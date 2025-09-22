Nữ cựu chiến binh làm giàu từ giun quế

Nghỉ hưu nhưng không nghỉ việc

Với sự trẻ trung luôn hiện trên khuôn mặt, ít người tin được bà Liên đã bước sang tuổi 72 và làm chủ một trang trại rộng lớn với hàng trăm con lợn thịt, lợn nái. Không những vậy, bà còn bận rộn hơn cả thời trẻ, luôn chân luôn tay với công việc lúc thì chăm giun, lúc tắm lợn, lúc lại trồng cây để tạo nên một chu trình hữu cơ tuyệt hảo trong trang trại GHT.

Bà Liên quê gốc ở xã Hồng Vân (TP.Hà Nội) và phục vụ 32 năm trong quân đội tại Nhà máy Z153 (Tổng cục Kỹ thuật). Năm 2003 bà Liên nhận quyết định nghỉ hưu với quân hàm thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp. Ban đầu, bà Liên về nhà để trồng rau, trồng hoa vui cảnh tuổi già, song tình cờ bà biết đến nuôi giun quế làm thức ăn chăn nuôi sẽ giúp vật nuôi khỏe mạnh, chất lượng thịt tốt nên đã quyết định khởi nghiệp.

Bà Liên và chuyên gia nông nghiệp Nguyễn Lân Hùng trao đổi về kỹ thuật nuôi giun quế ẢNH: NVCC

"Tôi mở rộng trang trại lên khoảng 2.000 m2 và bắt đầu nuôi giun quế. Lấy giun quế cho lợn ăn còn phân lợn nuôi lại giun quế và bón cho cây trồng, chu trình hữu cơ tuần hoàn, không mất đi đâu cả", bà Liên kể.

Ban đầu, bà Liên nuôi giun cũng gặp không ít khó khăn do thiếu kiến thức nhưng không nản lòng bà vẫn quyết tâm đến cùng. "Giun hô hấp qua da nên lúc nào cũng phải duy trì sinh khối có độ ẩm khoảng 70% nhưng ẩm ướt quá cũng không được, dễ làm giun chết. Bên cạnh đó, tôi không lát nền vì làm mất tiếp xúc tự nhiên của giun với đất", bà Liên cho biết.

Trong chăn nuôi lợn, bà Liên hằng ngày đều cho lợn ăn giun quế vì trong giun có hàm lượng protein rất cao giúp lợn phát triển tốt, tăng sức đề kháng. Bà Liên trộn giun với cám gạo, bã bia, khoáng vi lượng, chế phẩm vi sinh... nấu thành cám và cho lợn ăn giúp chất lượng thịt thơm ngon và có giá trị vượt trội, đặc biệt là gần như lợn không mắc dịch bệnh.

Những con lợn được bà Liên cho ăn giun quế và nghe nhạc hằng ngày ẢNH: NVCC

Ngoài ra, bà Liên còn thu mua phân gia cầm, gia súc của bà con trong vùng để về nuôi giun, duy trì sản xuất quanh năm. Hiện nay, trung bình mỗi tháng trang trại của bà Liên đã đưa ra thị trường 100 kg giun khô và 1 tấn giun giống. Bên cạnh đó, bà Liên cung ứng ra thị trường khoảng 1 tấn thịt lợn sạch mỗi tuần với đàn lợn khoảng 300 con. Bà còn sản xuất các loại xúc xích từ thịt lợn sạch, các sản phẩm của trang trại GHT đều đã được công nhận đạt OCOP 3 sao của TP.Hà Nội. Hiện nay, trang trại GHT còn có các sản phẩm khác như thịt gà giun quế, trứng gà giun quế đều có chất lượng cao.

"Để có được thịt lợn chất lượng cao ngoài cho ăn giun quế, tôi còn cho lợn nghe nhạc, tắm nắng để chúng thư giãn. Trang trại đảm bảo tiêu chí 3 không gồm không cám công nghiệp - không kích nạc - không tồn dư kháng sinh", bà Liên chia sẻ.

Bên cạnh đó, bà Liên có cách bán hàng rất đặc biệt, bà không đưa vào siêu thị hay quảng cáo rầm rộ mà chủ yếu khách hàng tự tìm đến. "Khách hàng đặt sau đó khi gom đủ số hàng, chúng tôi sẽ thịt lợn và gửi đi ngay cho khách hàng chứ không thịt sẵn. 10 năm qua cho dù giá mọi thứ đều tăng nhưng giá lợn GHT vẫn giữ nguyên vì tôi muốn khách hàng được sử dụng sản phẩm sạch, thơm ngon mà không phải bỏ nhiều tiền", bà Liên chia sẻ.

