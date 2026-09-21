Người cựu chiến binh 2 lần hiến đất mở đường

Người thương binh cần mẫn

Về thôn Vân An, xã Hiệp Hòa (Bắc Ninh), hỏi cựu chiến binh Nguyễn Công Tân, hầu như ai cũng biết. Gần 40 năm trong quân ngũ, ông ít có thời gian ở quê, nhưng sau khi nghỉ hưu, ông lại dành hơn chục năm góp sức cho quê hương, từ vận động xây dựng nông thôn mới, giúp hội viên giảm nghèo đến hiến đất mở đường.

Ông Tân sinh năm 1957, từng xung phong nhập ngũ khi chưa đủ tuổi. Gần 40 năm phục vụ trong bộ đội biên phòng, ông lần lượt đóng quân ở Lạng Sơn, Cao Bằng, trực tiếp tham gia chiến tranh biên giới phía bắc và bị thương, tỷ lệ thương tật 17%. Năm 1980, ông được kết nạp Đảng. Tháng 12.2012, ông nghỉ hưu với quân hàm thượng tá.

Trở về địa phương, ông được tín nhiệm làm Phó bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Vân An, rồi Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Lương Phong (trước sáp nhập) từ năm 2017 đến tháng 6.2025.

Ông Tân tặng quà một cựu chiến binh ẢNH: TGCC

Trong thời gian này, ông cùng hội viên triển khai nhiều hoạt động thiết thực, từ chăm lo đời sống đồng đội đến xây dựng nông thôn mới, giữ gìn an ninh trật tự và giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

Trong dịch Covid-19, dù tuổi đã cao, ông vẫn đi vận động hội viên, người dân và các nhà hảo tâm quyên góp khoảng 395 triệu đồng hỗ trợ những gia đình khó khăn. Riêng gia đình ông đóng góp 53 triệu đồng.

Với mong muốn truyền lại những câu chuyện lịch sử cho thế hệ trẻ, ông phối hợp với Đoàn thanh niên và các trường học thành lập Đội Tuyên truyền giáo dục "Tiếp lửa truyền thống anh hùng". Vào các dịp lễ lớn, ông cùng hội viên đến trường kể chuyện về lịch sử dân tộc, những hy sinh trong các cuộc kháng chiến và cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hoạt động đã thu hút hơn 20.000 lượt học sinh tham gia.

Không thành thạo công nghệ, ông vẫn tự học để tham gia các nhóm tìm kiếm thông tin liệt sĩ trên mạng xã hội. Từ những thông tin ông và các thành viên tìm được, 4 hài cốt liệt sĩ đã được đưa về quê hương.

Hai lần hiến đất mở đường

Một trong những việc khiến người dân nhớ đến ông Tân là câu chuyện hiến đất mở đường.

Khi địa phương triển khai mở rộng đường giao thông, giải phóng mặt bằng trở thành vấn đề khó bởi liên quan trực tiếp đến đất đai và công trình của từng gia đình. Với vai trò Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã, ông Tân vận động hội viên thực hiện "Ba hiến": hiến đất, hiến công lao động và hiến của cải; đồng thời vận động người dân tự tháo dỡ công trình để bàn giao mặt bằng.

Gia đình ông là một trong những hộ đi đầu.

Đoạn đường chạy qua nhà ông Tân được ông Tân hiến đất mở đường ẢNH: TGCC

Lần đầu, gia đình ông hiến 130 m² đất để xây dựng cống thoát nước. Sau đó, ông tiếp tục hiến 120 m² đất để mở rộng tuyến đường lên 11 m. Tổng giá trị đất gia đình ông hiến ước tính hơn 2 tỉ đồng.

Từ sự gương mẫu của gia đình ông, phong trào hiến đất lan rộng trong hội viên Hội Cựu chiến binh. Tổng diện tích đất hội viên đã hiến để làm đường giao thông lên hơn 20.000 m².

Thương binh Trương Cửu Long, người cùng thôn, kể ban đầu gia đình ông không đồng ý vì căn nhà mới xây phải tháo dỡ một phần để lùi đất mở đường. Sau khi được ông Tân và Hội Cựu chiến binh vận động, thấy nhiều hội viên đi trước tự nguyện hiến đất, tháo dỡ công trình, gia đình ông đã đồng thuận.

