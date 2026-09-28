Người thầy khiếm thị gieo ước mơ bóng đá

Từ một ngôi sao đang lên…

Ở xã Thường Phước, những ngày đầu hè, khi học sinh tạm gác sách vở để vui chơi, hình ảnh một HLV đeo kính đen, chạy dọc đường biên chỉ đạo các trận đấu đã trở nên quen thuộc với nhiều em nhỏ. Đó là HLV Phan Văn Sanh, người sáng lập Lớp bóng đá cộng đồng Phan Văn Sanh từ năm 2019.

Sinh năm 1989, anh Sanh mê bóng đá từ nhỏ. Năm 10 tuổi, tài năng của anh được phát hiện và anh được CLB Đồng Tháp tuyển chọn. Đến năm 16 tuổi, Sanh được đôn lên đội một, có cơ hội thi đấu cùng nhiều cầu thủ nổi tiếng và được giới thiệu đến một số đội bóng mạnh như Bến Tre, Kiên Giang...

Sự nghiệp đang trên đà phát triển thì biến cố bất ngờ ập đến. Năm 2015, trong một lần về quê giỗ cha, anh Sanh gặp tai nạn giao thông. May mắn giữ được tính mạng nhưng đôi mắt anh vĩnh viễn mất đi ánh sáng. Mẹ anh chạy chữa khắp nơi nhưng không thể giúp con trai nhìn lại.

Mất đi ánh sáng cũng đồng nghĩa với việc cánh cửa sân cỏ tưởng như khép lại. Sanh từng rơi vào tuyệt vọng, có lúc nghĩ đến cái chết vì không còn được chơi bóng. Nhưng tình thương của mẹ, sự động viên của đồng đội và những người khuyết tật cùng cảnh ngộ đã giúp anh từng bước đứng dậy.

"Suốt 3 năm đầu tôi chưa quen với bóng tối, suy nghĩ tiêu cực, mẹ tôi còn phải luôn canh chừng vì sợ tôi nghĩ dại. Sau đó, tôi học cách di chuyển, sinh hoạt khi không còn ánh sáng. Tôi dặn lòng rằng mình không được gục ngã vì còn là chỗ dựa duy nhất của mẹ. Nhiều người còn thiệt thòi hơn mình nhưng họ vẫn tìm cách vươn lên, tại sao mình lại bỏ cuộc?", anh Sanh nhớ lại.

Anh Sanh có phương pháp huấn luyện độc đáo dù không nhìn thấy ánh sáng ẢNH: NVCC

Anh Sanh được nhận bằng khen trong chương trình Tỏa sáng Nghị lực Việt năm 2022 do Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức ẢNH: NVCC

... đến đi tìm ánh sáng trên sân cỏ

Cuộc sống dần trở lại bình thường trong căn nhà nhỏ của hai mẹ con. Sanh thử học chữ nổi, massage, tin học văn phòng... nhưng không nghề nào giữ chân anh được lâu.

"Tình yêu với trái bóng tròn trong tôi quá lớn. Tuy không thấy ánh sáng nhưng tôi vẫn 'nghe' bóng đá hằng ngày trên truyền hình, như để xoa dịu những nỗi buồn trong cuộc sống", anh nói.

Năm 2019, nhìn những đứa trẻ trong xóm chơi bóng, niềm đam mê trong Sanh một lần nữa trỗi dậy. Anh nhận ra mình vẫn có thể hình dung thế trận, cảm nhận đường bóng và truyền đạt kinh nghiệm cho các em.

Vậy là Lớp bóng đá cộng đồng Phan Văn Sanh, hay Văn Sanh FC, ra đời. Anh dạy bóng đá miễn phí cho trẻ em trong vùng.

"Lúc đầu mở lớp cũng có người nói ra nói vào, kiểu như 'mù này làm được gì mà dạy bóng đá'. Tôi chạnh lòng lắm. Nhưng nghĩ nếu mình bỏ cuộc thì người ta nói đúng. Mình phải tiến lên để chứng tỏ rằng mình tàn nhưng không phế", anh Sanh kể.

