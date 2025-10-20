Nữ sinh Việt dự cuộc thi an ninh mạng quốc tế, vượt qua hơn 200 thí sinh

Tò mò ban đầu, đam mê theo sau

Trần Lê Minh Thư (20 tuổi), sinh viên năm 2 chuyên ngành an toàn thông tin của Trường ĐH FPT (TP.HCM), hiện đang thực tập tại công ty Tech Lab, nơi cô được tiếp cận với các dự án bảo mật hệ thống thực tế. Câu chuyện của Minh Thư là hành trình từ sự tò mò với công nghệ đến niềm đam mê lĩnh vực an ninh mạng, một ngành học vốn được xem là của nam giới.

Cô nữ sinh đam mê chuyên ngành về an ninh mạng ẢNH: NVCC

Tốt nghiệp Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa (TP.HCM), Minh Thư từng dự định theo học kinh tế. Tuy nhiên, sau khi tình cờ xem một video giới thiệu về ngành an ninh mạng, cô quyết định “rẽ hướng” và chọn vào ngành an ninh mạng. “Em thấy ngành này bí ẩn, ít được nhắc tới, nên muốn thử sức. Và càng tìm hiểu, em càng thấy mình bị cuốn hút”, cô chia sẻ.

Thời gian đầu, việc học không hề dễ dàng. Các khái niệm kỹ thuật, lập trình hay bảo mật đều đòi hỏi sự kiên nhẫn cao. “Lúc mới học, em thấy rất khó, có những bài nghe thôi đã thấy rối. Nhưng càng cố gắng tìm hiểu, em càng thấy nó thú vị, như một câu đố cần lời giải”, Minh Thư cho hay.

Không dừng lại ở kiến thức trên lớp, cô nàng chủ động đọc tài liệu quốc tế, tham gia các cuộc thi trực tuyến và luyện các bài thi CTF (Capture The Flag), hình thức thi phổ biến trong giới an ninh mạng, yêu cầu khả năng tư duy phản biện và kỹ năng kỹ thuật tổng hợp. Chính sự kiên trì và chủ động giúp Minh Thư sớm định hình hướng đi riêng trong ngành này.

Bản lĩnh vượt qua thử thách về chuyên môn an ninh mạng

Tháng 11 tới, Minh Thư sẽ cùng đội tuyển ASEAN gồm 10 thí sinh (trong đó Việt Nam có 5 người gồm Minh Thư và 4 thí sinh khác) tham dự cuộc thi International Cybersecurity Challenge (ICC) Tokyo 2025. Đây là một đấu trường toàn cầu quy tụ các tài năng trẻ trong lĩnh vực an ninh mạng, lần đầu tiên tổ chức tại châu Á.

Minh Thư cùng đồng đội sẽ tập trung tại Bangkok (Thái Lan) để luyện tập trước khi bay sang Nhật vào ngày 10.11. Sau 4 ngày tranh tài, đội sẽ trở về Việt Nam vào ngày 15.11.

Chia sẻ về cuộc so tài sắp tới, nữ sinh cho biết: “Em mong được học hỏi thêm về kỹ thuật, tư duy và cách làm việc chuyên nghiệp từ các bạn trong khu vực ASEAN. Là đại diện của Việt Nam trong đội hình ASEAN, em tự hào và muốn lan tỏa hình ảnh người trẻ Việt Nam năng động, cầu tiến, dám bước ra thế giới”.

Minh Thư sẽ cùng 4 thí sinh của Việt Nam tham dự cuộc thi tại Nhật Bản ẢNH: NVCC

Trước khi góp mặt trong đội tuyển, Minh Thư phải trải qua quá trình tuyển chọn khắt khe, từ các bài kiểm tra kỹ thuật đến vòng phỏng vấn chuyên môn bằng tiếng Anh. “Khó khăn nhất là ở vòng phỏng vấn, khi em phải trình bày toàn bộ quy trình khai thác và phân tích một bài CTF thực tế bằng tiếng Anh. Em vừa phải tư duy kỹ thuật, vừa phải diễn đạt mạch lạc, đó là thử thách rất lớn”, cô kể lại.

