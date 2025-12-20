Những cơ hội để thanh niên TP.Cần Thơ phát triển tương xứng với 'tầm vóc mới'

Ngày 20.12, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh TP.Cần Thơ lần thứ 1, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra phiên trọng thể với sự góp mặt của hơn 300 đại biểu đại diện cho đoàn viên, thanh niên của 103 xã, phường trên địa bàn. Anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn dự và chỉ đạo đại hội.

Về phía lãnh đạo địa phương, cùng dự có ông Đồng Văn Thanh, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Cần Thơ; ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH TP.Cần Thơ; Bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN TP.Cần Thơ; ông Trần Văn Huyến, Phó bí thư Thành ủy Cần Thơ…

Anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, phát biểu tại đại hội ẢNH: THANH DUY

Đổi mới mạnh mẽ hơn nữa

Phát biểu tại đại hội, ông Đồng Văn Thanh, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Cần Thơ, cho biết Đảng bộ TP.Cần Thơ nhiệm kỳ 2025-2030 đã xác định tầm nhìn chiến lược xây dựng Cần Thơ thành cực tăng trưởng quốc gia, trung tâm động lực của vùng ĐBSCL; phát triển nhanh và bền vững trên các trụ cột kinh tế, thương mại, dịch vụ, giáo dục, y tế, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; đồng thời, hình thành lớp người Cần Thơ trí tuệ, năng động, nhân ái, hào hiệp, thanh lịch.

Các đại biểu dự đại hội ẢNH: C.T.V

Để hiện thực thực hóa mục tiêu trên, ngoài sự đồng lòng, chung sức của chính quyền và nhân dân thì vai trò của đoàn viên, thanh niên là rất quan trọng.

"Thành đoàn Cần Thơ khóa mới phải đổi mới mạnh mẽ hơn nữa. Có tư duy đột phá, bản lĩnh chính trị vững vàng, phương pháp hành động sáng tạo và bám sát thực tiễn. Đồng thời, cần đặt ra mục tiêu nhiệm vụ "phải làm gì" để xứng đáng với vai trò, vị thế của thanh niên trong giai đoạn phát triển đất nước", ông Đồng Văn Thanh kỳ vọng và đặt hàng tuổi trẻ Cần Thơ các nhiệm vụ cần tiên phong đi đầu để góp phần cùng thành phố thực hiện thắng lợi mục tiêu.

Thanh niên Cần Thơ nỗ lực để xứng với 'tầm vóc mới'

Phát biểu tại đại hội, anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, đánh giá công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại TP.Cần Thơ nhiệm kỳ 2020-2025 tuy còn một số hạn chế nhưng đã có nhiều hoạt động và chương trình dẫn đầu cả nước. Nổi bật, gần 16.000 công trình, phần việc thanh niên đã được thực hiện với nội dung cụ thể, góp phần đáng kể vào công cuộc cải cách hành chính, xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số.

Anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, cùng các đại biểu tham quan khu vực trưng bày tại Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh TP.Cần Thơ ẢNH: THANH DUY

Theo anh Bùi Quang Huy, đại hội nhiệm kỳ mới này diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới. Sau điều chỉnh địa giới, TP.Cần Thơ có không gian phát triển rộng hơn, quy mô hơn và tầm vóc lớn hơn. Vì thế, yêu cầu về vai trò xung kích, sự sáng tạo, trách nhiệm cống hiến của tuổi trẻ thành phố cũng sẽ cao hơn. Thành đoàn Cần Thơ phải đổi mới mạnh mẽ nội dung, hình thức giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, văn hóa cho thế hệ trẻ và cần coi đây là "nền tảng" cho mọi phong trào thanh thiếu nhi.

Anh Huy cũng chỉ ra cơ hội để thanh niên TP.Cần Thơ phát triển, đó là Báo cáo chính trị của Thành ủy Cần Thơ xác định mục tiêu đến 2030 là tỷ lệ đô thị hóa đạt từ 50% trở lên, tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến của doanh nghiệp và người dân đạt trên 80%. Đây vừa là yêu cầu phát triển khách quan vừa là cơ hội để thanh niên thể hiện vai trò xung kích, sáng tạo trong giải quyết các vấn đề đô thị của thành phố là trung tâm vùng ĐBSCL.

