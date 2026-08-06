Phân trẻ sơ sinh lỏng, lợn cợn như hoa cà hoa cải có phải tiêu chảy?

Thạc sĩ - bác sĩ Nguyễn Tố Na, bác sĩ Nhi và Sơ sinh Bệnh viện Phương Nam (thành viên Tập đoàn Y tế Phương Châu) trả lời: Qua những thắc mắc vừa nêu trên, nhiều khả năng là hiện tượng đi ngoài sinh lý bình thường của trẻ sơ sinh bú mẹ hoàn toàn, chứ chưa phải là tiêu chảy.

Nhiều bé có thể đi ngoài 5 - 8 lần mỗi ngày

Trong những tuần đầu sau sinh, phân của trẻ bú mẹ thường có màu vàng tươi hoặc vàng sậm, mềm hoặc hơi lỏng, kèm những hạt trắng nhỏ lợn cợn giống như "hoa cà hoa cải". Đây là những cặn sữa và chất béo chưa tiêu hóa hết, hoàn toàn bình thường.

Thạc sĩ - bác sĩ Nguyễn Tố Na khám cho trẻ sơ sinh tại Bệnh viện Phương Nam ẢNH: BVPN





Nhiều bé có thể đi ngoài 5 - 8 lần mỗi ngày, thậm chí cứ sau mỗi cữ bú lại đi một lần. Nguyên nhân là sữa mẹ rất dễ tiêu hóa và phản xạ dạ dày - đại tràng của trẻ còn hoạt động mạnh. Miễn là bé vẫn bú tốt, tăng cân phù hợp, tỉnh táo và không có dấu hiệu mất nước thì số lần đi ngoài nhiều không đồng nghĩa với tiêu chảy.

Điều quan trọng không phải chỉ là số lần đi ngoài, mà là sự thay đổi bất thường so với thói quen của chính bé. Tiêu chảy thường được nghĩ đến khi trẻ đột ngột đi ngoài nhiều hơn bình thường, phân nhiều nước hơn rõ rệt, có thể kèm chất nhầy, máu hoặc mùi hôi bất thường, đồng thời có thể xuất hiện các triệu chứng như bú kém, nôn nhiều, sốt, quấy khóc, tiểu ít hoặc có dấu hiệu mất nước.

Trong trường hợp của bé vừa nêu trên, nếu bé vẫn bú khỏe, không sốt, không ọc ói nhiều, vẫn tiểu bình thường và sinh hoạt như mọi ngày thì chị có thể tiếp tục theo dõi tại nhà, duy trì bú mẹ hoàn toàn và không cần tự ý dùng men vi sinh, thuốc cầm tiêu chảy hay đổi sữa.

Tuy nhiên, chị nên đưa bé đến khám ngay nếu có 1 trong các dấu hiệu sau:

Phân toàn nước, số lượng nhiều và tăng nhanh so với bình thường.

Phân có máu hoặc nhiều chất nhầy.

Bé bú kém, bỏ bú hoặc nôn liên tục.

Sốt từ 38°C trở lên (đặc biệt ở trẻ dưới 3 tháng tuổi).

Tiểu ít, môi khô, mắt trũng, li bì hoặc khó đánh thức.

Bé tăng cân kém hoặc sụt cân.

Lời khuyên của bác sĩ cho trẻ sơ sinh

Trong tháng đầu đời, sữa mẹ và bú mẹ trực tiếp là tốt nhất cho trẻ. Phân của trẻ sơ sinh bú mẹ có thể thay đổi khá nhiều về màu sắc, độ lỏng và số lần đi ngoài. Vì vậy, cha mẹ không nên chỉ nhìn vào số lần đi tiêu để kết luận bé bị tiêu chảy. Điều quan trọng hơn là đánh giá tình trạng bú, tăng trưởng, mức độ tỉnh táo và các dấu hiệu mất nước của trẻ.

Nếu bé vẫn khỏe mạnh, bú tốt và phát triển bình thường thì đa số đây chỉ là một biểu hiện sinh lý của trẻ bú mẹ hoàn toàn. Khi có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào kể trên hoặc cha mẹ còn băn khoăn, nên đưa bé đến cơ sở y tế để được bác sĩ thăm khám và tư vấn kịp thời.