Ngày mới với tin tức sức khỏe: Dấu hiệu số 1 'tố cáo' bạn bị cao huyết áp

6 sai lầm khi giảm cân cần tránh trong năm 2022

Giảm cân không hề dễ dàng như hầu hết những người nổi tiếng đều làm. Có muôn vàn yếu tố quyết định hành trình giảm cân của bạn và quan trọng hơn cả là đích đến.

Dưới đây là những sai lầm giảm cân phổ biến mà mọi người thường mắc phải nhất và bạn không nên mắc phải trong năm 2022, theo Times of India.

1. Tập thể dục quá nhiều hoặc hoàn toàn không tập thể dục

Tập thể dục quá nhiều dẫn đến căng thẳng và vận động quá sức. Nó cũng dẫn đến sự xáo trộn các hormone nội tiết điều hòa hoạt động của toàn bộ cơ thể.

Cố gắng ép cơ thể đốt cháy quá nhiều calo là không tốt cho sức khỏe và tác động tiêu cực đến sự cân bằng mà cơ thể đang tìm kiếm.

Một phương pháp thay thế lành mạnh có thể là tập nhiều các bài tập cardio và nâng tạ để duy trì năng lượng và duy trì tốc độ trao đổi chất trong quá trình giảm cân.

Nếu bạn hoàn toàn không tập thể dục và chỉ tập trung vào việc cắt giảm calo, bạn sẽ mất nhiều cơ hơn, dẫn đến giảm tỷ lệ trao đổi chất.

2. Chọn đồ ăn ít chất béo hoặc 'ăn kiêng'

Mặc dù những thực phẩm này có vẻ cực kỳ lành mạnh và dễ dàng lựa chọn cho một chế độ ăn ít chất béo, nhưng phải xem chúng có chứa nhiều đường hơn so với các loại thực phẩm thông thường không? Nếu chúng chứa nhiều đường hơn thì không tốt rồi.

Chúng cũng có thể khiến bạn cảm thấy đói hơn trong một khoảng thời gian ngắn hơn.

Thay vì chọn những thực phẩm này, bạn nên chọn những thực phẩm được chế biến tối thiểu, có giá trị dinh dưỡng cao, cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng cần thiết và đồng đều cho cơ thể.

Dấu hiệu số 1 cho thấy bạn bị cao huyết áp

Cao huyết áp được gọi là "kẻ giết người thầm lặng" là có lý do.

Tuần vừa qua, các bác sĩ đã báo cáo trên tạp chí Circulation rằng huyết áp của người Mỹ đã tăng một cách đáng báo động trong thời kỳ đại dịch Covid-19.

Ngày nay, khoảng một nửa số người Mỹ bị cao huyết áp (tăng huyết áp), một tình trạng sức khỏe có thể gây ảnh hưởng lớn đến cơ thể.

Tác giả chính của nghiên cứu viết: “Ngay cả những thay đổi nhỏ về huyết áp trung bình trong dân số cũng có thể có tác động rất lớn đến số lần đột quỵ, suy tim và đau tim mà chúng ta có thể gặp phải trong những tháng tới”.

Năm 2019, huyết áp cao là nguyên nhân chính gây ra hơn 500.000 ca tử vong trên toàn nước Mỹ.

Theo các chuyên gia, đây là dấu hiệu số 1 cho thấy bạn bị cao huyết áp.

1. Dấu hiệu chắc chắn bạn bị cao huyết áp

Cách chắc chắn duy nhất để biết liệu huyết áp của bạn có cao hay không là kiểm tra nó.





Theo Hiệp hội Tim mạch Mỹ, huyết áp là bình thường nếu nó đo ở tâm thu từ 120 trở xuống (số bên trên) và 80 hoặc thấp hơn ở tâm trương (số bên dưới), theo Eat This, Not That!

Nếu huyết áp của bạn từ 120 đến 129 tâm thu, và vẫn thấp hơn 80 tâm trương, nó được coi là cao.

Nếu huyết áp của bạn từ 130 đến 139 tâm thu, hoặc 80 đến 89 tâm trương, điều đó có nghĩa là huyết áp cao giai đoạn 1 (tăng huyết áp).

Nếu huyết áp của bạn trên 140 tâm thu hoặc trên 90 tâm trương, đó là dấu hiệu huyết áp cao giai đoạn 2 (tăng huyết áp).

Nếu huyết áp của bạn trên 180 tâm thu và/hoặc 120 tâm trương, đó là tình trạng tăng huyết áp, một trường hợp cấp cứu y tế. Bạn nên tìm kiếm sự hỗ trợ y tế càng sớm càng tốt.

6 mẹo đi bộ giúp bạn giảm cân nhanh hơn

"Đi bộ là một lựa chọn lý tưởng về mặt hoạt động thể chất. Nó không yêu cầu kỹ năng chuyên biệt - mọi người đều biết cách đi bộ. Nó ít tác động và an toàn".

Tiến sĩ Cedric Bryant, Chủ tịch kiêm Giám đốc khoa học của Hội đồng Tập thể dục Mỹ, nói với TODAY như trên.

Có một số cách bạn có thể áp dụng để đốt cháy nhiều calo hơn nữa trong khi đi bộ, theo Eat This, Not That!

1. Đi bộ vào buổi chiều

Bạn ghét ý tưởng tập thể dục vào buổi sáng? Và nếu giảm cân là động lực đi bộ chính của bạn, thì có thể bạn nên đi bộ vào buổi chiều.

Nghiên cứu cho chúng ta biết rằng cơ thể chúng ta có xu hướng đốt cháy nhiều calo hơn vào giữa ngày.

Nghiên cứu cụ thể này, được công bố trên tạp chí Physiological Reports, đã theo dõi một nhóm đàn ông thừa cân khi họ tập thể dục vào buổi sáng hoặc buổi chiều.

Những người tham gia hoạt động vào buổi chiều sẽ giảm được nhiều chất béo trong cơ thể hơn những người khác thực hiện cùng một thói quen vào buổi sáng.

Hơn nữa, những người tập thể dục buổi chiều cũng có những cải thiện lớn hơn trong việc kiểm soát đường huyết và kháng insulin của họ.

Nếu bạn không thể không cảm thấy uể oải vào buổi chiều, hãy cân nhắc uống một ly cà phê nhanh trước khi ra ngoài đi bộ.

Nghiên cứu gần đây được công bố trên Tạp chí của Hiệp hội Dinh dưỡng Thể thao Quốc tế cho thấy việc thưởng thức một tách cà phê mạnh khoảng 30 phút trước khi hoạt động thể chất sẽ làm tăng tốc độ đốt cháy chất béo - đặc biệt là vào buổi chiều!

Các tác giả nghiên cứu kết luận: “Sự kết hợp giữa lượng caffein cấp tính và tập thể dục ở cường độ vừa phải vào buổi chiều dường như là kịch bản tốt nhất cho những cá nhân tìm cách tăng lượng chất béo sử dụng trong quá trình tập thể dục liên tục”.

Kính chúc các bạn một tuần mới tràn đầy năng lượng và làm việc hiệu quả.