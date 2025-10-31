Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Bournemouth và Sunderland chỉ là hai đội bóng nhỏ tại Anh, với mục tiêu trụ hạng ở mùa bóng này. Vậy mà bây giờ, tại cột mốc 1/4 mùa bóng, họ đều có mặt trong tốp 4 giải Ngoại hạng, tức khu vực có vé dự Champions League!

LỐI CHƠI HIỆU QUẢ

Bournemouth phải chia tay thủ môn Kepa và 3 hậu vệ trụ cột trong mùa chuyển nhượng vừa qua. Cứ nhìn vào địa chỉ tiếp theo là thấy rõ tầm quan trọng của các hậu vệ ấy. Dean Huijsen chuyển sang Real Madrid, Milos Kerkez sang Liverpool, Illia Zabarnyi sang PSG!

Những đội bóng nhỏ đang bay bổng ở giải Ngoại hạng- Ảnh 1.

AFC Bournemouth bất ngờ lên nhì bảng ở Ngoại hạng Anh

ảnh: Reuters

Lạ thay đội bóng đã không suy sụp, lại còn bay bổng với cú khởi đầu tốt nhất trong lịch sử CLB ở giải Ngoại hạng Anh. Họ đang đứng vị trí số 2 sau 9 vòng đấu, và đang là đội có số trận thua ít nhất giải (chỉ 1 trận, ngang với Arsenal). Chỗ tương đồng thú vị là cả Arsenal lẫn Bournemouth đều chỉ thua Liverpool (ở giai đoạn mà thầy trò HLV Arne Slot còn đang thắng như chẻ tre), và đều chỉ thua trong những phút cuối cùng.

Tốp 4 giải Ngoại hạng ngay lúc này còn có một cái tên khác gây bất ngờ hơn là Sunderland - đội bóng vừa thăng hạng. Suốt 2 mùa bóng vừa qua, các đội vừa thăng hạng ở đẳng cấp cao nhất của bóng đá Anh đều lập tức rớt hạng trở lại. Bây giờ, Sunderland là ngọn cờ đầu, có thể tạo cảm hứng cho cả Leeds và Burnley trong cuộc đua trụ hạng mùa này. Cuối tuần qua là lần đầu tiên trong vòng 5 năm, cả ba đội mới thăng hạng đều thắng trong một vòng đấu ở giải Ngoại hạng. Hiển hách nhất là chiến thắng 2-1 của Sunderland trên sân Chelsea.

Điểm mạnh dễ thấy của cả Sunderland lẫn Bournemouth là lối chơi rất hiệu quả. Không chỉ thành công, họ còn góp phần làm nên cả một trào lưu mới về chiến thuật, khiến các "ông lớn" điêu đứng - rập khuôn cách chơi của họ, hoặc rất khó đối phó. Đấy là lối chơi thiên về cách chuyền bóng dài, giữ bóng ít đang làm mưa làm gió trên sân cỏ Anh hiện thời.

Tất nhiên, muốn đá kiểu gì cũng phải đủ lực. Nhưng về lý thuyết, cách đá trực tiếp của Sunderland và Bournemouth không đòi hỏi sự cầu kỳ, cũng không cần đến đẳng cấp kỹ thuật quá cao. Ngay cả M.U hoặc Man.City mùa này cũng chịu ảnh hưởng bởi trào lưu đá trực tiếp. Họ đều giữ bóng ít hơn, chuyền dài nhiều hơn.

BOURNEMOUTH CHUYÊN "ĐÁNH PHỦ ĐẦU"

Trận thắng đầu tiên của Bournemouth mùa này có tỷ số 1-0 trước Wolverhampton, với bàn duy nhất được ghi ở phút thứ 4. Đến trận kế tiếp, họ lại ghi bàn duy nhất ngay phút thứ 5, thắng Tottenham 1-0. Cứ thế, Bournemouth luôn nhập cuộc một cách ồ ạt, tăng tốc từ rất sớm. Trận đấu mới đây nhất của họ (thắng Nottingham Forest 2-0) coi như ngã ngũ ngay trong hiệp 1.

Số liệu thống kê chỉ rõ, trong khoảng thời gian 5 phút đầu trận, Bournemouth luôn là đội chạy nhiều nhất ở Ngoại hạng, hơn rất xa so với đội kế tiếp và hơn gấp đôi so với đội cuối cùng trong danh sách. Đây cũng là chi tiết mới, đáng lưu ý về lối chơi ở mùa bóng này. Đứng ngay sau Bournemouth về quãng đường di chuyển của toàn đội trong 5 phút đầu là Leeds, Arsenal, M.U - đấy cũng đều là các đội đang thành công sau 9 vòng đấu.

Không mất thời gian thăm dò đối phương hoặc "làm nóng" cho chính mình, Bournemouth luôn đạt đến phong độ tốt nhất từ rất sớm. Tính đến phút 30 của mỗi trận thì Bournemouth thắng 6, hòa 3 trong 9 trận đã qua, hay hơn cả đội đầu bảng Arsenal (thắng 1, hòa 7, thua 1). Chắc chắn HLV Andoni Iraola phải chuẩn bị chiến thuật rất kỹ và các cầu thủ của ông phải tập cật lực để có được nét riêng độc đáo này mỗi khi ra sân.

Về mặt cá nhân thì tiền đạo Antoine Semenyo của Bournemouth là một trong vài cầu thủ hay nhất trên sân cỏ Anh hiện nay. Sunderland có cặp tiền vệ Granit Xhaka, Noah Sadiki làm chủ lực. Sau 9 vòng đấu, Xhaka và Sadiki chính là hai cầu thủ duy nhất vượt qua mốc 100 km về quãng đường di chuyển tổng cộng. Cách sử dụng cặp tiền vệ Xhaka - Sadiki còn nói lên tài huấn luyện của HLV Regis Le Bris, một nhân vật hầu như chưa ai biết đến. HLV trẻ người Pháp có bằng tiến sĩ này chỉ vừa sang Anh trong mùa vừa qua và ngay lập tức giúp Sunderland thăng hạng. Bây giờ, đã có lúc Sunderland tiến đến vị trí nhì bảng ở giải Ngoại hạng.

Xem thêm bình luận