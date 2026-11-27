Giấc ngủ, hoạt động thể chất và chế độ ăn uống đều đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe. Thay vì chạy theo những thay đổi lớn, mỗi người nên bắt đầu từ các thói quen đơn giản, phù hợp với thể trạng và duy trì đều đặn mỗi ngày để cải thiện sức khỏe lâu dài, theo tờ The Independent (Anh).

Nếu bỏ lỡ một buổi tập hoặc ăn quá nhiều trong một ngày, không nên từ bỏ cả kế hoạch. Hãy trở lại thói quen lành mạnh ngay khi có thể ẢNH: N.VY TẠO TỪ CHATGPT

Duy trì đều đặn

Bà Sally Gunnell, cựu nhà vô địch điền kinh Olympic người Anh, cho rằng nhiều người thường đặt mục tiêu quá cao và dễ bỏ cuộc khi không đạt được.

Nếu bỏ lỡ một buổi tập hoặc ăn quá nhiều trong một ngày, bạn không nên từ bỏ cả kế hoạch. Hãy trở lại thói quen lành mạnh ngay khi có thể.

Bà khuyên mọi người nên làm những việc nhỏ trong ngày. Đi bộ vài phút hoặc vận động nhẹ trong giờ nghỉ cũng tốt hơn ngồi yên cả ngày.

Ông Elroy Aguia, chuyên gia hoạt động thể chất tại Mỹ, cho biết khoảng 7.000 đến 8.000 bước mỗi ngày là mục tiêu phù hợp để cải thiện sức khỏe. Mỗi ngày, bạn nên dành 20 đến 30 phút đi bộ với tốc độ 100 đến 130 bước mỗi phút hoặc nhanh hơn.

Đa dạng hóa các động tác

Cơ thể cần vận động thường xuyên để duy trì sức mạnh và sự linh hoạt. Nếu chỉ tập một kiểu chuyển động, những khả năng vận động khác có thể dần suy giảm.

Ông Dan John, huấn luyện viên thể lực tại Mỹ, khuyên mọi người nên thực hiện các động tác đẩy, kéo, gập hông, squat và mang vật nặng. Bạn cũng nên vận động theo nhiều hướng, chẳng hạn tiến, lùi, nghiêng người và xoay thân.

Tập luyện sức mạnh

Tập sức mạnh giúp duy trì cơ bắp, cải thiện độ nhạy insulin, hỗ trợ tim mạch, bảo vệ xương và tăng cường miễn dịch.

Bạn không nhất thiết phải đến phòng gym. Các bài tập với trọng lượng cơ thể hoặc ba lô cũng có thể giúp cơ bắp khỏe hơn nếu đủ thử thách.

Một nghiên cứu đăng trên European Journal of Applied Physiology vào năm 2025 cho thấy, bài tập sức mạnh 5 phút mỗi ngày giúp cải thiện đáng kể thể lực và sức khỏe tinh thần ở người ít vận động sau 4 tuần.

Tăng dần độ khó

Cơ thể sẽ thích nghi với mức độ vận động quen thuộc. Vì vậy, bạn cần tăng dần số lần tập, trọng lượng hoặc độ khó của động tác để tiếp tục tiến bộ.

Cải thiện chất lượng giấc ngủ

Giấc ngủ giúp cơ thể phục hồi. Ông Dan Lawrence, huấn luyện viên thể lực tại Anh, xem đây là công cụ phục hồi quan trọng nhất.

Bạn nên giữ phòng ngủ mát mẻ, duy trì giờ ngủ ổn định và tiếp xúc với ánh sáng tự nhiên vào buổi sáng. Ăn tối cách giờ ngủ vài tiếng và thư giãn trước khi lên giường cũng giúp ngủ ngon hơn.

Xây dựng thói quen ăn uống tốt

Muốn khỏe mạnh và duy trì thể lực tốt, bạn không cần ăn kiêng khắt khe hay cân đo từng món ăn. Thay vì chỉ chăm chăm kiêng món này, bỏ món kia, bạn nên chủ động bổ sung rau củ, trái cây và những thực phẩm tốt vào bữa ăn.

Bên cạnh đó, hãy sắp xếp nơi làm việc và căn bếp sao cho thực phẩm lành mạnh luôn dễ tìm, dễ lấy.

Một đĩa trái cây hoặc vài quả trứng luộc đặt sẵn trên bàn sẽ giúp bạn dễ chọn món tốt cho sức khỏe hơn bánh kẹo và đồ ăn vặt.