Bà Liên trao hỗ trợ hằng tháng cho hộ có hoàn cảnh gia đình khó khăn ẢNH: NVCC

Biến rác hữu cơ thành "vàng"

Là một người đam mê hữu cơ nên bà Liên dành nhiều thời gian nghiên cứu tái chế rác thải hữu cơ. Một lần nữa bà Liên lại biết đến phương pháp xử lý rác thải hữu cơ bằng chế phẩm vi sinh bản địa - IMO. Đây là phương pháp vừa giúp giải quyết một lượng lớn rác thải hữu cơ ra môi trường, vừa tạo ra chế phẩm tốt bón cho cây trồng.

"Tôi sử dụng những nguồn rác tại chỗ của trang trại như đu đủ, chuối, các loại hoa quả bỏ đi trong trang trại, dùng thêm cám gạo, đường tinh... trộn đều và ủ trong 3 ngày, sau đó chắt lọc để có được chế phẩm IMO", bà Liên cho biết.

Để thuyết phục chị em phụ nữ về tác dụng của chế phẩm IMO, bà Liên đã dùng IMO lên một đống rác hữu cơ to trong thôn và đợi sau 5 ngày. Kết quả đống rác to đã xẹp xuống thành phân bón hữu cơ, không còn bốc mùi hôi thối. Từ đó chị em phụ nữ trong xã nô nức làm theo, góp phần giảm tải một lượng rác lớn ra môi trường. Sáng kiến sản xuất IMO để xử lý rác thải tại hộ gia đình của bà Liên đã giành giải nhì cuộc thi "Gia đình an toàn trước thiên tai và biến đổi khí hậu" do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức năm 2021.

Khi đã thành thạo công thức, bà Liên trở thành một trong những diễn giả chính của mô hình Phụ nữ tham gia xử lý rơm rạ sau thu hoạch do Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.Hà Nội tổ chức. Trong những năm qua bà đã có mặt ở hầu hết các huyện ở vùng ngoại thành Hà Nội để tham gia tập huấn giúp cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn nắm được những kiến thức cơ bản về xử lý rơm rạ để áp dụng vào thực tiễn sản xuất, thay vì đốt trên cánh đồng như trước.

"Huyện Sóc Sơn (trước sáp nhập) là huyện đứng đầu cả nước về xử lý rơm rạ sau gặt, xử lý rác thải tạo sinh kế từ IMO và các chế phẩm vi sinh, hiện nay tôi là báo cáo viên của Hội Phụ nữ TP.Hà Nội đi chia sẻ các phương pháp sản xuất vi sinh và xử lý rơm rạ sau gặt cho các xã của TP.Hà Nội", bà Liên chia sẻ.

Bà Liên từng có hơn 30 năm phục vụ trong quân đội ẢNH: NVCC

San sẻ yêu thương

Hiện nay, tổng doanh thu của trang trại giun quế GHT do bà Liên làm chủ đạt khoảng 2 tỉ đồng một năm và tạo công ăn việc làm ổn định cho khoảng 15 lao động tại địa phương với mức thu nhập từ 10 - 12 triệu đồng/tháng. Đặc biệt hơn, nhiều hộ nông dân có thêm nguồn thu nhập từ bán phân gia súc, gia cầm cho trang trại để nuôi giun, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường và thúc đẩy kinh tế xanh tại địa phương. Trang trại GHT hiện nay liên kết sản xuất với 11 hộ dân, bà Liên cấp giun quế miễn phí cho họ chăn nuôi và họ phải cam kết chăn nuôi đúng quy trình của GHT đặt ra.

Bên cạnh đó, bà Liên cũng tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, ủng hộ từ thiện. Trong những năm qua bà Liên đã hỗ trợ cho 5 hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong địa bàn xã, mỗi hộ 12 triệu đồng/năm. Bà cũng hỗ trợ đột xuất nhiều trường hợp mắc bệnh hiểm nghèo hoặc không may gặp tai nạn hay như tặng sổ tiết kiệm cho cháu Nguyễn Linh Anh mồ côi mẹ khi mới 15 tháng tuổi.

Với những nỗ lực của mình, bà Nguyễn Thị Liên là một trong những cựu chiến binh, doanh nhân giỏi thời bình và có nhiều đóng góp cho xã hội. Năm 2022 bà Liên là 1 trong 10 gương mặt phụ nữ thủ đô tiêu biểu do Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.Hà Nội trao tặng. Hơn tất cả, sự yêu mến của khách hàng, đồng đội cũ, người dân là phần thưởng quý giá nhất với bà Liên, giúp bà vui sống và tiếp tục cống hiến cho dù đã ở cái tuổi "xưa nay hiếm".