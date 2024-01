Ngày mới với tin tức sức khỏe: 15 phút làm điều này giúp người ngồi nhiều tránh bệnh

Bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe, bạn đọc còn có thể xem thêm các bài viết: Cha mẹ cần làm gì để phòng ngừa bệnh đường hô hấp cho trẻ?; 3 cách giúp nhận biết sớm dấu hiệu bệnh trĩ; Điều gì xảy ra khi bạn uống cà phê vào buổi chiều?...

Phát hiện mẹo hay chỉ 15 phút dành cho người ngồi nhiều để sống thọ hơn

Nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí y khoa JAMA Network Open hôm 19.1 đã mang lại tin vui cho người ngồi nhiều khi báo cáo rằng, những người ngồi làm việc cả ngày chỉ cần đứng lên, đi lại và tập vài động tác thể dục trong 15 phút mỗi ngày cũng đủ để bù đắp những tác hại của việc ngồi nhiều.



Nhiều nghiên cứu cho thấy ngồi cả ngày có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch và tử vong sớm Shutterstock

Các nhà khoa học tại Trường Y Đại học Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc) phối hợp với các chuyên gia của Mỹ đã phân tích dữ liệu của 481.688 nhân viên văn phòng trên 20 tuổi, không mắc bệnh tim mạch, tham gia chương trình kiểm tra sức khỏe hằng năm ở Đài Loan từ năm 1996 đến năm 2017. Nghiên cứu được theo dõi trong 13 năm và được phân tích vào tháng 12.2020.

Những người tham gia được hỏi về cách ngồi làm việc của mình.

Trong khoảng thời gian 13 năm theo dõi, có hơn 26.000 ca tử vong, với hơn một nửa (57%) là những người chỉ ngồi - không đứng lên trong thời gian làm việc. Trong số này, có đến 60% số ca tử vong là do bệnh tim mạch. Các nhà nghiên cứu nhận thấy nhóm ngồi nhiều nhất trong suốt cả ngày có nguy cơ cao nhất.

Đặc biệt, nhóm thường xuyên đứng lên đi lại tập vài động tác thể dục tại nơi làm việc có nguy cơ tử vong tương đương với những người ngồi ít, nghĩa là chỉ cần vận động một chút cũng có tác dụng lâu dài.

3 cách giúp nhận biết sớm dấu hiệu bệnh trĩ

Khi mắc bệnh trĩ, các tĩnh mạch ở trực tràng hoặc hậu môn sẽ bị phình lên. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến bệnh trĩ. Xác định sớm các dấu hiệu của trĩ sẽ giúp can thiệp kịp thời và có cách kiểm soát bệnh hiệu quả.

Có nhiều yếu tố làm tăng nguy cơ bệnh trĩ, chẳng hạn táo bón kéo dài, mang thai hay béo phì. Có 2 loại bệnh trĩ là trĩ nội và trĩ ngoại.

Bệnh trĩ sẽ gây cảm giác đau và khó chịu ở hậu môn Shutterstock

Trĩ nội xảy ra bên trong trực tràng và thường không gây đau hay khó chịu. Tuy nhiên, trĩ ngoại nằm bên ngoài hậu môn và có thể gây ngứa, đau, sưng và chảy máu. Các triệu chứng của bệnh trĩ thay đổi tùy thuộc vào loại và mức độ nghiêm trọng.

Bệnh trĩ có thể xuất hiện các dấu hiệu cảnh báo sớm gồm:

Thay đổi ở ruột. Một trong những dấu hiệu ban đầu của bệnh trĩ là thay đổi ở ruột và thói quen đại tiện, chẳng hạn bị tiêu chảy, táo bón. Những thay đổi này có thể gây ra bởi một loạt các yếu tố, từ chế độ ăn thiếu chất xơ đến mang thai.

Khi thấy các dấu hiệu này kéo dài, người mắc cần theo dõi xem có xuất hiện thêm một số triệu chứng nào khác của trĩ hay không. Ngoài ra, cũng cần lưu ý rằng dấu hiệu trên ở ruột và thói quen đại tiện cũng có thể là triệu chứng của các vấn đề sức khỏe khác. Do đó, cách tốt là tham khảo ý kiến bác sĩ.

Đau và khó chịu ở vùng hậu môn. Một dấu hiệu sớm khác của bệnh trĩ là cảm giác đau và khó chịu ở hậu môn. Ngoài ra, người bệnh còn có thể bị ngứa, kích ứng và sưng quanh hậu môn.

Điều gì xảy ra khi bạn uống cà phê vào buổi chiều?

Mặc dù tách cà phê vào xế chiều giúp bạn tỉnh táo ngay lúc đó, nhưng nó có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ vào ban đêm.

Sau đây, chuyên gia dinh dưỡng May Zhu, người sáng lập Trung tâm dinh dưỡng Nutrition Happens (Mỹ), giải thích lý do tại sao tách cà phê chống uể oải lúc xế chiều lại không tốt cho giấc ngủ của bạn.



Làm bạn bồn chồn. Uống cà phê vào lúc xế chiều có thể khiến bạn cảm thấy bồn chồn. Chuyên gia Zhu nói: Cảm giác bồn chồn, lo lắng hoặc tim đập nhanh đều có thể là dấu hiệu cho thấy bạn uống quá nhiều cà phê. Và việc làm tỉnh ngủ vào giờ này lại có thể phá giấc ngủ đêm.



Mặc dù tách cà phê xế sẽ giúp bạn tỉnh táo ngay lúc đó, nhưng có thể bạn phải trả giá sau đó Shutterstock

Phá vỡ nhịp điệu tự nhiên của cơ thể. Chuyên gia Zhu nói: Vì caffeine kích thích hệ thần kinh trung ương giúp tỉnh ngủ nên uống cách giờ ngủ chỉ vài tiếng có thể làm gián đoạn thời lượng giấc ngủ sâu mà cơ thể cần.

Cô Zhu nói thêm: Nó cũng có thể khiến bạn khó ngủ hơn, điều này có thể làm thay đổi nhịp điệu ngủ - thức tự nhiên của cơ thể.

Có thể gây tiểu đêm. Nếu bạn phải thức giấc để đi tiểu thì tách cà phê xế có thể là thủ phạm. Chuyên gia Zhu cho biết caffeine có tác dụng lợi tiểu nhẹ, có nghĩa là nó có thể gây tiểu tiện thường xuyên hơn. Điều này có thể gây gián đoạn giấc ngủ, từ đó gây ra nhiều tác hại về thể chất và tinh thần.