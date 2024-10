Ngày mới với tin tức sức khỏe: Phát hiện loại vitamin giúp hạ huyết áp, cholesterol

Bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe, bạn đọc còn có thể xem thêm các bài viết: 6 món ăn ít, no nhiều được khoa học chứng minh giúp giảm cân; Có tiền sử gia đình mắc bệnh tim, cần làm gì để bảo vệ tim?; 4 cách tự nhiên giúp người khó ngủ dễ vào giấc...

Loại vitamin giúp hạ huyết áp và đường huyết cực hay cho người 50 tuổi

Nghiên cứu được công bố gần đây trên tạp chí quốc tế Engineering, đã phát hiện một loại vitamin có thể giúp tăng cường sức khỏe tim mạch chuyển hóa bằng cách cải thiện huyết áp, cholesterol và cả đường huyết.

Các nhà khoa học từ Đại học Bắc Kinh và các cơ quan nghiên cứu khác của Trung Quốc phối hợp với các chuyên gia tại Đại học Columbia và Trung tâm Sức khỏe tim mạch toàn cầu, Đại học Brown (Mỹ), đã phân tích tổng hợp 99 nghiên cứu, bao gồm 17.656 người tham gia, ở độ tuổi trung bình khoảng 50.



Những người bổ sung vitamin D có huyết áp (cả tâm thu và tâm trương) tốt hơn Ảnh minh họa: Pexels

Các tác giả đã trích xuất dữ liệu từ các nghiên cứu để tìm hiểu hiệu quả của việc bổ sung vitamin D trong việc cải thiện các yếu tố nguy cơ tim mạch chuyển hóa.

Kết quả đã phát hiện bổ sung vitamin D giúp cải thiện mọi chỉ số sức khỏe tim mạch chuyển hóa.

Cụ thể, những người bổ sung vitamin D có huyết áp (cả tâm thu và tâm trương), tổng lượng cholesterol, đường huyết lúc đói, chỉ số đường huyết trung bình HbA1c và cả mức insulin trong máu khi đói tốt hơn.

Đặc biệt, hiệu quả mạnh hơn ở những người thiếu vitamin D, không bị béo phì, người từ 50 tuổi trở lên và những người sử dụng vitamin D trong hơn 3 tháng.

Các nhà nghiên cứu cho biết: Kết quả cho thấy người béo phì và người lớn tuổi cần có mức vitamin D cao hơn để duy trì sức khỏe tim mạch. Bạn đọc có thể xem thêm nội dung bài viết này trên trang sức khỏe ngày 12.10.

Có tiền sử gia đình mắc bệnh tim, cần làm gì để bảo vệ tim?

Bệnh tim đe dọa sức khỏe không chỉ ở người già mà còn cả người trẻ. Ngoài lối sống thì tiền sử gia đình cũng là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến nguy cơ mắc bệnh tim. Một số biện pháp sẽ giúp những người này bảo vệ tim và giảm tối thiểu mối đe dọa từ bệnh.

Những yếu tố thuộc về lối sống ảnh hưởng đến nguy cơ mắc bệnh tim là ít vận động, căng thẳng kéo dài, ăn nhiều đường và chất béo. Ngoài ra, những người mà gia đình có tiền sử mắc bệnh tim cũng có thể đối diện nguy cơ bị tim mạch cao hơn bình thường.

Tập thể dục sẽ giúp tăng cường sức khỏe tim mạch và giảm đáng kể nguy cơ mắc bệnh tim ẢNH: PEXELS

Để giảm nguy cơ, những người mà gia đình có tiền sử bị tim cần áp dụng những cách sau:

Tìm hiểu về tiền sử sức khỏe gia đình. Điều cần làm đầu tiên là cần tìm hiểu sức khỏe những người thuộc trực hệ trong gia đình như mẹ, cha và anh chị. Cần xác định xem họ có bị đau tim, đột quỵ, nhịp tim không đều, huyết áp cao, cholesterol cao hay vấn đề động mạch vành hay không.

Hiểu rõ yếu tố nguy cơ. Nếu gia đình có người mắc bệnh tim và nghi ngờ có yếu tố di truyền thì cách tốt nhất là nên đi bác sĩ khám. Bác sĩ sẽ có những hướng dẫn cụ thể từ ban đầu để bảo vệ sức khỏe tim.

Tầm soát kỹ lưỡng sức khỏe tim mạch. Tầm soát tim mạch sẽ giúp phát hiện bệnh ngay từ khi mới còn ở giai đoạn đầu. Lúc này, bệnh chưa tiến triển đủ để xuất hiện triệu chứng. Do đó, các biện pháp can thiệp phù hợp sẽ giúp ngăn ngừa bệnh cực kỳ hiệu quả, đồng thời duy trì tốt sức khỏe tim mạch. Nội dung tiếp theo bài viết này sẽ có trên trang sức khỏe ngày 12.10.

6 món ăn ít, no nhiều được khoa học chứng minh giúp giảm cân

Duy trì cảm giác no lâu sau khi ăn sẽ giúp kiểm soát cơn đói, từ đó kiểm soát cân nặng. Một số loại thực phẩm chỉ cần ăn với lượng ít nhưng lại giúp người ăn no lâu. Những món này thường là thực phẩm nguyên chất, chưa qua chế biến.

Những thực phẩm chứa nhiều chất xơ, protein, nước và chất béo lành mạnh sẽ là những món giúp no lâu hơn. Trong đó, chất xơ và protein có tác dụng giúp no lâu đặc biệt hiệu quả. Điều này là do hệ tiêu hóa cần nhiều thời gian hơn để xử lý chất xơ, trong khi protein thì giúp điều chỉnh các hoóc môn gây đói.

Cá hồi chứa các dưỡng chất tốt cho sức khỏe và giúp no lâu ẢNH: PEXELS

Các loại thực phẩm ăn ít nhưng giúp no lâu gồm:

Khoai tây. Khoai tây thường được chế biến bằng cách luộc hoặc nướng. Loại thực vật này chứa nhiều chất xơ, vitamin và khoáng chất. Một số nghiên cứu cho thấy khoai tây có thể giúp no lâu vì chúng chứa một loại protein gọi là chất ức chế proteinase 2 (PI2). Chúng có tác dụng giúp kiểm soát sự thèm ăn.

Trứng. Trứng chứa protein, vitamin và a xít béo omega-3. Một quả trứng lớn có hơn 6 gram protein. Một nghiên cứu công bố trên chuyên san Nutrients cho thấy ăn 2 quả trứng/ngày trong 4 tuần sẽ giúp giảm mức hoóc môn gây đói ghrelin.

Yến mạch. Dù không thể giúp người ăn no nhiều như trứng nhưng yến mạch vẫn là một trong những loại thực phẩm rất tốt giúp tăng cảm giác no lâu. Trong yến mạch có chứa một loại chất xơ hòa tan là beta-glucan, giúp làm chậm quá trình tiêu hóa và duy trì cảm giác no lâu. Hãy bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe để xem thêm nội dung bài viết này bạn nhé!