Những dấu hiệu thiếu omega-3 có thể bạn chưa biết

Axit béo omega-3 là chất béo thiết yếu cần thiết cho hoạt động của tim, mạch máu, phổi, hệ miễn dịch và nội tiết. Thiếu omega-3 có thể gây ra nhiều thay đổi về sức khỏe thể chất, tinh thần và nhận thức.

Sau đây, chuyên gia Ashley Wong, tiến sĩ dược đang làm việc tại Mỹ, chia sẻ những dấu hiệu cơ thể đang kêu cứu vì thiếu axit béo omega-3, theo trang tin sức khỏe Health.

Khi thiếu omega-3, bạn có thể nhận thấy da khô, dễ kích ứng và nổi mụn nhiều hơn Ảnh: AI

Da khô, nổi mụn

Khi thiếu omega-3, bạn có thể nhận thấy da khô, dễ kích ứng và nổi mụn nhiều hơn. Bổ sung omega-3 có thể giúp tăng cường hàng rào bảo vệ da, giảm viêm và bảo vệ da khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời.

Giảm trí nhớ, khó tập trung

Omega-3 đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển và hoạt động của não. Thiếu omega-3 có thể khiến khó tập trung và tăng nguy cơ mắc bệnh Alzheimer hoặc Parkinson. Cung cấp đủ omega-3 giúp bảo vệ não, làm chậm quá trình lão hóa não, cải thiện tuần hoàn máu và hỗ trợ học tập, ghi nhớ.

Omega-3 cải thiện triệu chứng trầm cảm

Do omega-3 có vai trò duy trì chức năng não, thiếu hụt có thể dẫn đến trầm cảm và lo âu. Nghiên cứu cho thấy bổ sung omega-3, đặc biệt là EPA, có thể cải thiện triệu chứng trầm cảm và lo âu.

Viêm, đau và sưng khớp

Vì omega-3 có tác dụng kháng viêm, khi bổ sung có thể giúp giảm đau, cải thiện triệu chứng của viêm khớp dạng thấp và giảm nguy cơ mắc bệnh này.

Ngủ kém, mệt mỏi, thiếu năng lượng

Thiếu omega-3 có thể khiến giấc ngủ kém, gây mệt mỏi, thiếu năng lượng ban ngày. Nghiên cứu cho thấy mức omega-3 cao dẫn đến chất lượng và thời lượng giấc ngủ tốt hơn.

Nếu nghi ngờ thiếu omega-3 hoặc gặp các dấu hiệu như kích ứng da, khó tập trung, thay đổi tâm trạng, hãy đến gặp bác sĩ. Bác sĩ có thể xét nghiệm tế bào hồng cầu để đánh giá lượng omega-3, từ đó khuyến nghị liều dùng phù hợp, theo Health.