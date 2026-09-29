Muốn làm việc cho tổ chức nước ngoài tại Việt Nam, phải có giấy chứng nhận gì?

Phó thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà vừa ký Nghị định số 371/2026/NĐ-CP quy định chi tiết việc tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam, thay thế cho Nghị định 152/2020/NĐ-CP (đã sửa đổi bởi Nghị định 70/2023/NĐ-CP).

Nghị định quy định người lao động làm việc cho các tổ chức nước ngoài tại Việt Nam, chẳng hạn như Lãnh sự quán, phải có giấy chứng nhận hoàn thành chương trình tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật của Nhà nước ẢNH: PHẠM HỮU

Theo đó, nghị định này áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài tại Việt Nam bao gồm cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự nước ngoài, cơ quan đại diện các tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên Hiệp Quốc, tổ chức quốc tế liên chính phủ, các tổ chức khu vực, tiểu khu vực; Văn phòng đại diện tổ chức thuộc chính phủ nước ngoài; Văn phòng thường trú cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh và truyền hình nước ngoài; Tổ chức phi chính phủ nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp giấy đăng ký theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Đồng thời áp dụng với các cá nhân nước ngoài tại Việt Nam, là người nước ngoài làm việc cho các tổ chức trên, có hoạt động sử dụng người lao động Việt Nam.

Điểm mới của nghị định là yêu cầu tổ chức, cá nhân nước ngoài khi có nhu cầu tuyển dụng người lao động Việt Nam bắt buộc phải đăng tải công khai thông tin tuyển dụng trên Sàn giao dịch việc làm quốc gia (https://www.vieclam.gov.vn), hoặc cổng thông tin việc làm hợp pháp khác hoặc trang thông tin điện tử chính thức của tổ chức.

Quy định mới cũng tăng sự linh hoạt khi tổ chức/cá nhân nước ngoài tại Việt Nam có quyền tự trực tiếp tuyển dụng hoặc đề nghị cơ quan quản lý hỗ trợ tuyển dụng mà không bắt buộc phải qua tổ chức dịch vụ việc làm ủy quyền như trước.

Phương thức giao dịch, thông báo cũng đa dạng và hiện đại khi ứng dụng chuyển đổi số, cho phép các thủ tục thông báo, nộp hồ sơ, báo cáo giữa tổ chức nước ngoài, người lao động và cơ quan quản lý được thực hiện linh hoạt qua nhiều thức như trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tuyến qua địa chỉ thư điện tử chính thức.

Đăc biệt, để làm việc cho các tổ chức/cá nhân này, người lao động phải hoàn thành chương trình tuyên truyền pháp luật. Cụ thể, người lao động có trách nhiệm hoàn thành chương trình tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật của Nhà nước trong vòng 6 tháng kể từ khi ký hợp đồng lao động. Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình này là một thành phần bắt buộc trong hồ sơ quản lý lao động.

Nghị định này cũng siết chặt quản lý đối với doanh nghiệp cho thuê lại lao động, yêu cầu phải gửi danh sách người lao động Việt Nam được cho thuê lại trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày cho thuê, đồng thời thực hiện báo cáo định kỳ trước ngày 15.12 hàng năm.

Đồng thời tổ chức, cá nhân nước ngoài sử dụng dịch vụ cho thuê lại lao động phải thông báo cho cơ quan quản lý trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày bắt đầu sử dụng dịch vụ.