Ngày mới với tin tức sức khỏe: 3 dấu hiệu mức độ gan nhiễm mỡ nghiêm trọng

Bệnh gan nhiễm mỡ: 3 dấu hiệu cho thấy mức độ nghiêm trọng

Bệnh gan nhiễm mỡ, như tên gọi của chính nó, đề cập đến khi có quá nhiều chất béo được lưu trữ trong gan.

Gan là một bộ phận không thể thiếu của cơ thể, giúp điều chỉnh hầu hết các mức hóa chất trong máu và bài tiết một sản phẩm gọi là mật, giúp mang các chất thải ra khỏi gan.

Nó cũng tạo ra protein cho cơ thể, dự trữ sắt và chuyển hóa chất dinh dưỡng thành năng lượng.

Tuy nhiên, khi có quá nhiều chất béo tích tụ trong gan của bạn, nó có thể phá vỡ hoạt động bình thường của gan, do đó gây ra một số biến chứng.

Chủ yếu, có hai loại bệnh gan nhiễm mỡ: Bệnh gan nhiễm mỡ do rượu và bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu (NAFLD).

Trong khi nguyên nhân là do uống nhiều rượu, NAFLD xảy ra ở những người không uống rượu.

Cả hai điều kiện đều có thể khiến một người có nguy cơ bị xơ gan hoặc sẹo gan, đây là giai đoạn tổn thương gan tiến triển nhất và có thể dẫn đến tử vong.

1. Hiểu nguy cơ xơ gan

Theo các chuyên gia, bệnh gan nhiễm mỡ có thể dẫn đến sự phát triển của NAFLD, đây là một dạng bệnh khiến người ta có nhiều khả năng bị xơ gan.

Phòng khám Mayo cho biết: “Biến chứng chính của bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu và viêm gan nhiễm mỡ không do rượu là xơ gan, giai đoạn cuối để lại sẹo ở gan.

Xơ gan xảy ra do tình trạng tổn thương gan, chẳng hạn như tình trạng viêm trong viêm gan nhiễm mỡ không do rượu.

Khi gan cố gắng ngăn chặn quá trình viêm, nó sẽ tạo ra các vùng sẹo (xơ hóa)”, theo Times of India.

Cơ quan y tế cho biết thêm: “Với tình trạng viêm tiếp tục, quá trình xơ hóa lan rộng để chiếm ngày càng nhiều mô gan”.

Chế độ ăn đặc biệt giúp giảm mức cholesterol chỉ sau 2 tuần

Mức cholesterol “xấu” LDL cao ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe vì làm tắc nghẽn các động mạch.

Rất may là, nghiên cứu cho thấy có một chế độ ăn có thể giảm mức cholesterol “xấu” LDL, đó là chế độ ăn DASH, theo nhật báo Anh Express.

Đây cũng chính là phương pháp ăn giúp giảm huyết áp cao - là chìa khóa để ngăn ngừa bệnh tim.





DASH là viết tắt của chế độ ăn nhằm mục đích giảm mức huyết áp cao. Chế độ ăn DASH là kế hoạch ăn uống lành mạnh chủ yếu được thiết kế để điều trị hoặc ngăn ngừa huyết áp cao.

Chế độ ăn này bao gồm các loại thực phẩm giàu kali, canxi và magiê - tất cả đều giúp giảm huyết áp.

Đồng thời, hạn chế thực phẩm có nhiều natri, chất béo bão hòa và đường.

Nghiên cứu, được công bố trên tạp chí khoa học British Journal of Nutrition, đã tìm cách xác định xem chế độ ăn kiêng DASH có giúp giảm cholesterol cao hay không.

Các nhà nghiên cứu đã tiến hành đánh giá có hệ thống và phân tích tổng hợp các thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng để xác định tác dụng của chế độ ăn DASH đối với các yếu tố nguy cơ tim mạch.

Các nhà nghiên cứu đã sàng lọc và kiểm tra tổng cộng 20 nghiên cứu bao gồm 1.917 người tham gia, với thời gian thử nghiệm dao động từ 2 tuần đến 24 tuần.

Thói quen ăn uống này có thể giúp giảm mỡ bụng và giảm cân

Một nghiên cứu mới đây đã phát hiện ra rằng một thói quen ăn uống cụ thể có thể giúp bạn vừa giảm cân vừa giảm mỡ bụng.

Nghiên cứu gần đây được công bố trên Tạp chí Cell Reports Medicine liên quan đến 162 người tham gia được yêu cầu tuân theo một thói quen ăn uống nhất định trong 3 tháng với 44 người chọn ăn hạn chế thời gian, 47 người tham gia sử dụng chế độ ăn ít carbohydrate và 44 người tham gia lựa chọn kết hợp.

Họ cũng được yêu cầu ăn trong khoảng thời gian 8 tiếng kéo dài từ 8 giờ sáng đến 4 giờ chiều, hoặc 12 giờ trưa đến 8 giờ tối.

Sau khoảng thời gian 3 tháng, các phát hiện cho thấy cả 3 thói quen ăn uống đều có thể giúp giảm cân.

Tuy nhiên, nhóm chỉ ăn có giới hạn thời gian cụ thể mới dẫn đến việc những người tham gia giảm mỡ nội tạng ở bụng.

"Tôi nghĩ đây là tin tốt cho những người đang phải chống chọi với bệnh béo phì hoặc hội chứng chuyển hóa", Lori Walker, chuyên gia dinh dưỡng và chuyên gia sức khỏe đã đăng ký cho Easy Kitchen Guide, nói với Eat This, Not That!