"Các phong trào vì cộng đồng, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp lập nghiệp, triển khai các mô hình ứng dụng chuyển đổi số quản lý dịch vụ công, sản xuất kinh doanh và xây dựng đô thị văn minh là những lĩnh vực mà thanh niên có lợi thế nên phải xác định trách nhiệm đi đầu", anh Bùi Quang Huy gợi ý.

Chị Lư Thị Ngọc Anh, Bí thư Thành đoàn Cần Thơ, nhận học bổng từ lãnh đạo TP.Cần Thơ ẢNH: THANH DUY

Anh Huy đề nghị, khi triển khai các hoạt động, Thành đoàn TP.Cần Thơ phải quan tâm đến những nơi tập trung nhiều lao động trẻ, có môi trường làm việc năng động như doanh nghiệp, khu công nghiệp, cơ sở sản xuất dịch vụ. Nội dung chương trình phải thiết thực, nhất là phù hợp với điều kiện làm việc và nhu cầu của thanh niên. Anh Bùi Quang Huy đặt hàng: "Tại trường học, khu dân cư, doanh nghiệp và trên không gian mạng, mỗi cơ sở đoàn cần xây dựng ít nhất một mô hình hiệu quả, có sản phẩm cụ thể. Mỗi trường học có một dự án cộng đồng mang dấu ấn của thanh niên Cần Thơ".

Cũng theo anh Huy, việc đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, học tập và phát triển nguồn nhân lực trẻ được xem là nhiệm vụ "then chốt" trong nhiệm kỳ mới. Tổ chức đoàn cần tăng cường định hướng nghề nghiệp, mở rộng các chương trình đào tạo, thực tập thực tế, kết nối cơ hội việc làm, thúc đẩy hệ sinh thái hỗ trợ người trẻ khởi nghiệp. Lưu ý, việc định hướng cần bám sát nhu cầu thị trường, yêu cầu chuyển đổi mô hình tăng trưởng và các lĩnh vực thành phố ưu tiên như logistics, y tế chất lượng cao, nông nghiệp – công nghiệp cao, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn.

Anh Bùi Quang Huy mong muốn các đoàn viên, thanh niên sẽ nỗ lực hơn nữa để xứng với "tầm vóc mới" của TP.Cần Thơ sau sáp nhập ẢNH: THANH DUY

Theo Bí thư thứ nhất, để làm được những vấn đề trên, Thành đoàn TP.Cần Thơ phải có đội ngũ cán bộ Đoàn bản lĩnh, trí tuệ, sẵn sàng dấn thân để truyền cảm hứng cho người trẻ. Vì đây là cũng điều quan trọng để thu hút, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, nhằm có đủ "trí lực" để thực hiện những công trình, phần việc có ý nghĩa. Thành phố phải quan tâm nhiều hơn với thanh niên khu vực ngoài nhà nước, công nhân tại các khu - cụm công nghiệp, lao động trong doanh nghiệp tư nhân, hộ kinh doanh. Đây là những nơi có lực lượng trẻ đông đảo nhưng ít có điều kiện tham gia sinh hoạt tổ chức.

"Tuổi trẻ thành phố cần hỗ trợ thiết thực những vấn đề thanh niên quan tâm như đời sống, kỹ năng nghề, kỹ năng số, phúc lợi xã hội. Xây dựng mô hình tập hợp thanh niên linh hoạt trong không gian số, đảm bảo mọi thanh niên đều được dẫn dắt, đồng hành. Bởi khi thanh niên thấy hoạt động có ích, có lợi, có nhiều ý nghĩa thì đoàn mới thực sự trở thành điểm tựa và mái nhà chung cho thanh niên Cần Thơ", anh Bùi Quang Huy nhấn mạnh.

Tại đại hội, Ban Bí thư T.Ư Đoàn công bố quyết định chỉ định chị Lư Thị Ngọc Anh giữ chức Bí thư Thành đoàn Cần Thơ nhiệm kỳ 2025-2030. Ba phó bí thư Thành đoàn gồm: anh Nguyễn Hữu Nghĩa, anh Trần Việt Tuấn và anh Nguyễn Trần Anh Duy.



