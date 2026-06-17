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Sức khỏe

Sau tuổi 30, vì sao da và tóc bắt đầu xuống cấp? Chuyên gia chỉ cách cải thiện

Nguyễn Vy
Nguyễn Vy
Bước sang tuổi 30, làn da và mái tóc thường không còn giữ được trạng thái như trước. Da kém săn chắc hơn, tóc cũng dễ mỏng và yếu hơn.

Bà Malvika Sahgal, chuyên gia dinh dưỡng kiêm huấn luyện viên sức khỏe tại Ấn Độ, cho biết những thay đổi về da và tóc thường gặp khi cơ thể già đi. Tuy nhiên, tuổi tác không phải là yếu tố duy nhất.

Bà cho biết giấc ngủ, căng thẳng, chế độ ăn uống, lượng nước cơ thể và sức khỏe nội tiết cũng ảnh hưởng lớn đến da và tóc.

Khi tuổi tác tăng lên, hormone, collagen, khả năng giữ nước và hấp thu dưỡng chất của cơ thể dần thay đổi.

Từ đó, da mất độ đàn hồi, tóc mỏng hơn, tình trạng viêm tăng lên và cơ thể phục hồi chậm hơn sau những tổn thương nhỏ. Dù vậy, các thói quen hằng ngày vẫn có thể tác động tích cực đến quá trình này, theo tờ Hindustan Times.

Sau tuổi 30, vì sao da và tóc bắt đầu xuống cấp? Chuyên gia chỉ cách cải thiện - Ảnh 1.

Bổ sung đủ protein, tăng cường omega-3 giúp duy trì sức khỏe da và tóc

Ảnh: N.Vy tạo từ AI

Bổ sung đủ protein

Protein là dưỡng chất quan trọng giúp cơ thể tái tạo từ bên trong. Da và tóc được cấu tạo từ các protein như collagen và keratin.

Nếu khẩu phần ăn thiếu protein, tóc dễ yếu và gãy rụng, da phục hồi chậm hơn, đồng thời cơ thể cũng giảm sản xuất collagen.

Để tăng lượng protein, bà Sahgal khuyến khích bổ sung trứng, sữa chua, phô mai, đậu phụ, đậu lăng và đậu gà vào thực đơn hằng ngày.

Tăng cường omega-3

Omega-3 là chất béo có lợi giúp giảm viêm trong cơ thể. Tình trạng viêm kéo dài có thể làm tổn hại collagen và ảnh hưởng đến nang tóc.

Omega-3 còn giúp hỗ trợ sức khỏe da đầu và củng cố hàng rào bảo vệ da.

Các thực phẩm giàu omega-3 gồm hạt lanh, hạt chia và quả óc chó. Những thực phẩm này có thể dùng vào bữa sáng hoặc kết hợp trong các bữa ăn.

Bổ sung vitamin C

Vitamin C đóng vai trò quan trọng trong quá trình tạo collagen. Dưỡng chất này giúp da săn chắc hơn và hỗ trợ cấu trúc tóc khỏe mạnh.

Ngoài ra, vitamin C còn giúp bảo vệ tế bào trước các tác nhân gây hại. Các nguồn vitamin C tự nhiên gồm cam, ổi và ớt chuông.

Đảm bảo đủ sắt và folate

Sắt và folate cần thiết cho sự phát triển của tóc. Theo bà Sahgal, thiếu sắt có thể làm tóc rụng nhiều hơn, cơ thể mệt mỏi và làn da trở nên kém tươi tắn.

Rau chân vịt, củ dền, đậu lăng và hạt bí ngô là những thực phẩm giàu sắt nên có trong chế độ ăn hằng ngày. Chuyên gia khuyến khích kết hợp với thực phẩm giàu vitamin C để cơ thể hấp thu sắt tốt hơn.

Ngủ đủ giấc

Bà Sahgal cho rằng giấc ngủ là thời gian cơ thể phục hồi và tái tạo da, tóc hiệu quả nhất.

Ngủ không đủ có thể làm da nổi mụn, khuôn mặt sưng phù, tóc rụng nhiều hơn và làm tăng hormone gây căng thẳng.

Để cải thiện chất lượng giấc ngủ, chuyên gia khuyến nghị ngủ từ 7 đến 8 giờ mỗi đêm, hạn chế sử dụng thiết bị điện tử trước khi đi ngủ và duy trì giờ ngủ cố định.

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