Giải trí

Secret Garden: Giá trị của ‘âm nhạc chữa lành’

Thủy Lê
19/10/2025 11:27 GMT+7

Gần 4.000 khán giả Việt tối 18.10 đã lặng người trước giá trị của sự dịu dàng mà 'âm nhạc chữa lành' của Secret Garden mang tới.

Đêm diễn mở màn cho chuyến lưu diễn toàn cầu đánh dấu 30 năm sự nghiệp của nhóm nhạc huyền thoại Secret Garden tại Hà Nội đã thu hút gần 4.000 khán giả phủ kín khán phòng Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội tới phút cuối.

Cùng 2 tấn thiết bị, Secret Garden "đổ bộ" Hà Nội trong đội hình "nguyên team" với 2 thành viên chủ chốt Rolf Løvland (piano) và Fionnuala Sherry (violin) cùng 6 thành viên ban nhạc.

Secret Garden: Giá trị của ‘âm nhạc chữa lành’- Ảnh 1.

Cuộc đối thoại giữa tiếng vĩ cầm của Fionnuala Sherry và tiếng dương cầm của Rolf Løvland

Ảnh: BTC

Hơn 20 nhạc phẩm với các bản hit quen thuộc được tuyển chọn từ 13 album đã phát hành suốt 3 thập kỷ qua của nhóm đã dìu dặt đưa công chúng thủ đô trở lại miền ký ức từng gắn bó với họ qua băng đĩa 10 - 20 năm về trước.

Secret Garden: Giá trị của ‘âm nhạc chữa lành’- Ảnh 2.

Fan Việt hào hứng xin chữ ký thần tượng

Ảnh: BTC

Lần đầu tiên, sân khấu cho Secret Garden được thiết kế mang đậm dấu ấn Việt với những "khu vườn Việt", những đầm sen, khóm tre, ruộng bậc thang, cánh đồng lúa chín vàng… trải dài trên 7 màn hình LED. Cùng đó là hình ảnh cực quang đặc trưng của Bắc Âu như những con mắt xanh bí ẩn rọi vào những góc thẳm sâu của tâm hồn, nơi âm nhạc từ "khu vườn bí ẩn" dịu dàng len lỏi.

Secret Garden: Giá trị của ‘âm nhạc chữa lành’- Ảnh 3.

Non nước Việt Nam trên sân khấu Secret Garden

Ảnh: BTC

Fan băng đĩa một thời của Secret Garden lần đầu tiên được nhìn thấy bộ đôi huyền thoại trên sân khấu Việt. Là nghệ sĩ vĩ cầm Fionnuala Sherry với những chuyển động vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng, song hành mật thiết cùng Rolf Løvland thâm trầm từ tốn dưới bóng dương cầm.

Cũng là lần đầu tiên Secret Garden mang tác phẩm Tree of secrets lên sân khấu Việt. Cùng đó là bài Thank you thay cho lời tri ân gửi tới gần 4.000 khán giả Việt, theo chia sẻ của Fionnuala Sherry.

Âm nhạc của Secret Garden trước hết chữa lành chính họ

Chính xác là "âm nhạc chữa lành" - khái niệm gần đây hay được nhắc tới nhưng đã được Secret Garden "lên phác đồ" từ 30 năm trước, với những giai điệu chậm rơi: Windancer, Lullaby for Grown-ups, Nocturne (nhạc phẩm từng giúp nhóm giành ngôi quán quân Eurovision 1995), Song from a Secret Garden (ca khúc chủ đề cho album đầu tiên của nhóm phát hành 1 năm sau đó), You raise me up (ca khúc được cover nhiều nhất của Secret Garden với hơn 1.000 bản thu âm bằng 50 ngôn ngữ, nhiều lần giúp Josh Groban và nhóm Westlife đứng đầu các bảng xếp hạng âm nhạc uy tín…).

Secret Garden: Giá trị của ‘âm nhạc chữa lành’- Ảnh 4.

Rolf Løvland, chủ nhân của những bản hit để đời của Secret Garden

Ảnh: BTC

Âm nhạc của Secret Garden trước hết chữa lành chính họ. Khi Rolf Løvland lần đầu mở lòng trước fan Việt về quãng thời gian Fionnuala Sherry phát hiện ung thư và nhóm phải hủy tour diễn thế giới để chờ cô chữa trị. Đây cũng là lý do Rolf Løvland viết tặng Fionnuala Sherry nhạc phẩm Fionnuala's violin và cũng là lời an ủi gửi tới những người nghe từng vượt qua biến cố.

Secret Garden: Giá trị của ‘âm nhạc chữa lành’- Ảnh 5.

Fionnuala Sherry từng vượt qua căn bệnh ung thư để tiếp tục hành trình "dưỡng thương" trong âm nhạc

Ảnh: BTC

Secret Garden thật ra không bí ẩn. Họ chỉ đơn giản là nói ra những gì sâu kín trong tâm hồn con người bằng một thứ âm nhạc thủ thỉ dịu dàng nhất có thể, theo cách mà ngày nay chúng ta ít khi dùng đến trong đời sống bội thực tiếng ồn này.

Secret Garden: Việt Nam là một điểm diễn đặc biệt

'Thật đặc biệt khi Việt Nam bất ngờ trở thành điểm đến đầu tiên trong chuyến world tour kỷ niệm 30 năm sự nghiệp của nhóm', bộ đôi huyền thoại Secret Garden hào hứng chia sẻ với báo giới trước thềm đêm diễn vào tối 18.10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội.

Nhóm nhạc huyền thoại Secret Garden lần đầu đến Việt Nam

