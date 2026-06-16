Phòng thực hành hơn 1 tỉ đồng mô phỏng nghiệp vụ ngân hàng cho sinh viên

Sáng nay 16.6, Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF) đã tổ chức lễ ký kết hợp tác với Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank). Theo đó, ngân hàng này đã tài trợ 1,245 tỉ đồng nhằm xây dựng phòng thực hành mô phỏng nghiệp vụ ngân hàng dành cho sinh viên khối ngành tài chính - ngân hàng của trường.

Lãnh đạo trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM, Vietbank và sinh viên ẢNH: PHONG ĐOÀN

Theo thạc sĩ Trương Thị Ngọc Bích, Giám đốc Trung tâm Thông tin - Truyền thông Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM, mô hình nghiệp vụ này gồm phần mềm thực hành ngân hàng mô phỏng Core-banking (ngân hàng lõi) cùng hệ thống trang thiết bị phục vụ đào tạo.

Được biết quy mô phòng thực hành được thiết kế đáp ứng khoảng 40 sinh viên và một giảng viên trong mỗi buổi học, tương ứng với mô hình lớp học mà trường cấu trúc giảng dạy hiện nay.

Cấu trúc không gian được bố trí mô hình vận hành như ngân hàng thực tế với hệ thống máy tính, khu vực quầy giao dịch, tư vấn - tiếp khách, bàn ghế sinh viên - giảng viên, bảng tên đơn vị, bảng kính nhận diện phòng mô phỏng và màn hình điện tử phục vụ giảng dạy. Mô hình này giúp sinh viên học tập, thực hành trong bối cảnh gần với hoạt động tại quầy giao dịch và môi trường tác nghiệp ngân hàng.

"Phòng mô phỏng hiện đại giúp người học tiếp cận môi trường thực hành nghề nghiệp và được đánh giá là tiệm cận với quy trình vận hành thực tế của các ngân hàng thương mại hiện nay như nghiệp vụ thanh toán quốc tế, gắn với nhiều vị trí nghề nghiệp như giao dịch viên, chuyên viên khách hàng cá nhân, chuyên viên khách hàng doanh nghiệp, chuyên viên tư vấn, chuyên viên thanh toán quốc tế...", thạc sĩ Ngọc Bích cho hay.

Ở khía cạnh ứng dụng công nghệ, theo đại diện trường, phần mềm nghiệp vụ giúp sinh viên nắm bắt khả năng xử lý hồ sơ, chứng từ, quản lý dữ liệu khách hàng, thực hiện quy trình nghiệp vụ; đồng thời phát triển năng lực giao tiếp, tư vấn, chăm sóc khách hàng và giải quyết tình huống thực tế.

"Đây cũng là không gian giúp người học hình thành tác phong chuyên nghiệp, ý thức kỷ luật, tinh thần bảo mật và sự tuân thủ trong lĩnh vực ngân hàng", thạc sĩ Ngọc Bích nhận định.