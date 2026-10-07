Ông Son hơn 30 năm giữ tấm lòng son

Ông Son tự nguyện đứng ra tổ chức, vận động các nhà hảo tâm góp tiền của, công sức, thành lập Tổ từ thiện cấp cơm, cháo, nước uống miễn phí, sẻ chia khó khăn với những bệnh nhân nghèo đến điều trị nội trú tại Trung tâm Y tế khu vực Tam Nông.

Thành lập từ tháng 9.1995, Tổ từ thiện đến nay vẫn duy trì hoạt động, và ông Nguyễn Hồng Son được tín nhiệm giao làm Trưởng ban điều hành. Xác định đây là trách nhiệm của mình, nhiều năm qua, ông không quản ngại ngày đêm, đường sá xa xôi, tìm đến nhiều nơi vận động các tổ chức, cá nhân chung tay duy trì hoạt động của tổ.

Người góp gạo, người hỗ trợ tiền, chất đốt; người góp gia vị, nguyên liệu chế biến thức ăn… Mọi khoản đóng góp đều được ông ghi chép cẩn thận vào Sổ vàng tri ân. Với những người không có điều kiện đóng góp vật chất, ông vận động tham gia bằng công sức: chẻ củi, nấu cơm, cháo, nước uống, rồi trực tiếp phân phát cho bệnh nhân và thân nhân người bệnh đang điều trị nội trú tại Trung tâm Y tế khu vực Tam Nông.

Ông Trần Thanh Nam - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tràm Chim - tặng quà chúc tết ông Nguyễn Hồng Son và Tổ từ thiện Trung tâm Y tế khu vực Tam Nông ẢNH: TGCC

Ông Nguyễn Hồng Son cho biết, hơn 30 năm qua, hoạt động của Tổ từ thiện phục vụ bệnh nhân luôn nhận được sự đồng tình, ủng hộ của người dân và cộng đồng. Đó cũng là động lực để Ban điều hành tiếp tục duy trì công việc, với mong muốn góp phần giúp người bệnh sớm hồi phục và hoạt động của Tổ ngày càng hiệu quả.

Tổ từ thiện hiện có 139 tình nguyện viên, chia thành 22 tiểu tổ. Mỗi người một quê, phần lớn là người dân xã Tràm Chim và các xã, phường lân cận như Tam Nông, Phú Thọ, Phú Cường, An Hòa, An Long, Cao Lãnh... Dù hoàn cảnh khác nhau, họ gặp nhau ở mong muốn góp sức làm việc thiện.

Mỗi tiểu tổ gồm 7 - 10 người, thay phiên trực trong 4 ngày, đảm nhận từ vận động gạo, chất đốt, gia vị đến nấu cơm, cháo, nước uống và chế biến thức ăn phục vụ bệnh nhân, thân nhân người bệnh tại Trung tâm Y tế khu vực Tam Nông.

Bà Trần Thị Lệ, ở xã Tam Nông, đã gắn bó với Tổ từ thiện hơn 20 năm. Từng chứng kiến nhiều bệnh nhân nghèo phải điều trị dài ngày, thiếu thốn cả bữa ăn, bà được ông Son vận động tham gia nấu cơm, cháo, nước phục vụ người bệnh. Có lúc phải tạm gác việc gia đình, nhưng bà vẫn vui vì có thể góp sức giúp bệnh nhân yên tâm điều trị.

Bà Phạm Thị Mí (76 tuổi), ở xã An Long, tham gia Tổ với mong muốn dùng sức mình giúp người bệnh giảm bớt gánh nặng. Với bà, niềm vui lớn nhất là nhìn thấy bệnh nhân khỏe mạnh, trở về đoàn tụ cùng gia đình.

Còn ông Lưu Hoàng Sơn (73 tuổi), quê An Giang, đảm nhận việc nấu cơm, lái xe, vận chuyển lương thực, thực phẩm và chất đốt. Không còn làm thuê bên ngoài, ông chọn gắn bó với hoạt động thiện nguyện, góp sức giúp người bệnh và tích phước cho con cháu.

