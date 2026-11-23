Xếp hàng chụp photobooth miễn phí

Theo ghi nhận tối 22.11, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ có rất đông người trẻ đến tham quan, trải nghiệm các hoạt động được tổ chức tại đây. Một trong những khu vực thu hút đông bạn trẻ là photobooth miễn phí. Nhiều người kiên nhẫn xếp hàng chờ đến lượt chụp ảnh. Sau thời gian chờ đợi, mỗi người đều có thể mang về những tấm ảnh kỷ niệm với chất lượng hình ảnh sắc nét.

Nhiều người hào hứng trải nghiệm chụp ảnh photobooth miễn phí ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Gia Phương và Thùy Vi hào hứng khoe tấm ảnh photobooth vừa chụp ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Trần Thị Gia Phương và Nguyễn Võ Thùy Vi (cùng 22 tuổi, ngụ P.Tân Sơn Nhì) hào hứng cầm trên tay những tấm ảnh vừa chụp. Nhờ đến sớm, cả hai chỉ mất khoảng 5 phút xếp hàng.

“Hình ảnh mà tụi mình nhận được rất đẹp, dễ thương. Không khí ở đây thì vô cùng đông vui và nhộn nhịp, mình không nghĩ là đông người đến trải nghiệm đến vậy. Thật sự có rất nhiều hoạt động hay ho để trải nghiệm”, Thùy Vi chia sẻ.

Nhiều bạn trẻ xếp hàng đợi xin chữ ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Không chỉ photobooth, khu vực ông đồ cho chữ cũng đông người chờ đến lượt. Trần Thị Ngọc Diễm, sinh viên Trường ĐH Tài chính - Marketing và Võ Thị Trà My, sinh viên Trường ĐH Công nghệ kỹ thuật TP.HCM, vượt quãng đường hơn 15 km đến phố đi bộ Nguyễn Huệ và dành khoảng 20 phút xếp hàng xin chữ.

Nhóm bạn trẻ hào hứng cầm trên tay tác phẩm thư pháp nhận được ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Ngọc Diễm chọn chữ “phú quý”, còn Trà My xin chữ “bình an”. Với Diễm, việc chờ đợi để nhận chữ không đơn thuần là trải nghiệm một hoạt động miễn phí mà còn là dịp thể hiện sự trân trọng với nét đẹp văn hóa.

“Vì xin chữ nên mình cũng thành tâm một chút. Hơn nữa, mình đang tham dự hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam mà xếp hàng như vậy cũng là một nét văn hóa rất đẹp, thể hiện sự văn minh, lịch sự ở nơi công cộng”, Diễm chia sẻ.

Nhiều hoạt động trải nghiệm thú vị đang diễn ra tại phố đi bộ Nguyễn Huệ ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Nhiều người tham gia trải nghiệm các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Còn Trà My thì cho rằng cô rất ấn tượng với quy mô tổ chức và không gian rộn ràng ở đây. “Năm nay là năm đầu tiên diễn ra Ngày Văn hóa Việt Nam nên mình phải tham gia ngay. Và khi đến đây mình đã rất bất ngờ với độ hoành tráng của các hoạt động và chương trình được tổ chức”, Trà My nói.

Hát bội, làm tò he, vẽ quạt ... nhiều trải nghiệm thú vị

Rời khu vực photobooth và xin chữ, bạn trẻ có thể tiếp tục khám phá các hoạt động thủ công, nghệ thuật dân gian được bố trí dọc phố đi bộ. Những gian trải nghiệm làm tò he, vẽ trang trí trên nón lá, quạt hay làm tranh sơn mài thu hút nhiều người dừng chân. Không ít bạn trẻ tò mò quan sát từng công đoạn, thử tự tay thực hiện thay vì chỉ đứng xem.

Trải nghiệm vẽ trang trí trên quạt ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Khu vực trải nghiệm hát bội cũng để lại nhiều ấn tượng. Nguyễn Đặng Thanh Thảo, sinh viên ngành mỹ thuật, Trường ĐH Tôn Đức Thắng, cho biết đã cùng nhóm bạn tham gia nhiều hoạt động, từ xin chữ đến làm tò he. Đặc biệt, Thảo dành sự quan tâm cho hát bội, loại hình nghệ thuật mà cô từng tìm hiểu để phục vụ việc vẽ.

“Mình đã trải nghiệm hầu hết các hoạt động tại đây và thấy rất đáng để tham gia. Tuy nhiên vì quá đông người nên việc di chuyển và chờ đợi đến lượt khá mệt”, Thảo chia sẻ.

Bạn trẻ chụp ảnh cùng nghệ sĩ hát bội ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Bên cạnh việc tìm hiểu nghệ thuật truyền thống, người trẻ còn có cơ hội chụp ảnh cùng nghệ sĩ hát bội, tiếp cận gần hơn với những bộ trang phục, cách hóa trang đặc trưng vốn thường chỉ nhìn thấy trên sân khấu.

Hoạt động làm tò he ẢNH: THẢO PHƯƠNG



