Người gieo mầm thiện nguyện nơi cửa thiền

Người phụ nữ xuất gia ấy đã biến ngôi chùa nhỏ thành điểm tựa của nhiều mảnh đời khó khăn. Từ chùa Phúc Diên, những hoạt động thiện nguyện không chỉ gắn bó với người dân quê Tứ Kỳ mà còn theo bước chân sư thầy đến nhiều vùng biên giới, miền núi xa xôi, nơi vẫn còn không ít người cần được sẻ chia.

Ngày sư thầy Thích Nữ Viên Thuần về trụ trì, chùa Phúc Diên chỉ là một ngôi cổ tự đơn sơ với chính điện và ba gian nhà nhỏ lợp mái tôn. Phần đất cao ráo chỉ hơn 400 m2, còn lại là những thửa ruộng trũng của chùa, quanh năm ngập nước.

Qua nhiều năm cùng các phật tử cải tạo, bồi đắp, khu đất ấy nay đã mở rộng thành khuôn viên hơn 8.000 m2. Những thửa ruộng lầy ngày nào đã nhường chỗ cho vườn cây xanh mát, mang lại sức sống mới cho ngôi chùa giữa làng quê.

Sinh ra và lớn lên ở Từ Sơn (Bắc Ninh), vùng đất giàu truyền thống văn hiến, sư thầy sớm bén duyên với Phật pháp. Tuy vậy, sau khi tốt nghiệp Đại học Kinh tế, thầy mới quyết định xuất gia. Không dừng lại ở đó, với mong muốn hiểu con người để phụng sự cộng đồng tốt hơn, thầy tiếp tục theo học Đại học Sư phạm Hà Nội.

Những trái cây căng mọng là thành quả từ sự yêu thương, chăm sóc của sư thầy ẢNH: TGCC

Từ cửa thiền đến những miền yêu thương

Trong khoảng sân nhà tổ, những chậu lan và cây cảnh được sư thầy chăm chút mỗi ngày như những người bạn. Thế nhưng, khi đại dịch Covid-19 bùng phát, chứng kiến đồng bào chịu nhiều mất mát, thầy quyết định bán những chậu lan quý nhất để góp tiền hỗ trợ tâm dịch. Thầy cũng nhiều lần tham gia hiến máu nhân đạo và vận động Phật tử cùng chung tay, góp những giọt máu quý giá cứu người.

Với sư thầy Thích Nữ Viên Thuần, cửa thiền không chỉ là nơi tụng kinh, lễ Phật mà còn là điểm khởi đầu của những chuyến đi thiện nguyện. Mỗi phần quà đều được chuẩn bị từ sự thấu hiểu. Trước mỗi chuyến đi, thầy luôn tìm hiểu người dân đang cần gì để hỗ trợ đúng với nhu cầu thực tế.

Thầy thường nhắc các phật tử: "Mọi đóng góp cho chùa đều là lộc Phật, để lãng phí cũng là có lỗi". Vì vậy, từ từng bao gạo, chiếc chăn đến đồ dùng học tập đều được sử dụng cẩn trọng, đúng người, đúng việc.

Sư thầy đi giúp đỡ người khuyết tật, người nghèo ẢNH: TGCC

Nhiều năm qua, người nữ tu trong chiếc áo nâu sồng giản dị vẫn cùng các phật tử lặng lẽ có mặt ở những vùng bị thiên tai, những bản làng vùng cao hay những nơi còn nhiều khó khăn. Điều thầy mang đến không chỉ là nhu yếu phẩm mà còn là sự động viên để bà con thêm vững lòng vượt qua nghịch cảnh.

Đến nay, chùa Phúc Diên vẫn duy trì hỗ trợ trang thiết bị cho hai điểm trường ở vùng núi phía bắc. Với sư thầy, đầu tư cho giáo dục cũng là một cách gieo những hạt mầm hy vọng, để trẻ em vùng cao có thêm cơ hội thay đổi tương lai.

Sư thầy trong chuyến đi thiện nguyện ở Hà Giang ẢNH: TGCC

Tại Tứ Kỳ và các địa phương lân cận, từ năm 2025 đến nay, hưởng ứng lời kêu gọi của Mặt trận Tổ quốc và cùng các nhà hảo tâm, sư thầy Thích Nữ Viên Thuần đã chung tay xây dựng 6 căn nhà Đại đoàn kết cho các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Không chỉ vận động kinh phí, thầy còn trực tiếp thiết kế, theo sát quá trình thi công và chăm chút từng hạng mục. Mỗi căn nhà đều gắn với một câu chuyện riêng: có gia đình nhiều năm sống trong căn nhà dột nát, có người khuyết tật không còn khả năng lao động, có người già neo đơn. Mỗi khi chi phí phát sinh, thầy lại lặng lẽ bù thêm để ngôi nhà được hoàn thiện, giúp họ có một mái ấm đủ vững chãi trước nắng mưa.

"Nồi cháo yêu thương" phát vào sáng thứ năm hằng tuần ẢNH: TGCC

Không chỉ đồng hành cùng những hộ nghèo, sư thầy Thích Nữ Viên Thuần còn kết nối các nhà hảo tâm hỗ trợ chi phí điều trị cho 14 bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo và duy trì giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Có người nằm liệt giường hơn nửa thế kỷ, có người già neo đơn không nơi nương tựa, cũng có gia đình cùng lúc hai con mắc bệnh hiểm nghèo, nhiều năm chạy chữa trong cảnh túng quẫn.

Thầy không ghi nhớ những việc mình đã làm, nhưng lại cẩn thận ghi chép từng hoàn cảnh cần giúp đỡ vào cuốn sổ nhỏ luôn mang theo. Mỗi trang sổ là một câu chuyện, một địa chỉ, một nỗi lo còn dang dở. Khi viết bài này, dù bản thân cũng là người khuyết tật, tôi xin phép không nhắc tên những người đã được thầy giúp đỡ, để họ được bình yên và để nghĩa cử ấy vẫn vẹn nguyên sự lặng lẽ.

Đều đặn sáng thứ năm hằng tuần, tại Trung tâm Y tế Tứ Kỳ, sư thầy cùng các phật tử lại chuẩn bị hơn 600 suất cháo trao tận tay người bệnh và người nhà. Nồi cháo nóng không chỉ dành cho bệnh nhân mà còn đến với nhiều lao động nghèo quanh khu vực. Có người làm ca đêm trên đường về ghé xin một bát cháo, có người bán hàng rong coi bữa cháo sáng ấy như một nguồn động viên để bắt đầu ngày mới.

Điều khiến sư thầy vui nhất là nhiều người sau khi nhận "lộc Phật", khi có điều kiện lại quay trở về góp một ít gạo, vài chai dầu ăn hay chút tiền để cùng duy trì nồi cháo. Sự sẻ chia vì thế cứ lặng lẽ nối tiếp nhau.

Hơn mười năm gắn bó với chùa Phúc Diên, sư thầy Thích Nữ Viên Thuần không chỉ xây dựng, gìn giữ một ngôi chùa mà còn bền bỉ kết nối những tấm lòng nhân ái. Có lẽ, điều còn ở lại sau mỗi chuyến thiện nguyện không phải là những căn nhà, suất cháo hay phần quà, mà là niềm tin được gieo vào lòng người rằng, ở đâu còn sự tử tế, ở đó vẫn luôn có hy vọng.