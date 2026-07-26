Người gieo mầm hy vọng nơi rẻo cao

Giữa lúc ấy, tôi bắt gặp dòng thông báo trên trang Facebook cá nhân của cô giáo Phạm Thị Lan Anh - giáo viên Trường tiểu học và THCS Chiềng Sung (xã Chiềng Sung, tỉnh Sơn La): “150 suất quà đang chờ nắng ráo, chúng em sẽ lên đường đến với bản khó khăn vùng 3 đặc biệt khó khăn của xã Chiềng Nơi, tỉnh Sơn La”. Dòng chia sẻ ngắn gọn nhưng chứa đựng sự háo hức, trách nhiệm và tấm lòng hướng về những nơi còn nhiều gian khó.
Hơn 10 năm qua, cô vẫn bền bỉ viết tiếp câu chuyện của riêng mình bằng tình yêu, sự tận tâm và mong muốn trao gửi niềm tin, ước mơ, nghị lực đến những mảnh đời còn nhiều khó khăn trên vùng đất dốc Sơn La. Với thông điệp “Hãy bước về phía mặt trời, bóng tối sẽ ngả sau lưng bạn”, cô đã trở thành điểm tựa, tiếp thêm động lực cho nhiều em nhỏ và những hoàn cảnh kém may mắn.
Giữa núi non trùng điệp, những dốc đá cheo leo, hành trình của cô được vun đắp từ tình yêu của một người mẹ, một người cô dành cho học trò và cộng đồng. Cùng sự đồng hành của những nhà hảo tâm trên khắp dải đất hình chữ S - những người mà cô trìu mến gọi là “ông bụt, bà tiên” - cô đã góp phần chắp cánh cho biết bao ước mơ, giúp nhiều em nhỏ thêm tự tin vượt qua khó khăn để hướng về tương lai tươi sáng.
Những việc làm ý nghĩa của cô Lan Anh dành cho học trò, đồng nghiệp nơi đất dốc Sơn La khiến tôi thêm xúc động và ngưỡng mộ. Cô như bông hoa rừng lặng lẽ tỏa hương, lan tỏa yêu thương bằng lòng bao dung, sự tận tâm và lối sống đẹp của mình.
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