, giảm khả năng tập trung, dễ cáu gắt hoặc mau mệt khi vận động.

Đồ họa: P.H tạo từ Chat GPT

Đối với những người thường xuyên tập thể dục hoặc lao động nặng, ăn quá ít tinh bột còn ảnh hưởng đến hiệu suất vận động và quá trình phục hồi cơ bắp. Người cao tuổi cũng có nguy cơ suy nhược và mất khối cơ nếu cắt giảm calo quá mức.

Đối với đa số người giảm cân, họ không nên bỏ hoàn toàn cơm và thay tất cả bằng rau xanh. Giải pháp hợp lý hơn là giảm bớt lượng cơm và tăng lượng rau trong mỗi bữa ăn.

Ví dụ, nếu trước đây ăn 2 chén cơm thì giờ có thể giảm xuống còn 1 chén. Phần cơm giảm đó có thể được thay thế bằng các loại rau luộc như bông cải xanh, cải thìa, rau muống, bí xanh hoặc cải xanh. Cách ăn này giúp giảm tổng lượng calo nhưng vẫn đảm bảo cơ thể có đủ năng lượng cho các hoạt động hằng ngày, theo Healthline.