Anh Sanh từng đi học lớp massage ngắn hạn và được nhận chứng chỉ ẢNH: NVCC

Từ vài học viên ban đầu, lớp bóng đá ngày càng đông. Sanh đặt ra những yêu cầu khá đặc biệt: học viên phải có học lực từ trung bình trở lên, không chửi thề, không hút thuốc và không nghiện game.

Cách huấn luyện của người thầy khiếm thị cũng đặc biệt không kém. Anh chủ yếu dựa vào âm thanh, cảm nhận bằng tay và một chiếc sa bàn tự chế để hình dung thế trận. Trên sân, Sanh chạy dọc đường biên, lắng nghe tiếng bóng, tiếng bước chân để phán đoán tình huống rồi hô lớn, hướng dẫn học trò tấn công hay lui về phòng ngự.

Anh Sanh cùng đội U.13 vô địch giải Bóng đá các lớp năng khiếu trọng điểm Đồng Tháp năm 2023 ẢNH: NVCC

Cuối tuần, anh lại sắp xếp cho các đội giao lưu với những CLB khác để học hỏi, tích lũy kinh nghiệm.

"Một ngày từ 5 giờ sáng đến 20 giờ tối tôi đều ở trên sân, hết lớp này đến lớp khác. Phụ huynh lo cơm nước cho thầy, tôi chỉ cần bỏ công dạy. Thỉnh thoảng đi chữa bệnh, tôi được phụ huynh hỗ trợ chút kinh phí, tôi rất cảm động và biết ơn", anh Sanh chia sẻ.

Qua 7 năm, lớp bóng đá của anh đã thu hút khoảng 1.000 học viên, từ U.11 đến U.16, trong đó có cả học viên nữ. Không chỉ trẻ em Đồng Tháp, một số em ở An Giang, Tây Ninh cũng vượt đường xa tìm đến lớp học đặc biệt này.

Thành công của học trò là niềm hạnh phúc

Điều khiến anh Sanh vui nhất là khi học trò trưởng thành và tiếp tục theo đuổi bóng đá.

Trong đội U.13 Hồng Ngự hiện có 6 cầu thủ từng là học trò của anh. Đội bóng Hồng Ngự đã 3 lần liên tiếp vô địch giải U.13 tỉnh Đồng Tháp; trong đó, tiền đạo nhí Võ Chí Vinh từng giành danh hiệu vua phá lưới.

Anh Sanh cùng đội U.11 vô địch cúp Phước Khang mừng xuân 2024 ẢNH: NVCC

Năm 2023, tại giải bóng đá các lớp năng khiếu trọng điểm tỉnh Đồng Tháp với 53 đội tham dự, đội bóng của HLV Phan Văn Sanh giành chức vô địch. Một số cầu thủ sau đó được tuyển chọn vào đào tạo, thi đấu tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF.

Đến nay, các đội bóng của lớp cộng đồng Phan Văn Sanh đã giành hơn 20 danh hiệu vô địch. Với người thầy đặc biệt này, đó là những món quà vô giá, bởi anh đang chứng kiến những đứa trẻ viết tiếp giấc mơ mà chính mình từng phải dang dở.

Trong những năm tháng khó khăn, Sanh vẫn nhận được sự đồng hành của các đồng đội, trong đó có thủ môn Tấn Trường. Bạn bè nhiều lần tổ chức các trận bóng gây quỹ để hỗ trợ anh chữa bệnh.

Mẹ anh vừa qua đời. Từ nay, mọi sinh hoạt trong cuộc sống anh đều phải tự lo. Nhưng trên sân bóng, Sanh vẫn tiếp tục công việc của mình. Anh mong trong thời gian tới sẽ có thêm những nhà hảo tâm đồng hành với lớp bóng đá cộng đồng, để anh có thể tiếp tục tìm kiếm, bồi dưỡng những tài năng trẻ.

Ánh sáng đã không trở lại trong đôi mắt người cựu cầu thủ. Nhưng trên những sân bóng ở vùng biên giới, anh vẫn đang tìm thấy một thứ ánh sáng khác: ánh sáng từ những ước mơ mà mình gieo cho học trò.