3 thời điểm trong ngày không nên ăn tinh bột

Để tránh cơ thể ăn quá nhiều tinh bột và gây tích tụ mỡ thừa, mọi người cần tránh ăn tinh bột vào những thời điểm sau:

Khi đang ngồi xem tivi

Nếu bạn đang ngồi xem tivi thì đừng chọn những món có nhiều tinh bột để nhâm nhi. Chúng ta cần ăn tinh bột vào những bữa chính để cung cấp năng lượng cho vận động, làm việc, học hành hay tập luyện thể thao , theo Eat This, Not That!

Tuy nhiên, vào những lúc mà nhu cầu năng lượng của cơ thể không nhiều, chẳng hạn như ngồi xem tivi, thì không nên ăn tinh bột. Lúc này, nạp quá nhiều tinh bột sẽ khiến cơ thể dư thừa calo. Số calo này sẽ được chuyển hóa thành mỡ thừa , các chuyên gia cảnh báo.

Khoảng 3 tiếng trước khi ngủ

Mọi người cần tập thói quen là tránh ăn nhiều tinh bột khi đã gần đến giờ ngủ, đặc biệt là những món làm từ tinh bột trắng như bánh mì . Việc này sẽ giúp tránh tăng cân và không khiến đường huyết tăng lên đột ngột.

Trong trường hợp bạn cảm thấy đói trong vòng 3 giờ trước khi ngủ thì hãy ăn các món giàu protein. Nếu muốn ăn tinh bột thì hãy chọn tinh bột phức tạp như ngũ cốc nguyên hạt, khoai và chỉ ăn khoảng 15 gram.

Các chuyên gia khuyến cáo bữa ăn nhẹ gần giờ ngủ cần ưu tiên ăn những món có tác dụng hỗ trợ tiêu hóa, tăng cường trao đổi chất hoặc giúp cải thiện giấc ngủ.

Ăn nhẹ giữa các bữa chính

Nhiều người có thói quen là ăn tinh bột, đặc biệt là tinh bột trắng, gần như suốt cả ngày. Bên cạnh 3 bữa ăn chính, họ còn ăn vài bữa phụ mà thành phần chính là bánh mì hay bánh ngọt.

Chế độ ăn này khiến đường huyết luôn ở mức cao. Lượng calo dư thừa sẽ được chuyển hóa thành mỡ thừa, do đó tăng cân là khó tránh khỏi, theo Eath This, Not That!