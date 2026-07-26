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Văn hóa Sống đẹp

Người gieo mầm hy vọng nơi rẻo cao

Bài và ảnh: Phạm Thị Yến
Bài và ảnh: Phạm Thị Yến
(Sơn La)
Khi những cơn mưa rừng đầu tháng 7 trút xuống Tây Bắc, mùa mưa lũ lại trở về nơi đất dốc. Trong tiếng gió núi, câu hát “Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ biết dành phần ai?” vang lên đầy ám ảnh.

Giữa lúc ấy, tôi bắt gặp dòng thông báo trên trang Facebook cá nhân của cô giáo Phạm Thị Lan Anh - giáo viên Trường tiểu học và THCS Chiềng Sung (xã Chiềng Sung, tỉnh Sơn La): “150 suất quà đang chờ nắng ráo, chúng em sẽ lên đường đến với bản khó khăn vùng 3 đặc biệt khó khăn của xã Chiềng Nơi, tỉnh Sơn La”. Dòng chia sẻ ngắn gọn nhưng chứa đựng sự háo hức, trách nhiệm và tấm lòng hướng về những nơi còn nhiều gian khó.

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Mùa đông 2025 nhóm thiện nguyện cô Lan Anh kết nối tới Trường TH và THCS Nà Bó trao quần áo ấm, xe đạp cho những học trò có hoàn cảnh khó khăn nhất xã

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Tháng 8.2025 cô Lan Anh cùng nhóm thiện nguyện vào bản Mường Lầm, xã Sông Mã trao quà hỗ trợ 70 hộ dân bị lũ quét

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Những hộp sữa dinh dưỡng đến với đồng bào, các bé có hoàn cảnh khó khăn

Hơn 10 năm qua, cô vẫn bền bỉ viết tiếp câu chuyện của riêng mình bằng tình yêu, sự tận tâm và mong muốn trao gửi niềm tin, ước mơ, nghị lực đến những mảnh đời còn nhiều khó khăn trên vùng đất dốc Sơn La. Với thông điệp “Hãy bước về phía mặt trời, bóng tối sẽ ngả sau lưng bạn”, cô đã trở thành điểm tựa, tiếp thêm động lực cho nhiều em nhỏ và những hoàn cảnh kém may mắn.

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Các con thuộc diện hộ nghèo nằm viện được nhận sữa miễn phí của nhóm thiện nguyện cô Lan Anh kết nối

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Tặng xe lăn và nhu yếu phẩm cho một trường hợp bị tai biến thuộc hộ nghèo

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Tặng quà cho trẻ mồ côi cha mẹ (mất vì tai nạn giao thông) tại xã Mai Sơn (năm 2026 là năm thứ 2 con được nhận)

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Cô Lan Anh (áo đen) đại diện trao quà cho Khoa Sản, Bệnh viện Mai Sơn khu vực IV, đầu năm 2026

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Hành trình nhiều năm làm người kết nối - đỡ đầu các con nhận quà hỗ trợ theo tháng của nhóm thiện nguyện cô giáo Lan Anh

Giữa núi non trùng điệp, những dốc đá cheo leo, hành trình của cô được vun đắp từ tình yêu của một người mẹ, một người cô dành cho học trò và cộng đồng. Cùng sự đồng hành của những nhà hảo tâm trên khắp dải đất hình chữ S - những người mà cô trìu mến gọi là “ông bụt, bà tiên” - cô đã góp phần chắp cánh cho biết bao ước mơ, giúp nhiều em nhỏ thêm tự tin vượt qua khó khăn để hướng về tương lai tươi sáng.

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Đồ dùng học tập tặng học trò nhân dịp năm học mới 2025 - 2026

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Xuân 2026 không lạnh với những chiếc mũ len ấm áp của trò bản khó khăn xã Chiềng Sung

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Xuân 2026 đánh dấu cột mốc 10 năm gieo yêu thương của cô giáo với những việc làm thiết thực

Những việc làm ý nghĩa của cô Lan Anh dành cho học trò, đồng nghiệp nơi đất dốc Sơn La khiến tôi thêm xúc động và ngưỡng mộ. Cô như bông hoa rừng lặng lẽ tỏa hương, lan tỏa yêu thương bằng lòng bao dung, sự tận tâm và lối sống đẹp của mình.

Mời tham gia cuộc thi Sống đẹp lần VI, với tổng giải thưởng 400 triệu đồng

Bước sang mùa thứ VI với chủ đề Hành trình không giới hạn, cuộc thi Sống đẹp do Báo Thanh Niên tổ chức tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm và tôn vinh những giá trị tốt đẹp trong đời sống hằng ngày. Cuộc thi bao gồm hạng mục Bài viết (ký sự, phóng sự, ghi chép) cùng hạng mục Ảnh với tổng giá trị giải thưởng là 400 triệu đồng.

Bài dự thi gửi về địa chỉ email: songdep@thanhnien.vn, hoặc gửi bằng đường bưu điện về Tòa soạn Báo Thanh Niên: 268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM (ngoài bì thư ghi rõ: Bài viết tham dự cuộc thi SỐNG ĐẸP lần VI - 2026. Lưu ý chỉ áp dụng cho hạng mục dự thi Bài viết).

Thời hạn gửi tác phẩm dự thi: đến hết ngày 31.10.2026.

Xem chi tiết thể lệ cuộc thi tại thanhnien.vn

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