Điều đặc biệt là toàn bộ vốn tiếng Anh của Minh Thư đều đến từ quá trình tự học. Cô từng đạt IELTS 8.0 nhờ kiên trì xem video, đọc tài liệu quốc tế và luyện giao tiếp qua các nội dung công nghệ. “Em nghĩ nếu kiên trì và chọn được cách học phù hợp, thì dù bắt đầu từ con số 0 vẫn có thể đạt được mục tiêu”, Minh Thư nói.

Việc tự học không chỉ giúp cô vượt qua rào cản ngôn ngữ mà còn rèn luyện khả năng tự nghiên cứu, một yếu tố thiết yếu trong lĩnh vực luôn đổi mới như an ninh mạng. Nhờ đó, cô hoàn thành xuất sắc phần thi và trở thành một trong 3 nữ sinh Việt Nam được chọn vào đội tuyển ASEAN dự thi ICC Tokyo 2025, cùng 2 người bạn đồng hành là Vũ Xuân Mai và Khổng Phương Thảo. Cả 3 đang tích cực chuẩn bị cho hành trình sắp tới, nơi họ không chỉ đại diện cho Việt Nam, mà còn là tiếng nói của phụ nữ trong lĩnh vực công nghệ.

“Em hy vọng hành trình của mình sẽ truyền cảm hứng cho nhiều bạn nữ khác dám thử sức với công nghệ. Quan trọng là cứ bắt đầu, kiên nhẫn và tìm cách học phù hợp với mình”, Minh Thư chia sẻ trước ngày lên đường.

Khẳng định bản lĩnh nữ giới trong công nghệ

Ông Andre De Jong, Phó chủ tịch, Tổng giám đốc Bosch Việt Nam, Giám đốc Kinh doanh khu vực Đông Nam Á, đã phát biểu tại The Makeover 2025, một sự kiện về công nghệ số và chuyển đổi con người trong nhân sự do tập đoàn Talentnet (TP.HCM) tổ chức, rằng: "Trong quá khứ, phần lớn nhân sự ngành công nghệ là nam giới. Vì vậy, khi trí tuệ nhân tạo (AI) được huấn luyện bằng dữ liệu lịch sử, nó 'ngầm' cho rằng nam giới là phù hợp với các ngành công nghệ thông tin hơn. Tuy nhiên, điều này không còn đúng với hiện tại. Bởi ngày nay, năng lực, tư duy và đam mê với công nghệ không phụ thuộc vào giới tính".

Việc 3 nữ sinh Việt Nam cùng được chọn tham gia ICC 2025 không chỉ là thành tích cá nhân, mà còn mang thông điệp nữ giới hoàn toàn có thể khẳng định bản lĩnh trong lĩnh vực công nghệ, nếu đủ đam mê và kiên trì.

Theo Minh Thư, ngành công nghệ thông tin nói chung và an toàn thông tin nói riêng vốn khô khan và kén nữ sinh. Nhưng ở công ty Thư đang thực tập có tới gần 60% nhân sự là nữ."Em nhận ra rằng năng lực của nam và nữ tuy khác nhau, nhưng khi làm việc cùng nhau, sự phối hợp ấy tạo nên hiệu quả rất tốt, họ dung hòa với nhau trong công việc”, Minh Thư chia sẻ.

Cô tiếp tục nhắn gửi: “Em mong rằng mỗi người phụ nữ Việt Nam sẽ luôn tin vào năng lực của bản thân, dám ước mơ, dám làm điều mình muốn. Phụ nữ không có giới hạn trong tri thức và sáng tạo. Dù ở bất cứ lĩnh vực nào, chỉ cần cố gắng, phụ nữ đều có thể tỏa sáng theo cách riêng của mình”.