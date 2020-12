5 cách đơn giản giúp ngủ ngon hơn

Theo tiến sĩ Janet Hilbert, cũng là một chuyên gia về giấc ngủ của Yale Medicine và là trợ lý giáo sư về y học lâm sàng tại Yale School of Medicine (Mỹ), thiếu ngủ khiến con người trở nên mờ mịt, gắt gỏng, đói và kém hấp dẫn với người khác. Nó làm tăng nguy cơ va chạm xe cơ giới và bệnh mạn tính. Mặt khác, giấc ngủ làm cho mọi người cảm thấy tuyệt vời, trông tuyệt vời và hoạt động ở hiệu suất cao nhất và cải thiện sức khỏe tổng thể và sức khỏe.

Dưới đây là 5 mẹo hàng đầu của tiến sĩ Janet Hilbert để bạn có được giấc ngủ ngon nhất vào ban đêm, theo Eat This, Not That!

1. Chọn thời điểm tốt

Hãy bắt đầu bằng việc xác định thời gian thức dậy cần thiết của bạn trong tuần và cố gắng không thay đổi quá nhiều vào cuối tuần.

2. Đặt báo thức giờ... đi ngủ

Đặt báo thức (trên điện thoại của bạn nếu bạn muốn) sớm hơn 8-9 giờ so với thời gian thức dậy mong muốn của bạn. Khi chuông báo thức kêu, hãy tắt các thiết bị phát sáng (ví dụ: điện thoại di động, thiết bị đọc sách điện tử...) và bắt đầu thư giãn bằng cách làm điều gì đó thư giãn. Xây dựng thói quen trước khi đi ngủ . Tránh những thứ như rượu hoặc nicotine có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ.

3. Đi ngủ đúng giờ

Nếu phải mất một lúc mới ngủ được lúc đầu, đừng căng thẳng hoặc "cố" ngủ; chỉ cần đứng dậy và quay lại nghi thức trước khi đi ngủ của bạn cho đến khi bạn cảm thấy buồn ngủ.

4. Không nhấn báo lại

Nếu bạn đặt báo thức buổi sáng, hãy đặt báo thức cho thời điểm bạn cần thức dậy. Không sử dụng nút báo lại trước thời gian thức dậy của bạn, vì điều này sẽ chỉ làm gián đoạn giấc ngủ buổi sáng của bạn. Đi bộ buổi sáng ngoài trời, tập thể dục và/hoặc ăn sáng với một số protein có thể giúp tăng cường nhịp sinh học của bạn. Bắt đầu cắt giảm lượng caffeine, đặc biệt là sau buổi trưa.

5. Có thể ngủ trưa!

Buổi trưa chỉ nên ngủ khoảng 20 phút và đừng ngủ sau 3 giờ chiều Ảnh minh họa: Shutterstock

Nếu vì lý do nào đó, bạn không thể ngủ đủ giấc vào ban đêm thì bạn hoàn toàn có thể ngủ trưa trong ngày. Chỉ nên ngủ thời gian tương đối ngắn (20 phút) để tránh thức dậy chệnh choạng và ngủ trưa sớm trong ngày (trước 3 giờ chiều) để tránh khiến bạn khó ngủ hơn vào ban đêm.

Tại sao giấc ngủ ngon lại quan trọng?

Thiếu ngủ có liên quan đến giảm chú ý, kéo dài thời gian phản ứng, giảm cảnh giác, gia tăng lỗi, giảm trí nhớ và học tập, hoạt động thể chất kém hơn và tâm trạng suy giảm. Các rối loạn y tế liên quan đến thiếu ngủ hoặc rối loạn giấc ngủ bao gồm béo phì, tiểu đường loại II, bệnh tim mạch, ung thư và trầm cảm, trong số những bệnh khác. Thiếu ngủ có liên quan đến các thảm họa lớn như tràn dầu Exxon Valdez, nhưng cũng làm tăng nguy cơ va chạm xe cơ giới và tai nạn liên quan đến công việc.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ ước tính rằng lái xe buồn ngủ có thể dẫn đến 6.000 vụ tai nạn chết người mỗi năm. Ngủ đủ giấc giúp tăng cường sự chú ý, cảnh giác, hiệu suất, tâm trạng, học tập và trí nhớ và rất quan trọng để có được sức khỏe và thể trạng tối ưu, theo Eat This, Not That!