Việc làm của ông Son và Tổ từ thiện giúp bệnh nhân nghèo vơi bớt nỗi lo, an tâm chữa bệnh ẢNH: TGCC

Những bữa cơm bắt đầu từ 3 giờ sáng

Để có những chén cơm, tô cháo, ly nước sôi phục vụ bệnh nhân, ông Son cùng các thành viên Tổ từ thiện bắt đầu công việc từ 3 giờ sáng và kết thúc vào khoảng 4 - 5 giờ chiều mỗi ngày. Ông động viên mọi người cùng vượt qua nhọc nhằn, chuẩn bị từng suất ăn, bình nước cho bệnh nhân và thân nhân người bệnh.

Mỗi ngày, Tổ cung cấp hơn 400 bình nước sôi, trên 300 suất cơm, cháo và thức ăn. Những bữa ăn đạm bạc với canh, rau, tương, chao, tàu hủ, củ cải, dưa leo, khổ qua... nhưng đủ giúp bệnh nhân và thân nhân vơi đi phần nào gánh nặng, yên tâm điều trị.

Chị Trần Thị Kim Thân (xã An Hòa, tỉnh Đồng Tháp) đang chăm bà nội hơn 70 tuổi điều trị tại Trung tâm Y tế khu vực Tam Nông. Nhận phần cơm và bình nước sôi từ Tổ từ thiện, chị xúc động vì trong những ngày chăm người bệnh, những hỗ trợ giản dị ấy giúp gia đình chị đỡ thêm một phần lo toan.

Không chỉ lo bữa ăn, Tổ từ thiện còn góp phần giữ gìn cảnh quan Trung tâm Y tế khu vực Tam Nông sạch, đẹp.

Thân nhân người bệnh nhận cơm, cháo, nước miễn phí tại Tổ từ thiện Trung tâm Y tế khu vực Tam Nông ẢNH: TGCC

Ông Son nói: “Những việc làm của tôi và các thành viên trong Tổ là trách nhiệm và bổn phận của công dân đối với xã hội. Tôi xem niềm vui và hạnh phúc của người lành bệnh sau khi xuất viện cũng như niềm vui và hạnh phúc của chính mình”.

Hơn 30 năm qua, ông Son cùng các thành viên vẫn duy trì công việc, chăm chút từng bữa ăn cho bệnh nhân, với tổng trị giá hơn 40 tỉ đồng. Tổ mong tiếp tục nhận được sự đóng góp của các nhà hảo tâm để có thêm nhiều suất cơm, chén cháo, bình nước trao đến người bệnh.

Bác sĩ CKII Nguyễn Thanh Hùng, Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Tam Nông, nhận xét ông Hai Son là người nhiệt tình, tâm huyết với công tác từ thiện. Ông không chỉ điều hành mà còn trực tiếp góp sức, từ xắn tay góp từng viên gạch, vác từng bó củi đến cùng các thành viên phát cơm, cháo, nước cho bệnh nhân.

Ông Son cũng kết nối với nhiều người, vận động tiền và vật chất hỗ trợ Tổ từ thiện. Ông cùng các thành viên tình nguyện hiến máu cứu bệnh nhân với suy nghĩ “một giọt máu cho đi - một cuộc đời ở lại”; hỗ trợ chi phí tàu, xe cho bệnh nhân nghèo xuất viện về nhà. Tổ còn đến các xã, phường ngoài địa phương để động viên, hỗ trợ người đưa đò miễn phí.

Ông Trần Thanh Nam - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tràm Chim - tặng quà chúc tết ông Nguyễn Hồng Son và Tổ từ thiện Trung tâm Y tế khu vực Tam Nông

ẢNH: TGCC

Theo bác sĩ Hùng, những việc làm của ông Son và các thành viên đã góp phần hỗ trợ bệnh nhân nghèo trong quá trình điều trị, đồng thời lan tỏa tinh thần tương trợ trong cộng đồng.

Với những hoạt động thiết thực, Tổ từ thiện cấp cơm, cháo, nước miễn phí tại Trung tâm Y tế khu vực Tam Nông đã nhận nhiều bằng khen, giấy khen của Trung ương và tỉnh.

Riêng ông Nguyễn Hồng Son được Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo tuyên dương công đức; Ban Chấp hành Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tặng bằng khen và Huy chương “Vì sự nghiệp Chữ thập đỏ Việt Nam”. Ông cũng được Đảng ủy, chính quyền tặng giấy khen và chọn báo cáo tham luận tại Liên hoan biểu dương điển hình tiên tiến “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” huyện Tam Nông.