"Đất thì không tiếc, nhưng công trình vừa xây xong phải tháo dỡ nên lúc đầu gia đình tôi rất đắn đo. Sau thấy mọi người cùng làm, mình cũng phải góp sức", ông Long chia sẻ.

Không chỉ vận động hiến đất, ông Tân cùng tập thể Hội Cựu chiến binh xây dựng mô hình "Bao xi măng CCB", vận động hội viên đóng góp gần 300 triệu đồng cho xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn xóa nhà tạm, nhà dột.

Mô hình "Giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi" cũng được triển khai, nhân rộng các điển hình sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm ổn định cho gần 500 lao động với thu nhập từ 7 - 25 triệu đồng/tháng. Qua đó, tỷ lệ hội viên nghèo, cận nghèo giảm từ 2,5% xuống dưới 0,2%.

Anh Hà Văn Tám, hội viên Hội Cựu chiến binh xã, cho biết ông Tân thường xuyên đến thăm hỏi, động viên hội viên sản xuất, kinh doanh.

"Ông Tân rất quan tâm đến anh em làm kinh tế, thường xuyên động viên chúng tôi lao động, sản xuất, vươn lên", anh Tám nói.

Từ một xưởng mộc nhỏ, cơ sở của anh Tám hiện đạt doanh thu hơn 1 tỉ đồng/năm, tạo việc làm cho gần 30 lao động tại địa phương, trong đó có một số hội viên Hội Cựu chiến binh.

Ông Tân tặng quà và hỏi thăm người cao tuổi trong thôn ẢNH: TGCC

Góp sức giữ bình yên quê nhà

Từ những việc lớn đến những công việc gần với đời sống hằng ngày, ông Tân đều chọn cách bắt đầu bằng vận động, thuyết phục.

Nhận thấy nhiều tuyến đường trong xã chưa có đèn chiếu sáng, ông vận động hội viên và các nhà hảo tâm triển khai mô hình "Thắp sáng đường quê". Từ 2 thôn Sơn Quả và Từ với 43 bóng đèn trên 1,2 km đường làng, mô hình được nhân rộng. Riêng tại thôn Vân An và các thôn khác, ông vận động hơn 1 tỉ đồng để lắp đặt hệ thống chiếu sáng do Hội Cựu chiến binh tự quản.

Hội còn xây dựng 13 đoạn "Đường CCB tự quản", 4 đoạn "Đường cây CCB" với 1.862 cây xanh; phối hợp với Công an xã thành lập 13 tổ an ninh trật tự do cựu chiến binh tham gia tự quản.

Trong công tác giữ gìn an ninh trật tự, ông trực tiếp vận động người dân giao nộp 127 viên đạn, 1 súng tự chế và 1 quả lựu đạn cấp 5; vận động lắp đặt camera an ninh tại 42 điểm trọng yếu, góp phần hỗ trợ lực lượng chức năng xử lý các vụ việc trên địa bàn.

Ngoài công tác Hội, ông Tân còn được bầu làm Hội thẩm nhân dân, tham gia hòa giải ở cơ sở. Đến nay, ông đã tham gia hòa giải thành công 24 vụ và xét xử gần 100 vụ án tại Tòa án nhân dân huyện Hiệp Hòa trước đây.

Hết lòng với đồng đội, quê hương

Điều ông Tân nhắc nhiều không phải những phần việc mình đã làm, mà là sự chung sức của hội viên và người dân.

Trong khoảng 10 năm, ông cùng Hội Cựu chiến binh vận động xã hội hóa Quỹ "Nghĩa tình cựu chiến binh" hơn 200 triệu đồng; vận động Công ty Tân cảng hỗ trợ xây 5 nhà tình nghĩa, tổng trị giá gần 400 triệu đồng; đồng thời vận động xây dựng nhà vòm cho Trường mầm non Lương Phong số 2 trị giá 120 triệu đồng.

Từ người lính biên phòng trở về quê, ông Tân tiếp tục làm những công việc không còn gắn với quân hàm hay chức vụ. Đó là vận động một gia đình lùi hàng rào để mở đường, tìm thông tin đưa đồng đội đã hy sinh về quê, giúp một hội viên có sinh kế hay góp một phần kinh phí để thắp sáng con đường làng.

Có lẽ chính từ những việc cụ thể ấy mà ở Vân An, nhắc đến ông Tân, người dân không chỉ nhớ một người thương binh, một cựu chiến binh, mà còn nhớ một người luôn sẵn lòng góp sức cho việc chung.

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