Sức khỏe

Người trên 40 tuổi muốn giảm cân: 3 thói quen buổi chiều cần thay đổi

Ngọc Quý
22/03/2026 09:44 GMT+7

Sau tuổi 40, nhiều người bắt đầu nhận ra việc giảm cân không còn dễ như trước. Có người ăn không nhiều nhưng vẫn tăng vòng bụng, có người tập thể dục đều mà cân nặng giảm rất chậm.

Một phần nguyên nhân là vì cơ thể theo thời gian có nhiều thay đổi, chẳng hạn khối cơ giảm dần, mức tiêu hao năng lượng thấp hơn, đường huyết dễ dao động hơn và giấc ngủ cũng kém hơn, theo chuyên trang sức khỏe Verywell Health (Mỹ).

Ăn tối sớm và đi bộ nhẹ nhàng sau bữa ăn sẽ giúp kiểm soát cân nặng hiệu quả hơn

Khi đó, buổi chiều và đầu buổi tối là khoảng thời gian rất quan trọng. Đây là lúc nhiều người đang mệt, dễ đói, thích uống đồ ngọt và hay ăn vặt. Nếu điều chỉnh tốt một số thói quen trong khung giờ này thì việc giảm cân sẽ dễ dàng hơn.

Để giảm cân hiệu quả, người trên 40 tuổi cần lưu ý những điều sau vào buổi chiều và đầu buổi tối.

Tránh nạp dồn calo

Một thói quen khá phổ biến là ăn sáng ít, bữa trưa sơ sài, đến chiều thì bắt đầu đói nhiều và ăn bù. Khi đó, người ta rất dễ chọn bánh ngọt, trà sữa, cà phê nhiều đường cho bữa xế hoặc ăn tối quá nhiều. Vấn đề không chỉ nằm ở việc ăn những gì mà còn ở chỗ phần lớn calo nạp trong ngày lại dồn vào chiều và tối.

Nhiều nghiên cứu cho thấy ăn muộn hoặc ăn quá nhiều vào cuối ngày dễ gây tăng cân hơn. Với người trên 40 tuổi, cách điều chỉnh hợp lý là bữa trưa nên đủ chất, nhất là có protein và rau để giữ no lâu hơn. Nếu cần ăn phụ vào buổi chiều, nên chọn những món đơn giản như sữa chua không đường, trái cây, các loại hạt hay một món nhẹ giàu protein, chẳng hạn trứng hay sữa bổ sung protein.

Nên đi bộ nhẹ thay vì ngồi

Một thay đổi nhỏ nhưng rất đáng làm là đi bộ nhẹ nhàng sau ăn tối. Đi bộ giúp cơ thể kiểm soát đường huyết sau ăn tốt hơn, tăng nhẹ mức tiêu hao calo và giảm thời gian ngồi yên kéo dài. Mỗi lần đi bộ sau ăn không đốt quá nhiều calo. Thế nhưng, nếu duy trì đều đặn mỗi ngày, thói quen này sẽ giúp ngăn tăng cân và hạn chế tích lũy mỡ theo thời gian.

Ăn tối sớm hơn

Nhiều người chỉ có thời gian ăn uống tử tế sau giờ làm. Do đó, bữa tối thường bị đẩy xuống rất muộn. Nhưng ăn tối quá trễ lại là thói quen không có lợi nếu đang muốn giảm cân.

Điều này không có nghĩa là ai cũng phải ăn tối thật sớm theo một khung giờ cứng nhắc. Điều quan trọng hơn là tránh ăn quá sát giờ ngủ. Với người trên 40 tuổi, chỉ cần dời bữa tối sớm hơn một chút và ăn vừa phải đã có thể tạo khác biệt. Cơ thể sẽ bớt nặng nề, dễ ngủ hơn và tổng calo nạp vào trong ngày cũng được kiểm soát tốt hơn, theo Verywell Health.

