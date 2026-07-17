Muốn tập thể dục đều đặn hơn, thử chọn bài tập theo tính cách

Nghiên cứu được thực hiện trên 132 người trưởng thành, trong đó 86 người hoàn thành toàn bộ chương trình. Trước khi bắt đầu, người tham gia trả lời bảng khảo sát về mức độ căng thẳng và các đặc điểm tính cách theo mô hình Big Five, gồm: Hướng ngoại, hòa đồng, tận tâm, ổn định cảm xúc và cởi mở với trải nghiệm mới.

Theo kết quả nghiên cứu, Với người hay lo âu, HIIT có thể phù hợp hơn những buổi tập kéo dài ẢNH minh họa: N.QUYÊN TẠO TỪ CHAT GPT

Sau đó, họ được kiểm tra thể lực và sức bền tim phổi, đồng thời đánh giá mức độ yêu thích sau mỗi bài tập. Tiếp theo, người tham gia được chia ngẫu nhiên thành 2 nhóm: Một nhóm thực hiện chương trình tập luyện với các bài đạp xe ở nhiều mức cường độ, kết hợp tập sức mạnh; nhóm còn lại chỉ duy trì sinh hoạt bình thường và tập giãn cơ nhẹ, theo Eating Well (Mỹ).

Nghiên cứu phát hiện điều gì?

Sau 8 tuần, kết quả cho thấy đặc điểm tính cách có mối liên hệ nhất định với thể lực. Cụ thể:

Người hướng ngoại thường có sức bền tim phổi và khả năng vận động tốt hơn.

Người tận tâm có xu hướng kiên trì với kế hoạch đã đặt ra. Họ tập thể dục nhiều hơn mỗi tuần, chống đẩy và giữ plank lâu hơn, đồng thời có tỷ lệ mỡ cơ thể thấp hơn.

Người có xu hướng lo âu cao thường hồi phục nhịp tim chậm hơn sau khi tập, bất kể mức độ thể lực.

Nghiên cứu cũng cho thấy mỗi nhóm tính cách có xu hướng yêu thích các hình thức tập luyện khác nhau:

Người cởi mở và hòa đồng yêu thích những buổi đạp xe dài với cường độ nhẹ.

Cả người hướng ngoại lẫn người có xu hướng lo âu đều có xu hướng yêu thích các bài tập cường độ cao hơn các bài tập nhẹ. Đặc biệt, với những người hay lo âu, các bài tập cường độ cao ngắt quãng (HIIT) có thể phù hợp hơn những buổi tập kéo dài, vì thời lượng ngắn giúp họ ít có thời gian rơi vào trạng thái lo lắng hoặc tự chỉ trích bản thân.

Người hướng ngoại và tận tâm có xu hướng tham gia các câu lạc bộ chạy bộ hoặc sức bền.

Song, các tác giả cho biết vẫn cần nhiều nghiên cứu quy mô lớn hơn trong tương lai để khắc phục các hạn chế hiện có, cũng như nhằm củng cố hơn kết quả trong nghiên cứu này.

Ngay cả khi không thích tập thể dục, mọi người vẫn có thể vừa làm việc nhà vừa vận động theo nhạc ẢNH: N.QUYÊN TẠO TỪ CHAT GPT

Tập luyện theo tích cách giúp duy trì thói quen tập luyện

Theo tiến sĩ Flaminia Ronca, một trong các tác giả nghiên cứu, nhóm nghiên cứu đã tìm thấy mối liên hệ khá rõ giữa đặc điểm tính cách và kiểu bài tập mà mỗi người yêu thích. Điều này có thể giúp cá nhân hóa các khuyến nghị về hoạt động thể chất, từ đó giúp nhiều người bắt đầu tập luyện và duy trì thói quen lâu dài hơn.

Ngoài tính cách, cũng nên cân nhắc:

Nếu thích giao tiếp, hãy thử các lớp tập nhóm, đội thể thao cộng đồng hoặc câu lạc bộ chạy bộ, đạp xe.

Nếu thích sự độc lập, có thể tập một mình, tập cùng bạn bè hoặc thuê huấn luyện viên cá nhân.

Ngay cả khi không thích tập thể dục, bạn vẫn có thể tăng vận động hằng ngày bằng những thay đổi nhỏ như: