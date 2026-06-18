Sau tuổi 50, 4 dấu hiệu cho thấy cơ bắp đang suy giảm

Bắp tay hoặc bắp chân nhỏ đi thường không phải là dấu hiệu cảnh báo đầu tiên. Trên thực tế, các chuyên gia cho biết sức mạnh cơ thường giảm trước khi khối lượng cơ thay đổi, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Lực nắm tay yếu đi có thể là dấu hiệu cho thấy sức khỏe toàn bộ hệ cơ đang suy giảm ẢNH: N.Quý tạo từ AI

Suy giảm khối cơ là quá trình lão hóa tự nhiên. Tình trạng này sẽ làm tăng nguy cơ té ngã, khiến vận động khó khăn và ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng sống. Sau tuổi 50, những dấu hiệu cảnh báo cơ bắp bắt đầu suy giảm gồm:

Khó đứng dậy khỏi ghế

Một trong những biểu hiện đầu tiên và dễ nhận thấy nhất của suy giảm cơ bắp là cảm giác khó đứng dậy khỏi ghế, sofa hoặc bồn cầu. Động tác đứng lên tưởng chừng đơn giản nhưng đòi hỏi sự phối hợp của nhiều nhóm cơ lớn ở phần thân dưới, đặc biệt là cơ đùi trước và cơ mông. Khi những nhóm cơ này suy yếu, cơ thể phải dùng nhiều sức hơn để nâng trọng lượng cơ thể lên.

Ban đầu, người ta có thể vô thức chống tay vào thành ghế để lấy đà. Nếu tình trạng này xảy ra thường xuyên thì rất có thể cơ bắp đang bị suy giảm sức mạnh.

Dễ mệt khi leo cầu thang

Một dấu hiệu khác thường xuất hiện khá sớm là cảm giác mỏi chân hoặc hụt sức khi leo cầu thang. Mỗi bước lên cầu thang đòi hỏi các cơ ở đùi, hông và mông phải hoạt động mạnh để nâng cơ thể lên cao. Khi sức mạnh cơ giảm, cùng một hoạt động sẽ tiêu tốn nhiều năng lượng hơn trước. Kết quả là người lớn tuổi có thể cảm thấy mệt nhanh hơn dù quãng đường di chuyển không thay đổi.

Ở giai đoạn đầu, sự thay đổi này thường khá kín đáo. Người mắc có thể chỉ nhận thấy mình cần nghỉ giữa chừng hoặc leo cầu thang chậm hơn trước.

Lực bóp tay yếu đi

Các chuyên gia về lão khoa thường sử dụng lực bóp tay như một chỉ số đơn giản để đánh giá sức mạnh cơ. Một nghiên cứu công bố trên chuyên san Current Opinion in Clinical Nutrition and Metabolic Care cho thấy lực nắm tay có mối liên quan chặt với sức mạnh toàn thân, khả năng vận động và nhiều chỉ số sức khỏe khác.

Do đó, khi lực bóp tay suy giảm, đó không chỉ là vấn đề của bàn tay hay cẳng tay mà còn phản ánh sự suy yếu của hệ cơ nói chung. Trong cuộc sống hằng ngày, dấu hiệu này biểu hiện bằng việc khó mở nắp chai, khó xách túi đồ nặng hoặc cảm thấy tay nhanh mỏi khi mang các vật dụng quen thuộc. Vì những thay đổi này diễn ra từ từ nên nhiều người thường không chú ý đến chúng.

Tốc độ đi bộ chậm lại

Đi bộ là hoạt động đòi hỏi sự phối hợp của nhiều nhóm cơ ở chân, hông và thân mình. Khi cơ bắp suy giảm, tốc độ đi bộ thường giảm theo. Nếu trước đây một người thường đi bộ nhanh nhưng hiện nay phải giảm tốc độ, cảm thấy khó theo kịp bạn bè cùng tuổi thì đó có thể là tín hiệu cần lưu ý, theo Healthline.