Những dấu hiệu trên có thể là cảnh báo của những thay đổi sau trong cơ thể:

Sức bền tim phổi suy giảm

Đi bộ không chỉ cần sức mạnh cơ bắp mà còn đòi hỏi tim và phổi phối hợp để cung cấp đủ ô xy cho các cơ hoạt động. Khi đi nhanh, leo dốc hoặc đi bộ trong thời gian dài, tim phải tăng khả năng bơm máu, trong khi phổi đảm nhiệm việc trao đổi ô xy và thải khí carbon dioxide, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Sức bền tim phổi suy giảm sẽ khiến người trung niên mau mệt khi đi bộ ẢNH MINH HỌA: N.Quý tạo từ ChatGPT

Khả năng hoạt động của hệ tim mạch và hô hấp có xu hướng suy giảm theo tuổi. Một chỉ số phản ánh khả năng này là VO2 max, tức lượng ô xy tối đa cơ thể dùng trong một phút vận động cường độ cao. Chỉ số này có thể giảm dần theo thời gian, đặc biệt ở những người ít hoạt động thể chất.

Khi sức bền tim phổi giảm, một người cần phải đi chậm lại để tránh hụt hơi. Họ cũng nhận thấy mình không còn đi được quãng đường dài như trước, cần nghỉ nhiều lần khi leo cầu thang hoặc mau thấy mệt khi đi bộ với tốc độ nhanh.

Để cải thiện sức bền, người sau tuổi 40 nên duy trì các hoạt động aerobic như đi bộ nhanh, đạp xe, bơi lội hoặc chạy bộ. Nên bắt đầu từ cường độ nhẹ rồi tăng dần thời gian và tốc độ. Nếu xuất hiện đau ngực, khó thở bất thường, choáng váng hoặc hồi hộp khi vận động, cần dừng tập và đi khám.

Khối lượng và sức mạnh cơ bắp suy giảm

Một trong những nguyên nhân phổ biến khiến tốc độ đi bộ giảm sau tuổi 40 là sự suy giảm khối lượng và sức mạnh cơ bắp. Các khối cơ ở bắp chân giúp nâng bàn chân, đẩy cơ thể về phía trước. Khi cơ yếu đi, các động tác này đòi hỏi dùng nhiều sức hơn, khiến một người khó đi bộ nhanh hoặc mau mỏi.

Một nghiên cứu đăng trên chuyên san JAMA Network Open cho thấy tốc độ đi bộ có liên kết với sức mạnh cơ bắp và khả năng vận động. Những người có sức nắm tay yếu, khả năng giữ thăng bằng hoặc đứng lên khỏi ghế kém thường có tốc độ đi bộ chậm hơn.

Để hạn chế suy giảm cơ, người sau tuổi 40 nên duy trì các bài tập tăng cường sức mạnh như squat, nâng tạ, tập với dây kháng lực và các bài tập cơ chân. Bên cạnh đó, cần bổ sung đủ protein từ cá, trứng, thịt nạc, sữa, đậu và các loại hạt.

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Khả năng phối hợp vận động kém hơn

Đi bộ là hoạt động đòi hỏi sự phối hợp liên tục giữa não bộ, hệ thần kinh, mắt, tai trong và cơ bắp. Theo tuổi tác, một số chức năng liên quan đến hệ thần kinh và cảm giác sẽ thay đổi. Khả năng cảm nhận vị trí các bộ phận cơ thể trong không gian, phản xạ điều chỉnh tư thế và phối hợp vận động sẽ kém linh hoạt hơn. Những thay đổi này khiến việc di chuyển trên bề mặt không bằng phẳng, xoay người hoặc tránh chướng ngại vật trở nên khó khăn.

Người gặp vấn đề về thăng bằng lúc này tự động đi chậm lại để kiểm soát bước chân, thường xuyên nhìn xuống mặt đất khi di chuyển. Một số người còn có xu hướng bước ngắn hơn, dang rộng hai chân hoặc cần vịn vào vật xung quanh để giữ ổn định.

Để duy trì khả năng giữ thăng bằng, mọi người có thể tập đứng một chân, đi bộ nhẹ nhàng, tập yoga hoặc thái cực quyền. Nếu dáng đi biến đổi rõ rệt trong thời gian ngắn, thường xuyên mất thăng bằng, dễ vấp ngã hoặc xuất hiện tình trạng kéo lê chân, cần đi khám để tìm nguyên nhân, theo Healthline.