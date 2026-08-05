Nữ du khách nước ngoài mặc đồ xuyên thấu được mời rời chùa Cầu

Ngày 5.8, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nữ hướng dẫn viên tại di tích chùa Cầu (phố cổ Hội An, thành phố Đà Nẵng) nhẹ nhàng nhưng kiên quyết nhắc nhở, mời một nữ du khách nước ngoài mặc trang phục xuyên thấu, không phù hợp rời khỏi khu vực tham quan.

Theo nội dung đoạn clip, nữ du khách mặc trang phục màu đen, chất liệu xuyên thấu, thiết kế xẻ cao và không phù hợp với không gian di tích khi chuẩn bị bước vào tham quan chùa Cầu.

Nữ du khách người nước ngoài được hướng dẫn viên mời rời khỏi di tích chùa Cầu vì ăn mặc xuyên thấu ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Ngay khi phát hiện du khách có trang phục chưa phù hợp với không gian văn hóa, lịch sử của di tích, nữ hướng dẫn viên đã tiến lại gần, giữ thái độ nhã nhặn, lịch sự và giải thích bằng tiếng Anh về quy định trang phục khi tham quan tại Hội An.

"Xin lỗi... Bạn không thể vào khu di sản trong trang phục như thế này", nữ hướng dẫn viên giải thích với du khách.

Sau khi được nhắc nhở, nữ du khách cùng nhóm bạn đi cùng đã lắng nghe, tỏ thái độ hợp tác và vui vẻ quay trở ra ngoài.

Đoạn clip sau khi được đăng tải trên Facebook đã thu hút hàng ngàn lượt tương tác cùng nhiều bình luận. Hành động của nữ hướng dẫn viên nhận được sự ủng hộ của cộng đồng mạng.

Cách xử lý nhẹ nhàng, lịch sự nhưng vẫn kiên quyết của nữ hướng dẫn viên nhận được nhiều ý kiến đồng tình, cho rằng đây là cách ứng xử phù hợp trong việc nhắc nhở du khách, đồng thời góp phần giữ gìn sự trang nghiêm của không gian di sản.

Chị Trương Bùi Ngọc Khuê xác nhận mình là nữ hướng dẫn viên xuất hiện trong đoạn clip đang lan truyền trên mạng xã hội.

Theo chị Khuê, sự việc xảy ra vào chiều tối 4.8. Thời điểm này, khi phát hiện nữ du khách mặc trang phục chưa phù hợp, chị đã chủ động tuyên truyền, nhắc nhở để du khách hiểu thêm về quy định trang phục khi tham quan các điểm di tích tại Hội An. Sau khi được giải thích, nữ du khách cùng nhóm bạn vui vẻ rời khỏi khu vực di tích.

Cảnh ăn mặc của nữ du khách nước ngoài khi tham quan di tích chùa Cầu được cho là phản cảm ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Trao đổi với Thanh Niên, ông Phạm Phú Ngọc, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di sản văn hóa thế giới Hội An, cũng xác nhận người trực tiếp nhắc nhở du khách trong sự việc là nhân viên của trung tâm.

Theo ông Ngọc, trung tâm ủng hộ việc tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức và hướng dẫn du khách lựa chọn trang phục phù hợp khi tham quan các điểm di tích, bảo tàng.

"Trong nội quy tham quan tại Hội An đã có quy định về việc ăn mặc lịch sự, văn minh. Tuy nhiên, hiện nay các điểm di tích, bảo tàng trong khu phố cổ chưa có quy định cụ thể về việc xử phạt đối với du khách ăn mặc chưa phù hợp khi tham quan", ông Ngọc nói.

Cũng theo ông Ngọc, nếu đặt vấn đề xử phạt thì cần có quy định và tiêu chí rõ ràng, bởi việc xác định thế nào là trang phục "phản cảm", "không phản cảm" có thể mang tính định tính và khó áp dụng thống nhất trong thực tế.

Đối với những trường hợp du khách có trang phục bị cho là phản cảm hoặc chưa phù hợp với không gian di tích, nhân viên chủ yếu tuyên truyền, nhắc nhở và đề nghị du khách điều chỉnh.

Trường hợp du khách không chấp hành, các điểm tham quan có thể không cho khách vào một số khu vực, tuy nhiên việc áp dụng chế tài xử phạt hiện gặp khó do chưa có quy định cụ thể.

"Việc tuyên truyền, nhắc nhở vẫn là giải pháp chính. Các trường hợp ăn mặc phản cảm khi tham quan các di tích trong phố cổ không nhiều, tỷ lệ rất thấp", ông Ngọc nói.