Ông Trump bác kế hoạch phát trực tiếp vụ xử bắn

Quyết định ngày 15.10 của Tổng thống Trump đã chấm dứt kế hoạch phát trực tiếp vụ hành quyết cựu thiếu tá quân đội Nidal Hasan, dự kiến diễn ra ngày 3.12 tại căn cứ Fort Hood, bang Texas (Mỹ). Đây cũng là lần hiếm hoi Tổng thống Mỹ công khai bác bỏ quyết định của Bộ trưởng Hegseth, một trong những đồng minh thân cận nhất của mình, theo Reuters.

Ông Nidal Hasan, người bị kết tội giết chết 13 người và làm bị thương 31 người trong vụ xả súng tại Fort Hood hồi tháng 11.2009 ẢNH: REUTERS

Trước đó, Bộ trưởng Hegseth đề xuất phát trực tiếp vụ hành quyết nhằm răn đe những hành vi tương tự, cho rằng công chúng cần thấy rõ "những hành vi như vậy sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng". Tuy nhiên, một quan chức Nhà Trắng giấu tên cho biết ông Trump và các cố vấn không được thông báo trước về kế hoạch này.

Trong bài đăng trên mạng xã hội, ông Trump thừa nhận việc phát trực tiếp hành quyết có thể mang tính răn đe, nhưng cho rằng nhiều người có thiện chí không muốn chứng kiến cảnh tử hình qua truyền hình hay các phương tiện khác.

"Ông ta vẫn sẽ bị xử tử theo đúng kế hoạch, bằng đội xử bắn, nhưng sự kiện này sẽ không được phát trực tiếp", Tổng thống Mỹ khẳng định. Theo thông lệ, thân nhân các nạn nhân vẫn có thể trực tiếp chứng kiến quá trình thi hành án nếu có nguyện vọng.

Trước đó, kế hoạch của Lầu Năm Góc vấp phải nhiều ý kiến phản đối, kể cả từ những nhân vật trong đảng Cộng hòa. Phó tổng thống Mỹ JD Vance cùng một số lãnh đạo tôn giáo đã bày tỏ quan ngại, trong khi Tổng giám mục Timothy Broglio, người phụ trách công tác mục vụ Công giáo trong quân đội Mỹ, công khai phản đối đề xuất.

Thượng nghị sĩ Cộng hòa John Curtis hoan nghênh quyết định hủy phát sóng, gọi đây là "bước đi đúng đắn". Trong khi đó, hạ nghị sĩ Dân chủ Richard Neal chỉ trích kế hoạch ban đầu là "một thất bại nghiêm trọng về phán xét đạo đức và lòng nhân ái cơ bản".

Dù quyết định của ông Trump cho thấy bất đồng công khai với Bộ trưởng Hegseth, phát ngôn viên Lầu Năm Góc Sean Parnell cho biết 2 người vẫn "hoàn toàn nhất trí với nhau". Hiện chưa rõ liệu việc thi hành án Hasan vào ngày 3.12 có bị trì hoãn do các thách thức pháp lý hay không.

Án tử hình ở Mỹ đang phải đối mặt với sự xem xét kỹ lưỡng trở lại sau khi bà Christa Pike, người bị kết tội giết người vào những năm 1990, sống sót sau 2 lần tiêm thuốc độc trong một vụ hành quyết bất thành ở bang Tennessee vào tháng 9.