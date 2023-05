Ngày mới với tin tức sức khỏe: Những lưu ý khi tập thể dục sau tuổi 40

Bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe, bạn đọc còn có thể xem thêm các bài viết: Cô gái bị dị ứng với chạy bộ; Thực phẩm có thể chống ung thư đã được khoa học chứng minh; Bác sĩ chia sẻ lợi ích tuyệt vời của lá sương sâm...

Sau tuổi 40, thói quen tập thể dục này ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe

Những thói quen phổ biến sau đây khi tập thể dục có thể mang đến nhiều tác hại hơn là lợi ích khi cơ thể bước sang tuổi 40.

Không bổ sung đủ protein. Trả lời trang Eat This Not That, chuyên gia dinh dưỡng và thể hình RJ Williams (đang làm việc tại Công ty chăm sóc sức khỏe và thể chất FYZICAL, Mỹ) cho biết thực hiện chế độ ăn uống lành mạnh và tuân theo chế độ tập thể dục luôn đi đôi với nhau. Trong đó, phải cung cấp đủ lượng protein hằng ngày để giúp cơ thể xây dựng và sửa chữa các mô cơ.

Cần cung cấp đủ lượng protein hằng ngày để giúp cơ thể xây dựng và sửa chữa các mô cơ

Tăng lượng protein nạp vào cơ thể cũng sẽ giúp bạn giảm cân, duy trì khối lượng cơ săn chắc và tăng sức mạnh. Chuyên gia Williams cũng khuyến nghị nên chia đều các khẩu phần protein trong ngày và không tiêu thụ quá nhiều cùng một lúc. Tùy thuộc vào cân nặng, bạn có thể ăn từ 3-5 lần/ngày.

Uống không đủ nước. Uống lượng nước phù hợp với trọng lượng cơ thể có thể giúp hỗ trợ quá trình tập luyện. Khi các mô liên kết của cơ thể được cung cấp đủ nước, bạn sẽ ít bị chấn thương hơn.

Chuyên gia Williams cũng lưu ý rằng cần thận trọng với đồ uống có đường và đường nhân tạo vì những thức uống này có thể làm bạn tăng cân.

Cô gái bị dị ứng với chạy bộ

Cô Divz Mangat ở Canada mắc một tình trạng cực kỳ hiếm gặp khiến cô bị dị ứng mỗi khi vận động nhiều. Nếu không may vì một lý do nào đó mà cô phải chạy nhanh thì cơ thể sẽ bị dị ứng dữ dội, thậm chí nếu không dùng thuốc kịp thời thì cần phải đi cấp cứu.

Trước đây, cô Divz từng nhiều lần đến bệnh viện kiểm tra do tình trạng dị ứng bí ẩn khiến da nổi mẩn đỏ và một số triệu chứng khác. Cô Divz không biết nguyên nhân dẫn đến dị ứng là gì. Bác sĩ ở bệnh viện cũng không tìm ra nguyên nhân. Do đó, họ đề nghị cô đến gặp bác sĩ chuyên khoa.

Cô Divz Mangat bị nổi mề đay trên da do dị ứng sau khi phải chạy bộ qua sân bay

Trong lúc chờ đặt lịch khám với bác sĩ chuyên khoa thì cô có chuyến du lịch cùng em gái và một số người bạn đến thị trấn nghỉ mát Punta Cana ở Cộng hòa Dominica. Cô Divz nhận thấy cứ mỗi lần phải chạy bộ nhiều là phản ứng dị ứng xảy ra nên cô tự dặn mình là hãy làm mọi thứ một cách từ từ và không được chạy.

"Tôi rất thận trọng để không làm tim mình đập nhanh. Tôi chỉ đang cố gắng để bình tĩnh và đảm bảo phản ứng dị ứng không xảy ra nữa", cô Divz kể lại.

Thực phẩm có thể chống ung thư đã được khoa học chứng minh

Chế độ ăn uống đóng vai trò rất lớn đối với sức khỏe. Chúng ta đã biết một số loại thực phẩm giúp giảm mức cholesterol, huyết áp, đường huyết cao. Đặc biệt, nghiên cứu cũng cho thấy một số loại thực phẩm độc đáo có thể ngăn ngừa sự phát triển của ung thư, theo tờ Express (Anh).



Nghiên cứu cũng cho thấy một số loại thực phẩm có thể ngăn ngừa sự phát triển của ung thư

Sau đây, chuyên gia chăm sóc sức khỏe Lauren Lepley, nhà tư vấn dinh dưỡng nổi tiếng ở Anh chia sẻ những thực phẩm có thể giúp phòng chống ung thư.

Quả mọng. Các loại quả mọng như việt quất, mâm xôi và dâu tây là kho chất chống oxy hóa giúp ngăn ngừa tổn thương tế bào và giảm viêm, từ đó có thể ngăn ngừa ung thư.



Các nghiên cứu cho thấy những chất chống oxy hóa bảo vệ cơ thể khỏi tổn thương tế bào, từ đó chống ung thư da, bàng quang, phổi, vú và thực quản.

Rau họ cải. Chuyên gia Lauren Lepley cho biết, các loại rau họ cải như bông cải xanh, súp lơ trắng, xà lách... chứa các hợp chất có thể giúp ngăn ngừa ung thư. Những hợp chất này có thể giúp giải độc cơ thể, giảm viêm và ngăn ngừa sự phát triển của tế bào ung thư.